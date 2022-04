Kuo: iPhone 13 Pro-modellen krijgen ultragroothoekcamera met autofocus

De komende iPhone 13 Pro krijgt mogelijk een ultragroothoekcamera met autofocus. Dat meldt analist Ming-Chi Kuo in zijn meest recente rapport. Deze functie zou ook beschikbaar komen voor de generatie iPhones die in 2022 uitkomen.

De geüpgradede ultragroothoekcamera wordt dit jaar alleen verwacht in de Pro-modellen van Apples komende iPhone-generatie, schrijft ook 9to5Mac, die het rapport van Kuo heeft ingezien. De ultragroothoekcamera in huidige iPhone-modellen heeft geen autofocusfunctie. In plaats daarvan heeft deze camera vooralsnog alleen een vast focuspunt, in tegenstelling tot de primaire camera en de camera met telelens.

Kuo claimt ook dat de ultragroothoeklens in de komende iPhone 13 Pro-smartphones zes elementen krijgt. De huidige iPhones hebben dergelijke lenzen met vijf elementen. Dit zou de beeldkwaliteit van foto's en video's moeten verbeteren ten opzichte van de huidige generatie.

Volgens eerdere geruchten krijgt de komende iPhone 13 een ontwerp dat vergelijkbaar is met de iPhone 12. De nieuwe generatie zou wel een snellere soc en grotere accu's krijgen. Ook de inkeping voor de frontcamera zou kleiner zijn. Verder krijgen de iPhone 13 Pro-modellen volgens geruchten een 120Hz-scherm. De reguliere iPhone 13-varianten zouden nog een 60Hz-paneel krijgen. Het is nog niet bekend wanneer Apple de nieuwe iPhones aankondigt. In voorgaande jaren deed het bedrijf dat in september of oktober.