Gerucht: Apple werkt nog steeds aan omgekeerd draadloos laden op iPhones

Apple zou nog steeds werken aan omgekeerd draadloos laden op iPhones. Het bedrijf is al jaren bezig met de implementatie van de functie, maar onder meer het bepalen van de juiste laadsnelheden en afvoer van warmte zijn redenen waarom de functie nog niet op iPhones zit.

Apple had de functie op de iPhone 14 Pro-modellen willen introduceren, maar het werk was niet op tijd klaar, zegt 9to5Mac. De engineers ondervinden vooral problemen bij het bepalen van de juiste laadsnelheid bij het omgekeerd draadloos laden. Ook het afvoeren van de warmte die het laden genereert zou nog een probleem vormen. Het is onbekend wanneer de functie klaar zal zijn.

Daarnaast werkt Apple aan de gebruikersinterface, waaronder onderdelen van iOS die gebruikers vertellen en leren over de functie en geluiden om aan te geven dat het draadloos laden is begonnen of gestopt.

Omgekeerd draadloos laden op smartphones zorgt ervoor dat gebruikers andere apparaten kunnen laden door ze op de achterkant van een telefoon te leggen. Vervolgens krijgen zij stroom via de spoel die aan de achterkant van de smartphone zit. De iPhone 12 had al de hardware aan boord voor omgekeerd draadloos laden. Op Android-smartphones zit de functie al langer: de Huawei Mate 20 Pro uit 2018 was de eerste smartphone die de functie aan boord had.