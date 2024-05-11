Mark Gurman: Apple en OpenAI staan op punt om overeenkomst te sluiten

Apple en OpenAI staan op het punt om een overeenkomst sluiten over het gebruik van ChatGPT in iOS 18. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Het Amerikaanse techbedrijf zou ook nog steeds gesprekken aan het voeren zijn met Google over Gemini.

De Bloomberg-journalist heeft het nieuws van enkele anonieme bronnen vernomen. Het is niet duidelijk wat de details van de nakende overeenkomst zijn, en hoe lang de afspraak van kracht is.

Gurman schreef eind april ook al dat Apple in gesprek was met OpenAI over de eventuele integratie van ChatGPT in iOS18. Het Amerikaanse techbedrijf was toen naar verluidt ook aan het onderhandelen met Google en Anthropic over de integratie van diens AI-technologieën. De kans bestaat dat Apple op 10 juni meer informatie over iOS 18 en generatieve AI zal geven. Het bedrijf houdt dan zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC.