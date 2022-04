Stichting Open Nederland doet aangifte na hackpoging bij Testen voor Toegang

Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, doet aangifte bij de politie na de hackpoging van vorige week. Deze hackpoging zorgde voor vertraging in de IT-systemen van de organisatie, waardoor gebruikers hun testuitslagen te laat ontvingen.

Stichting Open Nederland bevestigt in een persbericht dat het afgelopen vrijdag kampte met een hackpoging, maar maakt daarover geen details bekend. De organisatie schrijft daarbij dat er geen aanwijzingen zijn dat hackers ook toegang hebben gekregen tot de IT-systemen of data van Testen voor Toegang. De problemen omtrent de hackpoging zouden 'in de loop van zaterdag' zijn opgelost.

De organisatie doet aangifte van de hackpoging, schrijft ook NOS in een liveblog. De stichting heeft naar eigen zeggen contact met de cybersecurityafdeling van de politie. Stichting Open Nederland doet 'met externe partijen' onderzoek naar de hackpoging en voert deze week 'aanvullende stresstesten' uit.

Via Testen voor Toegang kunnen mensen met een negatieve coronatest toegang krijgen tot evenementen of uitgaansgelegenheden. De hackpoging van vorige week zorgde ervoor dat veel mensen te laat hun uitslagen kregen, waardoor sommige mensen hun evenement misten. "De testaanbieders en hun teams hebben dit weekend echt alle zeilen bijgezet om iedereen op tijd hun testbewijs te sturen. Helaas was dit voor een kleine groep niet meer mogelijk en wij begrijpen heel goed dat mensen daarvan balen", schrijft een woordvoerder van de organisatie.

Stichting Open Nederland heeft naar eigen zeggen tussen vrijdag en zondag 227.000 boekingen voor tests ontvangen. NH Nieuws en De Gelderlander claimden dit weekend dat sommige bezoekers die niet op tijd een geldige testuitslag ontvingen, alsnog een negatieve testuitslag kregen aangeboden door Testen voor Toegang, terwijl de daadwerkelijke testuitslag nog onbekend was. Stichting Open Nederland heeft nog niet gereageerd op deze berichten.