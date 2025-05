OpenAI introduceert AI-model GPT-4o en brengt macOS-app uit van ChatGPT

OpenAI heeft zijn nieuwe AI-model GPT-4o uit de doeken gedaan tijdens zijn Spring Update. Het model is volgens OpenAI twee keer zo snel als GPT-4 Turbo en is beschikbaar voor alle gebruikers. Daarnaast brengt het bedrijf ChatGPT uit voor macOS.

Volgens OpenAI is GPT-4o 'veel sneller' en verbetert het model de mogelijkheden voor tekst, beeld en audio. Waar GPT-4-modellen voorheen alleen voor betaalde gebruikers beschikbaar waren, komt het GPT-4o-model 'in de komende weken' gratis beschikbaar voor alle gebruikers. De limieten voor betalende gebruikers liggen echter vijf keer zo hoog. De 'o' in de naam staat voor Omni, wat moet wijzen op de veelzijdigheid van het model. OpenAI-ceo Sam Altman meldt op X dat het model 'native multimodaal' is, waardoor het opdrachten in spraak, tekst en beeld kan 'begrijpen'. GPT-4o komt ook beschikbaar voor de api. Het model is de helft goedkoper dan GPT-4 Turbo en ondersteunt vijf keer hogere limieten.

GPT-4o verbetert ook de Voice Mode van ChatGPT, waardoor de chatbot nog beter als slimme assistent kan dienen. Het model kan in 'real time' reageren om vragen van de gebruiker. OpenAI schrijft dat het model gemiddeld 320 milliseconden nodig heeft om te reageren. Dat zou vergelijkbaar zijn met de menselijke reactietijd. Bij GPT-4 had ChatGPT volgens OpenAI nog gemiddeld 2,8 seconden nodig om te reageren. In de livepresentatie was daarnaast te zien dat GPT-4o in staat is om emotie op te merken in de stem van de gebruiker. Ook kan het zelf stemmen genereren in diverse emotionele stijlen. De verbeterde stemervaring wordt komende maand beschikbaar voor Plus-gebruikers.

Ook komt OpenAI met een desktopversie van ChatGPT. De desktopapp krijgt een vernieuwde gebruikersinterface die het navigeren en de toegankelijkheid moet verbeteren. De desktopapp is beschikbaar voor zowel gratis als betaalde gebruikers, maar is vooralsnog enkel te gebruiken op een macOS-systeem. De Windows-versie verschijnt 'later dit jaar'. ChatGPT is al al langer beschikbaar als app voor iOS en Android.