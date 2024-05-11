Mark Gurman: Apple en OpenAI staan op punt om overeenkomst te sluiten

Side note, je kan toch niet ontkennen dat voor alles wat je hier opnoemt, de term artificial intelligence
gebruikt wordt omdat het heel sci-fi, allesomvattend en innovatief klinkt? Ik ben opgegroeid met series, films en docu's waar AI echt een "levend organisme" was dat weinig of geen input van mens nodig had. Er is momenteel nog geen entiteit op hardware of software gebied dat echt helemaal zelfstandig of zelfbewust is. Het zijn allemaal tools die werken met algoritmes en bronmateriaal, aangeleverd door mensen. Complexe tools, dat wel.
Het is uiteraard een heel spectrum. Autocorrect in MS Word van 20 jaar terug kan je ook zien als "AI". Net zoals in een geavanceerde autopilot in een EV, gigantisch passagiersvliegtuig of maanlander.
Decennia geleden hadden (analoge) camera's de eerste generatie matrix lichtmeting, waarin er enkele voorgeprogrammeerde licht scenarios (horizon met zon, persoon met tegenlicht voor raam, sneeuw is wit ipv 18% grijs, etc...) zaten ingebakken en die werden toen als rudimentaire referentie gebruikt om de scene correct te belichten. Niemand kondigde dit toen aan als AI. Het was gewoon een extra functie die fotograferen efficiënter maakte. Een hulpmiddel.
Door de toename van enerzijds rekenkracht en anderzijds de mogelijkheid om veel data te verzamelen, kan "AI" nu veel meer; lijkt mij logisch. Maar het is nog steeds bijna helemaal afhankelijk van zijn softwareontwikkelaars en de input die ze krijgen. Dat we nu afspreken om alles wat nu uitkomt met ook maar iets van geautomatiseerde functie erin, met veel tromgeroffel als AI bestempelen om commerciële redenen, betekent niet dat AI an sich nu plots gigantische sprongen maakt qua intrinsieke zelfstandige intelligentie.
[Reactie gewijzigd door Mlazurro op 22 juli 2024 15:20]