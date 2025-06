9to5Mac toont uitgelekte renders van iPhone 15 Pro met USB-C

Renders van de iPhone 15 Pro zijn online verschenen. Ze zouden gebaseerd zijn op CAD-bestanden afkomstig van een maker van telefoonhoesjes en ze worden gepubliceerd door 9to5Mac. Het toestel heeft rondere hoeken, camera's die meer uitsteken en een USB-C-poort.

De accessoirefabriek uit China heeft de CAD-bestanden volgens 9to5Mac ontvangen van Apple. De fabrieken moeten de bestanden op tijd krijgen, zodat ze tijdig hun waren voor de nieuwe telefoons klaar hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de vorm van het apparaat op de bestanden klopt, om goed passende accessoires te kunnen maken.

Als het toestel inderdaad een USB-C-poort heeft in plaats van Lightning, dan zou dat een grote verandering zijn. Apple gebruikt de Lightning-connector sinds 2012, toen het zijn intrede deed bij de iPhone 5. USB-C zit nu al in bijvoorbeeld iPads, MacBooks en de Apple TV. Inverse publiceerde in november een overzicht van Apple-producten die nog niet over zijn naar USB-C. Het Europees Parlement verplicht het gebruik van USB-C bij kleine elektronica vanaf eind 2024.

Los van de poort zijn de hoeken van het toestel veel ronder en de bezels dunner. Het glas aan de voorkant zou zelfs iets meegaan in de 'bocht' de hoek om, maar dat is moeilijk te zien op de renders. Het Dynamic Island lijkt even groot als bij zijn voorganger.

Op de eerste foto ligt de render naast een echte iPhone 14 Pro. Bron: 9to5Mac