Gerucht: volgende iPhone kan video met softwarematig geblurde achtergrond maken

De volgende generatie iPhones, vermoedelijk iPhone 12s of iPhone 13, kan video's maken met softwarematig geblurde achtergrond, zo vermeldt een nieuw gerucht. Ook zouden de telefoons een always-on-functie krijgen dankzij het nieuwe 120Hz-oledscherm.

Gebruikers kunnen video's in de portretmodus voor video opnemen en in nabewerking de achtergrondblur aanpassen, meldt EverythingApplePro op basis van informatie van Max Weinbach. De functie komt alleen op nieuwe iPhones beschikbaar door de vereiste processorkracht voor de functie.

Een dergelijke functie zit al langer op Android-telefoons. De eerste daarvan is de Huawei Mate 20 Pro uit 2018, maar intussen hebben ook andere fabrikanten een dergelijke modus geïmplementeerd onder diverse namen.

Behalve portretmodus voor video's krijgt de volgende iPhone ook een astro-modus zoals ook op bijvoorbeeld Google Pixel-telefoons zit, vermeldt EverythingApplePro. De modus wordt automatisch geactiveerd als gebruikers de camera op de sterren richten en stilhouden, waarbij een langere sluitertijd mogelijk is dan bij de reguliere nachtmodus.

Het LTPO-scherm van de volgende iPhone brengt volgens de video twee vernieuwingen; naast een verversingssnelheid van 120Hz zit er ook een always-on-functie in. Die laat altijd de tijd en accustatus zien, terwijl notificaties bij binnenkomst even oplichten. Always-on is een functie die op andere telefoons al jaren te vinden is, maar iOS ondersteunde dat tot nu toe niet.

Er gaan al maanden veel geruchten over de volgende iPhone, die mogelijk 12s zou heten. Het ontwerp zou ongeveer hetzelfde zijn als dat van de huidige iPhone 12-telefoons. Wel zouden de toestellen iets dikker zijn. Apple kondigt zijn iPhones doorgaans in het najaar aan.