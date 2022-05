Apple: hou voor de zekerheid iPhone 12 op minimaal 15cm afstand van pacemakers

Apple zegt dat gebruikers voor de zekerheid een iPhone 12 of MagSafe-accessoires het best op 15 centimeter afstand of meer van hun pacemaker kunnen houden. Eerder deze maand kwam naar buiten dat er risico zou zijn vanwege de vele magneten in de telefoon.

Apple heeft een paragraaf daarover toegevoegd aan een Support-pagina. Daarin staat dat gebruikers van pacemakers bij het laden het beste een afstand van 30 centimeter kunnen bewaren tot de iPhone en de lader, terwijl dat zonder laden 15 centimeter is. Het advies geldt ook voor draadloze laders, zoals MagSafe Charger en MagSafe Duo.

De reden voor de waarschuwing is vermoedelijk de publicatie van een onderzoek in Heart Rhythm Journal, waarin cardiologen lieten zien dat het mogelijk is dat een iPhone 12 in een borstzak in staat is de werking van een pacemaker te verstoren. Fabrikanten van pacemakers zeiden al eerder dat de iPhone 12 op 15 centimeter afstand of meer van pacemakers moet worden gehouden.

Apple raadt gebruikers ook aan om contact op te nemen met een arts met advies over het gebruik van de iPhone 12 in combinatie met een pacemaker of ander medisch apparaat. Aan de achterkant van de iPhone 12 zit een cirkel van magneten om de draadloze lader op de juiste plek te kunnen vastklikken. Apple heeft op zijn Nederlandstalige site op moment van schrijven de oude versie online staan van de pagina.