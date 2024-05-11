Mark Gurman: Apple en OpenAI staan op punt om overeenkomst te sluiten

Apple en OpenAI staan op het punt om een overeenkomst sluiten over het gebruik van ChatGPT in iOS 18. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het Amerikaanse techbedrijf zou ook nog steeds gesprekken aan het voeren zijn met Google over Gemini.

De Bloomberg-journalist heeft het nieuws van enkele anonieme bronnen vernomen. Het is niet duidelijk wat de details van de nakende overeenkomst zijn, en hoe lang de afspraak van kracht is.

Gurman schreef eind april ook al dat Apple in gesprek was met OpenAI over de eventuele integratie van ChatGPT in iOS18. Het Amerikaanse techbedrijf was toen naar verluidt ook aan het onderhandelen met Google en Anthropic over de integratie van diens AI-technologieën. De kans bestaat dat Apple op 10 juni meer informatie over iOS 18 en generatieve AI zal geven. Het bedrijf houdt dan zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-05-2024 12:54
158 • submitter: wiezalditzijn

11-05-2024 • 12:54

158

Submitter: wiezalditzijn

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Reacties (158)

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g_v_rijn 11 mei 2024 14:07
Toekomstige AI gaat natuurlijk uit heel veel specifieke modules bestaan. Specifieke kennis wordt zo - tegen (extra) betaling - alsnog toegankelijk. Ik zie hier heel veel nieuwe creatitviteit uit voortkomen!
bonzz.netninja @g_v_rijn12 mei 2024 09:57
Noem het maar creativiteit. Volgens mij krijg je per definitie een enorme middelmaat met AI
Mushroomician 11 mei 2024 14:24
Ehm, was het niet verboden om het intern te gebruiken?

19/05/2023 nieuws: 'Apple verbiedt intern gebruik van AI-tools als ChatGPT uit angst voo...

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 15:20]

Blokker_1999
@Mushroomician11 mei 2024 20:12
Maar een verbod op intern gebruik bij Apple wil niet zeggen dat ze zelf geen AI met de technologie kunnen bouwen om te integreren in hun apparaten zodat consumenten het kunnen gebruiken.

Ook bij ons in de firma is het gebruik van bijv. ChatGPT verboden omdat wij geen verwerkingsovereenkomst met OpenAI hebben en elke data die het kan opvragen dus in essentie op straat kan komen liggen. Dat wil niet zeggen dat er geen uitzonderingen zijn die wel naar de technologie kunnen kijken, zolang ze er verantwoord mee omgaan.
PageFault @Mushroomician11 mei 2024 22:28
Ja intern wellicht, maar je kunt het toch aanbieden aan eindgebruikers / je klanten?
emre076 @Mushroomician12 mei 2024 10:02
dat is bij meerdere bedrijven o.a. bij Rabobank, waar ik werk. chatgpt word geblokkeerd. recent is MS Copilot goedgekeurd. je logt dan in met je M365 account in een soort beveiligd omgeving waarbij gegevens niet worden gedeeld volgens de audit dan
Cergorach
@Mushroomician11 mei 2024 17:01
Ja en dat begrijp ik heel goed. Ze zouden, net zoals MS dat doet voor Bing en CoPilot, gewoon ChatGPT op diens eigen servers kunnen draaien. Het is niet alsof Apple geen hardware heeft of kan maken, integendeel zelfs, het lijkt er op dat ze zelf AI hardware gaan maken (om de modellen op te draaien)! Het gaat hier natuurlijk puur om de software en kunnen ze helemaal zelf bepalen dat of die opdrachten/resultaten worden meegenomen in het publieke model.

Vergeet ook niet dat een jaar geleden de Enterprise beheer mogelijkheden van bv. ChatGPT enorm brak waren tot niet bestaand. Er is heel veel veranderd in het afgelopen jaar. Dus het verbaasd me helemaal niets dat het uitliep op een algeheel verbod omdat Apple geen SSO ChatGPT had waarbij men 100% zeker wist dat er helemaal niets zou worden getrained op die data. Dat kon je rond die tijd per individuele gebruiker uitzetten, maar dat centraal doen en controleren was niet mogelijk. Als een dergelijke grote Enterprise is het of zelf aanbieden aan je medewerkers en alles wat je niet zelf aanbied is strik verboten!

Ansicht ook wel slim van Apple, ze sluiten verantwoordelijkheid uit door niet zelf een LLM te trainen voor hun gebruikers op internet data, ze kopen een product van een derde partij die verantwoordelijk wordt geacht om een legaal product aan te bieden. En als het alsnog misgaat met wetgeving en rechtszaken dan is dat een OpenAI probleem, waar oa. MS investeerder/eigenaar van is... ;)
kidde @Cergorach12 mei 2024 21:25
Microsoft is geen eigenaar van OpenAI, geen stemrecht in het non-profit bedrijf, als OpenAI AGI bereikt heeft MSFT er biet automatisch een licentie op. MSFT heedt er dusdanig weinig invloed op dat ze inzetten op hun eigen AI.

Als er problemen zijn met OpenAI zal Microsoft er niet al te erg mee zitten, en in tegenstelling tot Apple (vziw) heeft MSFT _wel_ 2 eigen AI LLM projecten.
Cergorach
@kidde13 mei 2024 08:19
Microsoft is geen eigenaar van OpenAI, geen stemrecht in het non-profit bedrijf, als OpenAI AGI bereikt heeft MSFT er biet automatisch een licentie op. MSFT heedt er dusdanig weinig invloed op dat ze inzetten op hun eigen AI.
MS is een grote investeerder, wellicht geen stemrecht, maar zeker wel eigenaar daarmee. Hell, het hele bedrijf stond op het punt om direct voor MS te gaan werken. Daar zijn zeker wel banden, meer dan gezond is.
Als er problemen zijn met OpenAI zal Microsoft er niet al te erg mee zitten, en in tegenstelling tot Apple (vziw) heeft MSFT _wel_ 2 eigen AI LLM projecten.
MS zal daar zeker mee zitten, het heeft veel geld geïnvesteerd en verwacht daar nog heel veel geld uit te halen. Een heleboel van de MS LLM systemen zijn afhankelijk van OpenAI en daar wordt nu al grof geld voor betaald.
Cergorach
@Mushroomician11 mei 2024 18:14
Ik weet dat lezen lastig is... Maar het gaat hier om de bedrijfsdata van Apple zelf die ze niet (per ongeluk) willen leaken aan de buitenwereld. Je haalt er geheel ongerelateerde argumenten bij over een iPhone hack. Waarbij bepaalde mensen geloven dat Apple dit er moedwillig heeft ingebouwd (dan wel of niet in samenwerking met de NSA). Er zijn ook mensen die geloven dat de aarde plat is... O-)
Blokker_1999
@Mushroomician11 mei 2024 20:14
Om te beginnen heeft wat Kaspersky gevonden heeft niets te maken met het beleid dat Apple intern heeft opgesteld over het gebruik van externe AI tools binnen het bedrijf door het personeel.

Daarnaast moet je meer doen dan alleen de commotie lezen die rondom de ontdekking van Kaspersky is ontstaan.
Mushroomician @Cergorach11 mei 2024 22:39
Wellicht heb jij moeite om de bevindingen van het team te begrijpen, maar er wordt zeer sterk gesuggereerd op opzet. En met goede argumenten.

Helaas ben jij niet in staat om de argumenten te begrijpen en te beoordelen. Oogkleppen, want als het Chinees was… oei! Dat is pas wappieïsme.

[Reactie gewijzigd door Mushroomician op 22 juli 2024 15:20]

lighting_ 11 mei 2024 12:59
Apple loopt achter met AI
lenwar
@lighting_11 mei 2024 15:09
Mensen happen lekker op je oneliner, maar je hebt gelijk dat Apple geen LLM-product, of andere producten die diepgaand plaatjes/filmpjes/geluid kunnen manipuleren of maken, heeft. Ze hebben uiteraard wel andere AI-functies dan LLM, maar daar doelde je blijkbaar niet op.

Of ze er überhaupt mee bezig zijn of waren weet ik niet. Dus of ze ‘achter lopen’ weet ik niet als zodanig. Als ze er niks mee doen, valt er niks meer achter te lopen natuurlijk.

Maar uit nieuwsgierigheid. Wat was je intentie met die oneliner? Als oneliner had je net zo goed kunnen zeggen dat Gazelle (van de fietsen) achterloopt met AI. Wat ook waar is.
Sankel @lenwar11 mei 2024 19:03
Apple heeft wel degelijk meerdere soorten ai-modellen online staan.
nms2003 @Sankel11 mei 2024 19:51
Zoals https://medium.com/macocl...future-of-ai-54c5d55b970f
lighting_ @Sankel11 mei 2024 19:31
In USA zijn de investeerders wel degelijk bezorgd om achterstand van Apple mbt AI. Moet ik jou of de analyses van investeerders geloven?
Frame164 @lighting_11 mei 2024 21:00
Kunnen die investeerders ook zeggen waarom het nodig is en hoeveel het binnen zeg 4 jaar oplevert. En hoeveel binnen 10 jaar.
lighting_ @lenwar11 mei 2024 16:50
Dat is geen one liner.
Er wordt al via andere media getwijfeld aan Apple mbt AI. Ze hebben in hoedanigheid niks gepresenteerd. Dat hier door Apple fans verdedigd wordt begrijp ik wel.

Dat gazelle geen AI heeft is minder van belang. Geen ontwikkeling op elektrische fiets is dat pas nieuws.Apple zit in de hardware en software en is een techreus met grootste martket kapilisatie. Is je corebusiness

De hardware ontwikkelingen voor AI gaan ontzettend hard. Zeg maar een factor 10 of meer vs 2023. De samenwerking met openAI zie ik als bewijs dat Apple het niet voor elkaar heeft.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 15:20]

Dnnk @lighting_11 mei 2024 19:41
En wanneer loop je dan achter als bedrijf? Als je nog geen LLM op de markt hebt gebracht? Dat lijkt me een beperkte blik op de ontwikkelingen.

Apple heeft de afgelopen maanden veel research naar buiten gebracht op het gebied van AI en laat ook al tijden zien dat ze in staat zijn om eigen AI-modellen te maken. Wat we tegenwoordig allemaal onder AI verstaan is overigens ook al jaren te vinden in Android en iOS.

Op het gebied van hardware in combinatie met AI heeft Apple mogelijk een veel betere positie dan welk ander bedrijf dan ook, dus ook die opmerking begrijp ik niet.
lighting_ @Dnnk11 mei 2024 19:44
Hieronder lees je ons eerdere artikel van 19 juli 2023.

Binnen Apple zou de afgelopen maanden extra hard zijn gewerkt aan AI-projecten, vooral op het gebied van grote taalmodellen. Sinds chatbot-diensten en AI-functies overal opduiken, wil Apple niet achterblijven. Zo is er ChatGPT van OpenAI, Microsoft Bing en Google Bard, die er sinds kort ook in het Nederlands is. Intern zou Apple gewerkt hebben aan een chatbot die binnenskamers ‘Apple GPT’ wordt genoemd. Apple zou echter geen duidelijke strategie hebben om er een consumentendienst van te maken, zegt Gurman.

Dus hun project LLM loopt achter of voldoet niet. En als noodgreep samenwerken met OpenAI.
Moeilijk conclusie?
Dnnk @lighting_11 mei 2024 20:42
Dus nogmaals: AI is een breed begrip geworden, en stellen dat Apple achter loopt op AI is te kort door de bocht. Dat Apple achter zou lopen met specifiek taalmodellen kan kloppen, maar op andere vlakken laten ze al lang interessante dingen zien.
djwice @lighting_13 mei 2024 09:36
Dus Microsoft, die ook samenwerkt met OpenAI, loopt ook achter met LLM?
nms2003 @lighting_11 mei 2024 19:51
Come again

https://medium.com/macocl...future-of-ai-54c5d55b970f
Frame164 @lighting_11 mei 2024 20:58
De aanpak van Apple kan ook heel anders zijn dan van de anderen. Misschien willen ze AI bieden middels een combinatie van veel bestaande services. Je zou iets kunnen maken met een oneven aantal AI oplossingen, dezelfde vraag stellen en dan kijken welk antwoord het meeste voorkomt. Zomaar een idee wat ik in 5 seconde verzin. Bij Apple hebben ze ongetwijfeld nog meer ideeën die ze uit kunnen werken.
iAR @lighting_11 mei 2024 18:21
Je zou toch moeten weten dat Apple niet het bedrijf is dat als eerst in een hype springt. Je hebt ook geen idee waar ze mee bezig zijn. Wie wel? Of wat ze zelf willen/kunnen doen en wat ze liever inkopen. Je loopt hier -1’s te scoren om je punt te maken, zonder zelf echt eens inhoudelijk te worden.
Marve79 @iAR11 mei 2024 19:08
AI is allang geen hype meer.
lighting_ @iAR11 mei 2024 19:37
Want die vision pro loopt als een trein?
We kunnen best discussieeren maar als jij blijft geloven dat een foto wijzigen AI is prima toch?
Wat ik score is niet van belang ik lees alleen apple fans. Lange tenen want ik typte maar 1 zin en je hoeft niet zo heftig te reageren.
Exitz @lighting_11 mei 2024 19:38
8)7 Ze hebben wel leuke vr bril 8)7 8)7
lenwar
@lighting_11 mei 2024 19:16
Ik noem een reactie van één zin een oneliner, maar laten we die dan parkeren 😊

Zoals anderen al zeggen heeft Apple toch plenty met AI-technieken gedaan de afgelopen jaren, maar dan op hun producten en specifiek geënt op hun producten.
Zaken als lokale spraak/beeldherkenning. Machine-learning, enz.

Apple zit in een heel specifieke markt. Consumenten-multimedia-elektronica, wat zakelijke toepassingen voor werkplekken (hun ‘servers’ zijn natuurlijk maar heel beperkt) en onderwijswerkplekken.

Microsoft, Amazon en Google zitten bijvoorbeeld in een veel breder segment. In mijn optiek is het voor hen veel logischer om hard in te zetten op LLMs en gelieerde technologieën dan Apple.

Wat Apple inderdaad niet tot op z’n best amper heeft, is een LLM.
Nou lijkt het dat ze dit toegankelijk willen maken in een volgende versie van iOS. Dan is er een keus. Ga je ook een wiel ontdekken, of ga je een ander goedwerkend wiel gebruiken.
Het lijkt er op dat Apple voor je laatste kiest. Net zoals dat Apple geen eigen internetzoekmachine heeft. (Al zijn er geruchten dat ze daar mee bezig zijn? Of haal ik nu wat door elkaar..)

Waar ik je gelijk in geef, is dat Apple ogenschijnlijk niets heeft gedaan met generieke AI-toepassingen om taal en multimedia te genereren/modificeren.

Je hebt het steeds over ‘niks presteren’, wat (voor mij) doet suggereren dat ze het wel proberen, maar dat het niet lukt. Ik heb juist het idee dat ze er niet eens mee bezig zijn, omdat ze een andere focus hebben. Een beetje dat ik niks ‘gepresteerd’ heb met het opkweken van orchideeën. Ben er zelfs nooit aan begonnen.

N.B. Geen Apple-fan hier. Ik ben gewoon geïnteresseerd in technologie.
BlaDeKke @lighting_11 mei 2024 22:09
Oké. Maar dan vind ik toch ook dat we moeten benadrukken dat gazelle ook achter staat op ai. Want dat is minstens even relevant.

En asml, even relevant. Tsmc doet er ook maar weinig mee. Samsung even goed. Eigenlijk alles wat geen OpenAI Microsoft of Google is. Op een paar kleinere spelers hier en daar na.

(En nu pas lees ik al je andere reacties, my god :/ )

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 15:20]

PVDK007 @lighting_12 mei 2024 04:02
Jij bent teveel een windows / android fan.
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:18
Ja, ze noemen het Machine Learning, en het zit hardware matig met de Neural Engine al sinds de iPhone 8 in hun SoC (Apple A11 Bionic).
lighting_ @Jan Onderwater11 mei 2024 13:37
Hardware wel. Op software gebied niet
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:44
Oh, je bedoeld dat het niet ingebakken is in, en een belangrijk onderdeel is van bv hun camerasoftware of in Final Cut, hun video editing suite?
DigitalExorcist @lighting_11 mei 2024 14:41
AI is niet hetzelfde als een LLM.... Een vogel kan vliegen maar niet alles wat vliegt is een vogel.

[Reactie gewijzigd door DigitalExorcist op 22 juli 2024 15:20]

LadyGiga @DigitalExorcist13 mei 2024 11:58
Zelfs niet alle vogels kunnen vliegen ook ;-)
DigitalExorcist @LadyGiga13 mei 2024 14:32
Ook dat nog inderdaad!
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:49
Laat ik het zo zeggen, je hebt nog geen enkel inhoudelijk argument gepost
Katsu @lighting_11 mei 2024 13:54
AI/ML is meer dan prompts. Je kent duidelijk enkel wat je de laatste maanden in pers over generatieve AI/ML gelezen hebt.
lighting_ @Katsu11 mei 2024 15:38
Een Large Language Model (LLM), in het Nederlands bekend als een groot taalmodel, is een geavanceerd type kunstmatige intelligentie (AI) dat een revolutie teweegbrengt in de wereld van natuurlijke taalverwerking1. Dit model staat bekend om zijn vermogen om complexe taken met betrekking tot taal uit te voeren, zoals tekstgeneratie, tekstclassificatie, vraag- en antwoordsystemen en vertalingen tussen talen. Het kan taal op een menselijke manier begrijpen en genereren dankzij zijn gigantische aantal aanpasbare parameters.

Dus wat is LLM? Prompt.
Wat zegt dat over jouw kennis?
Frame164 @lighting_11 mei 2024 21:02
Nogmaals: wat jij noemt is slechts 1 voorbeeld van AI. Maar misschien is in jouw visie iets pas een voertuig als het 4 wielen, een benzinemotor, 4 deuren en 2 stoelen voorin en een bank achterin heeft.
Blokker_1999
@lighting_11 mei 2024 18:31
Zoals zovelen aangeven heb je zelf dus geen kaas gegeten van wat een AI is. Je hebt nu ergens een definitie van een LLM opgehaald en omdat Apple geen LLM heeft zeg je dat ze niets met AI doen. Maar dat is, zoals anderen je proberen duidelijk te maken niet correct.

Een LLM is een vorm van AI, maar niet alle AI is een LLM. Net zoals water een vloeistof is, maar niet elke vloeistof daarom water is.

Heel de AI hype is gestart geweest door OpenAI met ChatGPT, wat inderdaad een LLM is. Daar is heel veel media aandacht voor. En mensen missen daarom dat er zoveel meer AI bestaat dan de grote taalmodellen. Al zijn die taalmodellen vaak wel datgene waar we zelf het meeste mee in aanraking komen want het is toch zo eenvoudig om zelf een vraag te kunnen stellen.

Maar neem nu Tesla en hun FSD, net zoals bij een taalmodel leert FSD in een neuraal netwerk. Het is ook een vorm van AI. Die algoritmes die je aanbevelingen geven op sociale media? Ook die leren wat ze doen via neurale netten en feedback loops, ook dat is een vorm van AI. Ooit al eens op een foto iets in de achtergrond gewist in je foto app? Ook dat is een vorm van AI. En bij niets van dat alles geef jij een opdracht in een prompt.
Mlazurro @Blokker_199911 mei 2024 20:14
Side note, je kan toch niet ontkennen dat voor alles wat je hier opnoemt, de term artificial intelligence gebruikt wordt omdat het heel sci-fi, allesomvattend en innovatief klinkt? Ik ben opgegroeid met series, films en docu's waar AI echt een "levend organisme" was dat weinig of geen input van mens nodig had. Er is momenteel nog geen entiteit op hardware of software gebied dat echt helemaal zelfstandig of zelfbewust is. Het zijn allemaal tools die werken met algoritmes en bronmateriaal, aangeleverd door mensen. Complexe tools, dat wel.

Het is uiteraard een heel spectrum. Autocorrect in MS Word van 20 jaar terug kan je ook zien als "AI". Net zoals in een geavanceerde autopilot in een EV, gigantisch passagiersvliegtuig of maanlander.

Decennia geleden hadden (analoge) camera's de eerste generatie matrix lichtmeting, waarin er enkele voorgeprogrammeerde licht scenarios (horizon met zon, persoon met tegenlicht voor raam, sneeuw is wit ipv 18% grijs, etc...) zaten ingebakken en die werden toen als rudimentaire referentie gebruikt om de scene correct te belichten. Niemand kondigde dit toen aan als AI. Het was gewoon een extra functie die fotograferen efficiënter maakte. Een hulpmiddel.

Door de toename van enerzijds rekenkracht en anderzijds de mogelijkheid om veel data te verzamelen, kan "AI" nu veel meer; lijkt mij logisch. Maar het is nog steeds bijna helemaal afhankelijk van zijn softwareontwikkelaars en de input die ze krijgen. Dat we nu afspreken om alles wat nu uitkomt met ook maar iets van geautomatiseerde functie erin, met veel tromgeroffel als AI bestempelen om commerciële redenen, betekent niet dat AI an sich nu plots gigantische sprongen maakt qua intrinsieke zelfstandige intelligentie.

[Reactie gewijzigd door Mlazurro op 22 juli 2024 15:20]

Donstil
@lighting_11 mei 2024 13:58
Beantwoord mijn vraag dan?
Kan final cut op basis van prompt een film creëren of aanpassen?
Ah dit verklaard al je andere reacties wel, jij denkt dat AI altijd samen gaat met promoting.
Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, taalmodellen of promoting zijn slechts een onderdeel.
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:54
Ah, en daarom loopt apple achter, omdat jij niet verder komt dan 1 bepaalde vorm.
Je weet duidelijk niet wat AI allemaal is en inhoud.
BlaDeKke @lighting_11 mei 2024 22:14
Nee, en nou je argument…
iPadawan @lighting_11 mei 2024 13:31
Denk sinds 10 jaar geleden gemiddeld voor!
holoduke51 @lighting_11 mei 2024 16:18
Hun hardware niet hoor.
LadyGiga @holoduke5113 mei 2024 11:59
Hmmm, de M4 zit bvb al in de laatste iPad's ;-)
bzzzt
@lighting_12 mei 2024 10:31
Apple loopt achter met AI
Ik kijk wel eens rond op local LLM forums en daar worden de Mac Ultra CPU's heel hoog aangeschreven vanwege de gigantische hoeveelheid unified geheugen (tot 192Gb).
Dark Angel 58 @lighting_13 mei 2024 10:41
Apple loopt achter met AI
Haastige spoed is zelden goed....

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 15:20]

cmegens @lighting_11 mei 2024 13:21
Nee hoor. Met generative AI wel, maar de AI toepassingen in foto’s, kaarten, Final Cut, HomeKit, AirPlay, etc zijn echt allemaal goed ontwikkeld. Men denkt bij AI vaak alleen aan Siri, maar er zit veel meer AI door heel iOS heen.
Ome Kor @cmegens11 mei 2024 13:37
Ze hebben in de loop der jaren een flink aantal AI startups overgenomen en onlangs een open-source LLM (OpenELM) voor lokaal gebruik vrijgegeven. Ben benieuwd wat we er in juni tijdens WWDC van gaan merken.
Donstil
@lighting_11 mei 2024 13:41
Dat noem ik geen AI.
Ja dat is lekker makkelijk, dus omdat jij geen onderscheid kunt of wilt maken loopt Apple achter.
Feit is dat ze er al jaren mee bezig zijn in allerlei vormen en er zelfs al jaren hardware voor in de devices zit. @cmegens punt is gewoon valide.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 15:20]

cmegens @lighting_11 mei 2024 14:40
Het is geen modewoord, het is de volgende technologische paradigma. En de term AI is gewoon goed gedefinieerd.
Definitie van artificiële intelligentie (of kunstmatige intelligentie) AI is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen - zoals redeneren, leren, plannen en creativiteit.
Wat jij nu doet is juist meegaan met de modehype en alleen Generatieve AI en LLM’s als AI beschouwen en de rest diskwalificeren. Maar AI bestaat al langer dan ChatGPT en heeft al jaren lang functionele toepassingen binnen iOS (en andere OSen ook).

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 15:20]

Blokker_1999
@lighting_11 mei 2024 18:33
Wat denk je dat een LLM net is? Juist ja, een algoritme in een neuraal netwerk. Hoe wil je een foto realistisch aanpassen? Hoe weet je hoe je dat moet doen? Je gaat informatie invullen die er niet is, maar het moet geloofwaardig overkomen. Wij moeten men onze natuurlijke intelligentie erin trappen en niet herkennen dat de machine aanpassingen heeft gemaakt. Dat is dus de taak van een AI.
Donstil
@lighting_11 mei 2024 13:49
Nee hoor. Het mode woord is overal AI op plakken. Ik zie het als een algoritme.
Is een fotootje veranderen van kleur of iets aanpassen AI? AI heeft juist geen helder algoritme. Die is flexibel.
Nogmaals Apple is al jaren bezig met Machine learning:
Wat is machine learning?
Machine learning is een toepassing van AI. Dit is het proces waarbij wiskundige gegevensmodellen worden gebruikt om een computer te helpen leren zonder directe instructies. Hierdoor kan een computersysteem zelfstandig blijven leren en zichzelf verbeteren, op basis van ervaringen.

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 15:20]

blorf @Donstil11 mei 2024 17:06
Het is gewoon een wedstrijd wie de meeste data verzamelt en daar zoveel en zo snel mogelijk verschillende "informatie" uit haalt. Het invullen van media op basis van bulk-data is een redelijke prestatie, maar als we kijken naar het doelgericht vinden (of concluderen) van exacte informatie is het niet veel meer dan een veredelde zoekmachine.
Donstil
@lighting_11 mei 2024 13:54
En daarom gaat Apple met openai samenwerken?
Dat is nu het punt niet. Jij komt met "Dat noem ik geen AI." en dat is feitelijk onjuist vandaar de correcties.
Redondo1982
@Donstil11 mei 2024 14:30
Ook dat, maar er is gewoonweg niets mis met samenwerkingen. Waarom hij daar nou zo moeilijk over doet is me een raadsel. OpenAI is gewoon de benchmark en Apple een topbedrijf dus logisch dat ze voor het beste gaan.
cmegens @lighting_11 mei 2024 14:44
Omdat Apple dus wel al AI in hun OS heeft zitten, maar nog geen LLM.

Zie het zo: iOS heeft op meerdere plekken in het OS zeer geavanceerde zoekfuncties (in je mail, je foto’s, je settings, etc). Apple is dus prima in staat een functionele zoekfunctie te schrijven.
En toch heeft Apple een contract met Google om hun websearch in Safari te integreren.

Beide search, maar wel een andere tak van sport.
Halo_Master @cmegens11 mei 2024 17:04
Omdat ze iets van 8 miljard van Google krijgen om Google als default search engine in te zetten,
C64Boy @lighting_11 mei 2024 18:07
En Microsoft ook en xyz ook. Wat is je punt nu? Bovendien is ondertussen helder dat je AI roept maar enkel een klein onderdeel van bedoeld. Erken nu maar je foutieve interpretatie.
Frame164 @lighting_11 mei 2024 21:04
Na zoveel reacties weten we nu wel dat jij niet weet wat AI is .je hoeft het niet te blijven herhalen.
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:51
Grappig genoeg noemt Apple het al jaren geen AI maar Machine Learning
blorf @Jan Onderwater11 mei 2024 17:18
Zowel de term AI als machine-learing zijn zo breed dat er bijna alles aan software wel in past met een creatieve uitleg
Ik heb een script gemaakt als onderdeel van een backup-oplossing dat vantevoren kan inschatten wat de impact van zijn eigen acties gaan worden op basis van een redelijk simpele analyse van de vorige keren, om zo niet-verstorend mogelijk te zijn. Is dat machine learning?

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 15:20]

Jan Onderwater @blorf11 mei 2024 17:42
Klinkt eerder als een eenvoudig expertsysteem. Dat is weliswaar een onderdeel van het vakgebied kunstmatige intelligentie maar tegenwoordig hebben we het bij AI eerder over Neural Networks
Wikipedia: Expertsysteem
blorf @Jan Onderwater11 mei 2024 17:54
Een voorzichtige mening die ik erover heb is dat het gecommercialiseerde termen zijn waarbij het allerbelangrijkste kenmerk is dat de eindgebruiker geen inzage in en controle over het primaire proces heeft. AI-engines zijn allemaal zwarte dozen in bezit van grote bedrijven. Het is het commercieel afbakenen en inbunkeren van big data. Niet veel meer.
Een grote ramp, maar ik zie het nog wel gebeuren: smartphones die na aanzetten direct met zoiets verbinden en helemaal geen eigen GUI meer hebben. Heb je een tentakel van een AI-bedrijf op zak.

[Reactie gewijzigd door blorf op 22 juli 2024 15:20]

pegox @blorf11 mei 2024 17:30
Vermoedelijk niet. Het is niet zo moeilijk hoor. Onder Machine Learning of AI verstaan we vandaag: software bestaande uit een neuraal netwerk (software neuronen + interconnecties) dat getraind is om patronen te herkennen ("AI") of genereren ("Generatieve AI"). Er is een duidelijk onderscheid met "klassieke" software die bestaat uit een reeks opeenvolgende instructies.

Heb jij zo een neuraal netwerk getraind? Dan mag je je software Machine Learning of AI noemen. Heb je gewoon een script beschreven, bestaande uit een aantal opeenvolgende instructies, zelfs al houdt dat script rekening met vorige keren, dan noemen we dat geen Machine Learning of AI.

Dus neen, ik ben niet akkoord met de stelling dat AI of Machine Learning zo breed is dat er alles in past. De definitie is heel duidelijk. Ik vind persoonlijk de term Machine Learning trouwens duidelijker dan AI.

[Reactie gewijzigd door pegox op 22 juli 2024 15:20]

blorf @pegox11 mei 2024 17:44
Ik denk niet dat machine learning er per definitie een neuraal netwerk vereist.
pegox @blorf11 mei 2024 17:53
Goh, je kan over elk term discussieren natuurlijk. Maar ik denk dat er wel een algemene consensus bestaat over wat de termen Machine Learning en AI vandaag betekenen, namelijk getrainde neurale netwerken.

We hebben al decennia geprobeerd machines iets te "leren" (typisch: patronen herkennen) met klassieke software maar de resultaten waren bedroevend. Met neurale netwerken zijn de resultaten verbluffend. Jij mag je script Machine Learning noemen, it's a free world, maar er is vrij grote consensus om de termen Machine Learning en AI te reserveren voor getrainde neurale netwerken.
blorf @pegox11 mei 2024 17:55
In ieder geval zeggen meerdere AI systemen dat dat niet zo is. :+
Thekilldevilhil @lighting_11 mei 2024 14:11
Ze lopen op een specifiek deel achter (waarvoor ze nu dus een samenwerking willen aangaan), maar verder zijn ze er al jaren mee bezig... Ze hebben sinds de A11 bionic al een NPU in hun SOCs. Jij hebt het hierboven over de trent om overal AI op te plakken, Apple doet dat juist niet en noemde het altijd machine learning. Maar omdat ze het ML noemen denk jij dat ze nog nergens met AI werken. Voor mensen zoals jij word tnou overal AI op geplakt, want als je dat niet doet diskwalificeer jij het gelijk. Ironisch dat jij juist in de marketing trapt die je zelf hebt aangehaald.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 15:20]

Redondo1982
@lighting_11 mei 2024 14:29
Dat weten we dus niet. Als je alleen naar Siri kijkt misschien wel, maar dat is ook iets anders wat mij betreft. Apple implementeert meestal iets als het eraan toe is. Ik vertrouw gewoon op Apple, want dat verdienen ze ook. Kijk eens naar de grootte van het bedrijf en de vinger die ze in de pap hebben wereldwijd.

Zelfs Apple-haters van het eerste uur zeggen dat. Ik ben nooit Apple hater geweest, maar ben wel opgegroeid anti-Apple. Nu is het voor mij niet meer weg te denken en gebruik ik het naast Windows.

Geef het tijd, zet je haat en aversie aan de kant en geniet van de wereld!
x86dev @lighting_11 mei 2024 14:14
Waarom zou Apple achterlopen op die hele AI hype? Hahaha. Weet je nog toen Google introduceerde dat die zelf een kapper zou bellen om een afspraak te maken? Hoevaak word dat nu nog gebruikt dan?
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:45
Je bedoeld dat jij geen idee hebt wat Machine Learning en geïntegreerde AI is.
Redondo1982
@lighting_11 mei 2024 14:25
Omdat OpenAI de benchmark is ;)

Kan zijn dat je ergens goed in bent, maar een ander beter en dat je daar verder van kan leren. Bovendien kan je niet alles bezitten, ook al is dat het ideaal. Zeker bij Apple, wat ook de reden is dat ze zo groot, sterk en innovatief zijn.

Ik wil je niet beledigen, maar je hebt weinig kaas gegeten van het bedrijfsleven en samenwerkingen. Dat is niet erg, want niet iedereen kan zich daarin inleven. Heb je gezien hoeveel producten Apple heeft? Daar kan je niet alle hardware en software zelf van maken en/of ontwikkelen.

Ik lever zelf ook diensten en producten, en ondanks ik alles in eigen hand zou willen houden is dat gewoon niet te realiseren. Dus heb ik partners en samenwerkingen nodig. Dan ga je lobby’en. Leven en laten leven noemen we dat ook wel op straat.
Redondo1982
@lighting_11 mei 2024 19:55
Ben geen Apple fan, ik ben fan van goede hardware en software. Ik gebruik ook Windows en andere platforms. Lees maar verderop of terug. Ik meld dat niet voor niets, want als je Apple goed vindt dan ben je altijd direct Apple fanboy. En die vlieger gaat bij mij niet op. Wel heb ik enorm veel waardering voor de geschiedenis en grootte van Apple.
lighting_ @Redondo198211 mei 2024 20:03
Dat heeft totaal niks te maken met AI en LLM van Apple.
Iedereen snapt dat Apple mooie producten heeft voortgebracht maar de algemene mening in USA is dat Apple op AI en LLM achter de feiten aan loopt.
Het verbaast mij dat hier op wordt verdedigd. Die hebben werkelijk geen idee hoe ze aan de overkant van de oceaan over denken.

[Reactie gewijzigd door lighting_ op 22 juli 2024 15:20]

Redondo1982
@lighting_11 mei 2024 20:17
Je bent net een voetzoeker, je schiet alle kanten op.

We denken gewoon verschillend, al heb ik nooit gezegd dat Apple voorop loopt. Er is gewoonweg niks mis met de samenwerking OpenAI.
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 15:14
Als jij dat wel hebt, heb je daar tot nu toe niets van laten zien.
Blokker_1999
@lighting_11 mei 2024 18:35
Jij blijkbaar ook niet, want je komt niet verder dan een LLM als enige echte AI te benoemen. Misschien moet je eens beginnen met een bredere definitie op te zoeken dan "het moet een prompt hebben"
iAR @lighting_11 mei 2024 18:14
Enlighten us!
cmegens @lighting_11 mei 2024 23:21
Foto’s en Camera, Calendar, HomeKit, Apple Music, Final Cut, etc.

De foto’s app maakt zelf automatisch video’s over bepaalde onderwerpen. Zonder zelf iets te hoeven doen krijg je dus een video van het eerste jaar van je kind. Oftewel video editen, valt mijn inziens onder creativiteit.

De Camera app maakt continue afwegingen wat je wilt fotograferen en past de instellingen automatisch aan. Daarom kun je met je iPhone een foto maken met tegenlicht. Betere foto’s maken door machine learning valt ook onder creativiteit.

Apple Music maakt automatisch playlists voor je: creativiteit

HomeKit doet suggesties op basis van je locatie. Ook in het huis. HomeKit leert in welke kamer je bent en past daarop scènes en suggesties aan. Leren en redeneren.

Calendar zet automatisch e-mails in je agenda als er een tijd en datum instaat.


Etc etc etc. Ik kan zo nog heel lang doorgaan.
Jan Onderwater @lighting_11 mei 2024 13:51
Om dezelfde reden waarom ze de afgelopen jaren meer dan 30 bedrijven op het gebied van AI hebben overgenomen
LadyGiga @lighting_13 mei 2024 12:04
MS werkt ook samen met OpenAI.

Volgens jou zijn ze dan OOK niet goed bezig of wat?
Quintiemero @lighting_11 mei 2024 14:04
Sorry hoor maar Samsung AI is toch ook gewoon nog een gimmick? Laat Apple het maar direct goed doen en kijken wat bij anderen wel en niet werkt.
OkselFris @lighting_11 mei 2024 18:34
Stop toch, echt je probeert je eruit te worstelen, maar beken nou gewoon even dat je toch even de plank misslaat. Kan gebeuren.
Yzord 11 mei 2024 16:57
Apple is gewoon slim. Hun hardware/software zal in de toekomst veel leren van ChatGPT/Gemini om zo hun eigen model te trainen en waarschijnlijk krijgen ze er nog geld voor ook (zie miljardendeal Google zoekmachine).

Maar goed, ik ben er niet blij mee. Ik wil dat allemaal niet op mijn telefoon hebben waarop ik persoonlijke dingen doe die niemand wat aan gaan. En hoe weet ik zeker dat er niet meegekeken wordt? Want Apple zegt wel dat alles lokaal verwerkt wordt, maar vergeet niet dat je device elke nacht even synced met iCloud. Staan de logs etc. alsnog ergens anders.

Daarbij zijn OpenAI en Google bedrijven waar ik graag ver van weg blijf. En nee, ik heb geen Google zoekmachine op mijn idevices, mocht men me die vraag willen stellen.
Dat hele AI is iets waar ik argwanend tegen op kijk. Ik heb met een hoop LLM’s gespeeld (met de bedoeling ze dollende te krijgen) en ik heb er geen hoge pet van op en vind het persoonlijk maar een moderne tracking tool. Mijn privacy is mij lief.
eggsforpedro @Yzord11 mei 2024 19:02
Ben je bekend met het fenomeen ‘closed source’? Het feit dat Apple een overeenkomst sluit met OpenAI voor het gebruik van hun technologie, betekent niet dat ze inzicht krijgen in hoe het werkt.
Yzord @eggsforpedro11 mei 2024 19:17
Ow daar ben ik zeker bekend mee. Maar wie zegt dat ze daar inzicht in krijgen? Siri kan ook leren van de AI die door derden wordt aangeleverd en met hun krachtige hardware valt er vast wel het een en het ander te ontcijferen.

Vergeet niet dat Apple al een flinke tijd in machine learning zit. Mij ga je echt niet wijsmaken dat hun vorm van AI incl. de vele AI bedrijven die ze hebben opgekocht niks kan met ChatGPT/Gemini.
lighting_ @Yzord11 mei 2024 19:57
Welk inzicht? Apple zal geen toegang krijgen tot de training data van OpenAI. Laat dat belangrijk zijn voor je uitkomst.
Frame164 @lighting_11 mei 2024 20:55
Maar je kunt ook leren van de output van openai.
BlaDeKke @Frame16411 mei 2024 21:51
Gek dat je een 0 krijgt want dit is zeker mogelijk.
jordyS1 @Yzord11 mei 2024 21:21
Ja want stel je eens voor dat een bedrijf iets over je te weten komt!!

Ik zou lekker op een hutje op de hei gaan wonen zonder elektriciteit en internet.. pfff

Ik snap echt niet dat mensen zo panisch kunnen doen over niet bestaande privacy. Google apple en zo mogen alles van mij weten. Ik wens ze er veel plezier mee. Ik heb niks te verbergen wat niet mag uitlekken.
SirLenncelot @jordyS111 mei 2024 21:46
Ga even 20 jaar terug. Had je het normaal gevonden dat je een keer naar de Hema gaat, dat een medewerker je vervolgens door de stad volgt en bij elk product dat je bekijkt een alternatief voorstelt. Dat de HEMA een log bijhoudt waar je overal bent geweest. En bij je thuis even alle fotoboeken bekijkt en foto’s categoriseert? En als ze er toch mee bezig zijn, meteen al je kennissen in kaart brengt.
BlaDeKke @SirLenncelot11 mei 2024 21:54
Nee dat is niet normaal. Maar wat doe je als normale burger hier aan. Ga je je uitsluiten van de maatschappij als individu om hier aan te ontsnappen? En wat is er schadelijker voor jou als individu, privacy geschonden hebben of in de marginaliteit gaan leven?

We roepen het al jaar en dag, er is nooit naar geluisterd en voor 99% van de moderne bevolking is het nu zo ver gekomen dat er geen weg terug is tenzij er een revolutie gebeurt op het internet. En die zie ik niet zo snel komen.

Ja ik heb graag privacy, de balans is serieus fout doorgeslagen. Op dit moment zie ik nog geen negatieve gevolgen en leef ik een gelukkig leven. Ik kan me er niet meer mee bezig houden.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 22 juli 2024 15:20]

jordyS1 @SirLenncelot11 mei 2024 22:56
Ja vindt ik prima

Je maakt alleen een hele grote fout in je vergelijking. En dat is dat jij het een medewerker noemt, in de praktijk is het geen medewerker maar een geautomatiseerd systeem. Er komt geen mens aan te pas. Daarnaast kent het systeem mij niet als persoon.

Dus nee, boeit mij echt helemaal niks. En mensen die dat wel wat boeit, ga lekker in een hutje op de hei wonen 😂
Annihlator @jordyS112 mei 2024 14:40
Wat een kul en telkens dat hutje op de hei noemen; volg je eigen advies lekker als het je daadwerkelijk zo weinig boeit.

Je maakt een hele grote denkfout; dat iets jou niet boeit zal nooit iemand overtuigen dat het hen ook niet hoeft te boeien.

Alleen al de laconiekheid en carelessness is misselijkmakend, als het je zo weinig boeit; waarom vind je dat dan zo belangrijk om te melden alsof jouw ongefundeerde mening belangrijker zou kunnen zijn?
jordyS1 @Annihlator12 mei 2024 15:52
Ik volg mijn eigen advies ook op, en dat is maak je niet druk om wat bedrijven van je weten:)

Ik zeg niet dat het bedrijven niks boeit laat ze gelukkig zijn met die informatie.

Ik reageer omdat het mij gewoon verbaast dat er mensen met een digitale vorm van paranoide schizofrenie vrij rond lopen.

Ga leven man, maak je druk om dingen die er echt toe doen. Jij bent echt niet bijzonder genoeg voor bedrijven om in het bijzonder in de gaten gehouden worden. Of je moet je bezig houden met verboden zaken. Gezien dat je zo panisch bent voor je privacy zal mij dat nog niet eens verbazen.
bzzzt
@jordyS112 mei 2024 10:34
Ik snap echt niet dat mensen zo panisch kunnen doen over niet bestaande privacy. Google apple en zo mogen alles van mij weten. Ik wens ze er veel plezier mee. Ik heb niks te verbergen wat niet mag uitlekken.
Dat jij niets te verbergen hebt zegt nog niet dat je het recht hebt dat andere mensen te ontzeggen.
Daarnaast denk ik dat je er misschien anders over gaat denken als je gezondheidsinformatie, rijgedrag, loon, winkelbezoeken etc gebruikt gaan worden om jou een extra poot uit de draaien door banken, verzekeringen of andere bedrijven.
jordyS1 @bzzzt12 mei 2024 15:49
Prima, helemaal prima. Misschien dat dat resulteert in minder idioten op de weg.
Mijn bank weet al hoeveel ik verdien, die van jou ook.

Je maakt je druk om de verkeerde dingen joh.
speedhaste 11 mei 2024 13:24
Ik zou graag zien dat Apple kiest voor OpenAI i.p.v. Google en dit mogelijk een opstap is voor het wijzigen voor de default zoekmachine voor iOS.
WhatsappHack
@speedhaste11 mei 2024 14:13
Bing als standaard zorgt maar voor één ding: het merendeel van de iPhone gebruikers gaan naar de instellingen om Google weer terug te zetten als default.
Cergorach
@WhatsappHack11 mei 2024 14:25
Ja, maar Bing is MS en niet OpenAI. En hoewel er hele sterke banden zijn tussen OpenAI en MS (sommigen zouden zelfs kunnen vinden dat het te sterke banden zijn), zijn het nog twee verschillende bedrijven met verschillende producten.

MS neemt ook ChatGPT af van OpenAI, juist voor Copilot diensten en Bing. Apple wil dat ook, wellicht dat ze hun eigen zoekmachine ermee maken, maar het kan ook zo zijn dat Apple de OpenAI zoekmachine gaat gebruiken die maandag wordt aangekondigd...

En hoe goed die OpenAI zoekmachine wordt is natuurlijk nog maar de vraag. De reden waarom zoveel mensen de Google zoekmachine gebruiken is omdat deze (al bijna 27 jaar) zo goed werkt tov. de concurrentie.

En hoewel het wellicht interessant zou zijn als het Google monopolie wordt doorbroken en dat ze wellicht wel eens wat minder groot mogen zijn. Zou dat gewoon betekenen dat OpenAI de 'nieuwe Google' wordt en een onbekend probleem wordt, we weten allemaal het Google probleem. Daarnaast omdat de alliantie/eigendom van OpenAI momenteel zo nou verweven is met MS, zou dat alleen maar voordelig zijn voor MS, waardoor het nog meer een overheersende positie kan innemen. Het liefst had ik gezien dat Apple zelf wat zou bouwen wat kan concurreren met OpenAI en Google.

Bron:
nieuws: 'OpenAI kondigt maandag zoekmachine op basis van ChatGPT aan'
Vexxon @WhatsappHack11 mei 2024 14:29
Ik de k dat je dat heel erg overschat, veel gebruikers hebben dat of niet door of hebben geen zin dat aan te passen.
watercoolertje
@Vexxon11 mei 2024 17:01
Waarom is Chrome op Windows dan zo enorm dominant? Want niemand heeft zin om dat te installeren/wijzigen ten opzichte van de default (Edge)?
Vexxon @watercoolertje11 mei 2024 20:26
Omdat Chrome jarenlang met ander software mee geduwd is
calvinturbo @Vexxon12 mei 2024 02:22
Dat valt echt reuze mee.
speedhaste @WhatsappHack11 mei 2024 16:25
Zoals @Cergorach ook al aangaf, dacht ik i.d.d. aan de nog aan te kondigen OpenAI zoekmachine en niet Bing. Tevens gebruik ik op dit moment DuckDuckGo en geen Google zoek machine op iOS deveices. Ik ben één van de steeds grotere groep mensen die probeert Google producten/services zo min mogelijk te gebruiken.
Cergorach
@speedhaste11 mei 2024 16:50
Ik ben één van de steeds grotere groep mensen die probeert Google producten/services zo min mogelijk te gebruiken.
Als een groep van 3 naar 4 gaat en dan naar 5 is dat een ook steeds groter wordende groep...

Duck Duck Go is in de afgelopen 5 jaar niet echt gegroeid in marktaandeel, Google is ongeveer gelijk, Bing is ongeveer gelijk, de enige grote verliezer is Yahoo! en de winnaars zijn Baidu en Yandex.

Hoewel je groep groter wordt, wordt de wereldbevolking ook steeds meer. De wereldbevolking is de afgelopen 5 jaar met 5% gegroeid. Daarnaast nog eens het aantal internet gebruikers is behoorlijk gestegen, van 53,7% (van de wereldbevolking) naar 67,1% in 2024. Daarmee zou je een groei van 30%-35% kunnen verklaren onder je Duck Duck Go groep, maar Google is ook met zo een percentage gegroeid...

Zelfs iets als Facebook, wat percentueel behoorlijk aan het inkakken is, heeft nu nog steeds significant meer gebruikers dan 5 jaar geleden.

Ik begrijp het onderbuikgevoel, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Deel van dat issue is dat mensen met dezelfde instelling over het algemeen in dezelfde bubbel vertoeven en daarmee het beeld van de werkelijkheid wordt misvormt.
speedhaste @Cergorach11 mei 2024 17:04
Ik denk de de door jou aangedragen bubbel en het effect daarvan zeker een rol zal spelen in mijn gevoel. Ik doelde daarentegen niet op groei van DuckDuckGo, maar meer op het sentiment dat mensen voor verschillende Google services en producten alternatieven nemen of i.i.g. daar naar aan het kijken/overwegen zijn. Ontgooglelen blijkt in de praktijk vaak lastig met hoe wijdverbreid en vervlochten Google is in vele taken van het internet, producten en services.
WhatsappHack
@speedhaste11 mei 2024 21:23
Het merendeel van de gebruikers interesseert dat echt helemaal niets. Ik heb ook DDG als default en gebruik zo min mogelijk Google services, maar het zal de gemiddelde gebruiker echt aan hun derriere oxideren. Sterker nog: er is een absurd grote groep die denkt dat je een crimineel moet zijn om privacy te willen hebben; of zoals zij dat omschrijven: “types die iets te verbergen hebben”.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 15:20]

RicoK 11 mei 2024 13:08
Ik denk wel, dat ik dit kan gaan omarmen, want man-o-man, wat heeft dat Siri een impuls nodig.
meesje @RicoK11 mei 2024 13:14
Ja, ik kijk hier zo naar uit. Een vraag ‘staat Joost Klein in de finale van het Eurovisie songfestival’ moet gewoon een goed antwoord opleveren. Spoiler alert: Siri bakt hier niks van. :)
cmegens @meesje11 mei 2024 13:22
Ik krijg 3 resultaten die allemaal juist zijn. Een artikel van de diskwalificatie, en 2 artikelen over het behalen van de finale. Dus wat bedoel je precies?
meesje @cmegens11 mei 2024 13:25
Er is een groot verschil tussen Siri op HomePod en Siri op iPhone. Bij deze laatste krijg je inderdaad meerdere hits op je scherm. Het liefst wil ik dus 1 antwoord en niet wat links naar websites.
n4m3l355 @meesje11 mei 2024 14:08
En beiden uitermate bagger. Het is frappant dat Apple ondanks jaren ontwikkeling op soft en hardware qua LLMs weinig presteert zeker gezien hoe hard ze Siri proberen te pushen. Dit zal dan vermoedelijk ook de reden zijn om samen te werken met OpenAI wat op dit vlak sterk is. Ik vraag me wel af hoe practisch het is, specifiek OpenAI begint steeds krampachtiger te doen met zinvolle antwoorden als het op finance, politiek maar zelfs basale wetenschap aankomt.
Donstil
@meesje11 mei 2024 13:33
Ja, ik kijk hier zo naar uit. Een vraag ‘staat Joost Klein in de finale van het Eurovisie songfestival’ moet gewoon een goed antwoord opleveren. Spoiler alert: Siri bakt hier niks van. :)
Spoiler alert, hij doet vanavond niet mee :+
Cergorach
@meesje11 mei 2024 16:51
...Een vraag ‘staat Joost Klein in de finale van het Eurovisie songfestival’ moet gewoon een goed antwoord opleveren....
Het enige juiste Siri antwoord: WTF is Joost Klein!?!? O-)
watercoolertje
@Cergorach11 mei 2024 16:59
[...]

Het enige juiste Siri antwoord: WTF is Joost Klein!?!? O-)
Zo klein is die niet toch? :+

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:20]

Donstil
@RicoK11 mei 2024 13:36
Ik denk wel, dat ik dit kan gaan omarmen, want man-o-man, wat heeft dat Siri een impuls nodig.
Je leest dat veel en tijdens het gebruik voelt het ook zo maar toch blijkt het in de praktijk wel anders te zijn:
YouTube: The Voice Assistant Battle! (2023)

Desalniettemin wel benieuwd naar iOS 18 volgende maand, lijkt echt een grote update te worden.
meesje @Donstil11 mei 2024 14:23
“Maak selfie” en “maak stemopname” werken! De frontcamera wordt gelijk aangezet en de stemopname start gelijk. Leuk om te zien dat dit nu kennelijk wel werkt.
Maar de winnaar blijft wel GA. Vooral bij conversaties maken ze een groot onderscheid. Ik hoop echt dat bij conversaties straks iOS ook mee gaat doen.
slijkie 11 mei 2024 15:09
Kiezen tussen 2 niet fijne opties, mening natuurlijk, maar ik hoop echt dat het met OpenAI zal zijn en niet met Gemini.
Phrozbug 11 mei 2024 21:21
Ik las dat Mark Gurman, Apple en OpenAI op het punt stonden om een overeenkomst te sluiten.

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