Keuring toont dat Apple iPhone 12 omgekeerd draadloos laden ondersteunt

Apple heeft een functie voor omgekeerd draadloos laden gemaakt voor de iPhone 12-serie. De functie is nog niet actief en werkt vermoedelijk alleen met accessoires die het bedrijf in de toekomst zal aankondigen, zoals een nieuwe generatie AirPods.

De functie voor omgekeerd draadloos laden werkt op 360kHz, blijkt uit een keuring van de FCC die FCCid.io online heeft gezet. Apple moest de functie laten keuren, omdat omgekeerd draadloos laden extra elektromagnetische straling kan opleveren en de FCC-keuring is bedoeld om ervoor te zorgen dat apparaten veilig zijn voor gebruik door consumenten.

Uit de keuring zijn diverse zaken op te maken. Zo ligt de frequentie van 360kHz iets hoger dan de frequentie voor regulier draadloos laden: de specificaties van de Qi-standaard schrijven voor dat het gaat om een frequentie tussen 87 en 205kHz.

Omgekeerd draadloos laden van Apple

De keuring geeft diverse details weg over wat voor functies Apple voor zich ziet met omgekeerd draadloos laden. Voor omgekeerd draadloos laden hebben de iPhones een tweede spoel aan boord. Dat is een spoel van dunner draad die meerdere keren gedraaid is dan de spoel voor draadloos laden. De keuring geeft diverse specificaties van de spoelen weer.

iPhone 12 spoelen Omgekeerd draadloos laden Draadloos opladen Dikte 0,13mm 0,32mm Breedte 0,49mm 0,62mm Aantal draaiingen 13 11 Straal 10,06-21,35mm 10,9-18,9mm Maximale laadsnelheid 5W 15W

De maximale laadsnelheid ligt veel lager dan bij draadloos laden en dat wijst erop dat Apple kleine apparaten met een relatief kleine accu zou willen opladen met de functie. AirPods liggen bijvoorbeeld voor de hand, want die hebben al een functie om draadloos te laden via de gewoonlijke Qi-lader. Wat ook kan, is dat gebruikers een Apple Watch op de achterkant kunnen leggen. De FCC mag niet zeggen wat voor apparaat de iPhones kunnen opladen, maar meldt wel dat de iPhones momenteel alleen een accessoire kunnen laden dat Apple 'mogelijk in de toekomst zal uitbrengen'.

Uit de documenten is niet af te leiden welk accessoire Apple heeft meegeleverd, maar wel zijn de afmetingen te zien ten opzichte van de diverse iPhones van dit jaar. Daaraan is te zien dat de geleverde accessoire even breed is als de iPhone 12 mini. Als we onze liniaal ernaast leggen, komen we uit op een afmeting van ongeveer 95x64mm. Dat wijkt fors af van de doosjes van de huidige AirPods. De AirPods Pro hebben een laaddoosje van 60x45mm, bij de AirPods is dat 53x44mm. Ook de diverse Apple Watch-modellen zijn lang niet zo groot als de illustratie weergeeft.

De accessoire op de diverse iPhones, vlnr iPhone 12 Pro Max, iPhone 12/12 Pro en iPhone 12 mini

De FCC merkt ook op dat draadloos laden vooralsnog alleen werkt als de iPhone zelf aan de bedrade lader ligt. De FCC zelf gokt erop dat dit een tijdelijke beperking zal zijn en heeft de functie gekeurd alsof hij ook gebruikt zou kunnen worden los van de lader.

Het detecteren van apparaten gebeurt via de magneten van het MagSafe-systeem en via de NFC-chip in iPhones, die communiceert met een NFC-chip in het apparaat dat op te laden is. De hoeveelheid daarbij vrijkomende straling is volgens de simulaties van de FCC verwaarloosbaar klein. De iPhone 11 vorig jaar kreeg volgens geruchten al omgekeerd draadloos laden, maar in teardowns zijn de benodigde componenten nooit aangetroffen. Nu zit de functie aantoonbaar wel in de iPhone 12.

De werking van omgekeerd draadloos laden

Omgekeerd draadloos laden is geen nieuwe functie voor smartphones. De eerste telefoon die dat kon was de Huawei Mate 20 Pro, die twee jaar geleden uitkwam. Huawei profileerde het toen tijdens de presentatie als een haast romantische functie, een manier om de telefoon van een vriend of vriendin een beetje bij te laden als die leeg zou zijn.

Huawei maakte later nog een curieuze curling-commercial over omgekeerd draadloos laden, maar de boodschap bleef bij benadering hetzelfde: de functie is bedoeld om andere mensen uit de brand te helpen als hun telefoon leeg is.

Samsung nam in eerste instantie dezelfde route en maakte zelfs ook een commercial over hoe je de functie kon gebruiken om andere telefoons bij te laden. Maar tegen telecomjournalisten noemde Samsung een heel ander gebruiksscenario: gebruikers zouden hun nieuwe Galaxy Buds-oortjes kunnen opladen met Wireless PowerShare, zoals de marktleider het noemde.

Bij Tweakers hebben we omgekeerd draadloos laden beperkt getest: de Samsung Galaxy S10 raakte 23 procent kwijt om een Galaxy S9 10 procent op te laden, iets dat in de review van de S10 leidde tot de conclusie dat de technologie weinig efficiënt is. Een gestandaardiseerde laadtest voor omgekeerd draadloos laden hebben we niet.

Omgekeerd draadloos laden zit nu in veel van de duurdere Android-telefoons van onder meer Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus en Motorola. Het vermogen verschilt wel: bij de OnePlus 8 Pro gaat het laden met maximaal 3W, bij de Xiaomi Mi 10 Ultra gaat dat met 10W.

De technologie heeft wel diverse beperkingen, naast de relatief beperkte snelheid waarmee je andere apparaten kunt opladen en het feit dat de accu van de smartphone zelf leger raakt. Apparaten moeten op de achterkant van een telefoon liggen. Dan kun je dus je telefoon niet gebruiken tijdens het veelal trage draadloze laden.

Apple heeft daarvoor wellicht een oplossing in de vorm van MagSafe op de iPhone 12's. Apple heeft een reeks magneten rond de spoelen geplaatst om accessoires vast te klikken aan de achterkant. Met accessoires die eveneens magnetisch zijn, is het mogelijk om een accessoire op te laden die vast zit aan de achterkant en tegelijk de telefoon te gebruiken.

Apple heeft nog niet gereageerd op de vondst van de functie in de FCC-keuring. De fabrikant doet doorgaans ook geen uitspraken over producten, diensten en functies die nog niet zijn aangekondigd. Daardoor blijft het vooralsnog een vraagteken wat Apple precies gaat doen met omgekeerd draadloos laden.