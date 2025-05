Bloomberg: iPad Pro-oledmodellen krijgen mogelijk M4-soc met focus op AI

Apple voorziet zijn komende iPad Pro's mogelijk van een nieuwe M4-soc. Dat melden ingewijden aan Bloomberg-journalist Mark Gurman. Apple kondigt de nieuwe tablets naar verwachting aan tijdens een evenement op 7 mei.

Er is een 'sterke mogelijkheid' dat Apple de M4-chip debuteert in de komende iPad Pro's, vertellen ingewijden aan Gurman. Deze soc zou als grootste wijziging een verbeterde neural engine met zich meebrengen. De chip moet daarmee de weg vrijmaken voor de nieuwe generatieve-AI-functies die Apple dit jaar zegt aan te kondigen.

Apple zou op deze manier in mei 'zonder afleidingen' zijn AI-chipstrategie kunnen duiden, schrijft de journalist. De techgigant zou zich tijdens de WWDC-ontwikkelaarsbeurs in juni vervolgens richten op de bijbehorende AI-software in onder andere iPadOS 18. Apple houdt volgens Gurman gesprekken met verschillende bedrijven voor het integreren van hun online AI-chatbots, waaronder OpenAI en Google. De techgigant werkt ook aan eigen AI-modellen voor functies die lokaal op het apparaat draaien.

Bloomberg deelde eerder al details over de komst van een M4-chip. Gurman schreef onlangs dat die chip onder meer gebruikt gaat worden in nieuwe MacBook Pro's, iMacs en Mac Minis, waarvan later dit jaar nieuwe versies beschikbaar komen. Het vermeende debuut van de M4 in een iPad Pro zou opvallend zijn. Apple introduceerde zijn nieuwe M-chips voorheen altijd in een Mac-apparaat en bracht die chips later pas naar nieuwe iPads. De huidige M3-chip is ook pas zes maanden oud.

Er gaan al jarenlang geruchten rond over de komst van een nieuwe iPad Pro. Apple zou deze, naast een vermeende M4-soc, ook voor het eerst voorzien van een oledscherm. Gurman noemde de komende tablet eerder 'de grootste iPad Pro-redesign' sinds 2018.

Apple kondigt de nieuwe iPad Pro naar verwachting op 7 mei aan. De fabrikant kondigde onlangs een evenement op die datum aan. In de bijbehorende uitnodiging stond een afbeelding met onder meer een Apple Pencil-stylus, die alleen werkt op Apples iPads. Volgens Gurman krijgt de Apple Pencil volgende maand ook een upgrade, in de vorm van haptische feedback.