E-mail-spoofing was mogelijk bij domein Testen voor Toegang

Testen voor Toegang, het platform van de Stichting Open Nederland dat in opdracht van Het Rijk coronatesten faciliteert voor evenementen waarbij test- of vaccinatiebewijzen verplicht zijn, had zijn e-mailinstellingen niet op orde, Daardoor was spoofing van het afzenderadres mogelijk.

Het Financieele Dagblad schrijft dat Testen voor Toegang zijn Sender Policy Framework Record niet had ingesteld; dat is een authenticatiemethode die ontworpen is om het vervalsen van het afzenderadres te voorkomen. Het lukte de krant, in samenwerking met securitybedrijf KnowBe4, om een e-mail naar zichzelf te versturen met als afzender informatie@testenvoortoegang.org.

Iedere e-mailserver was onder deze instellingen bevoegd om e-mails te sturen vanaf het domein testenvoortoegang.org. Dat maakt het makkelijker voor criminelen om zich voor te doen als werkelijke eigenaren van het domein en via een vervalste e-mail geld of informatie te ontfutselen bij nietsvermoedende gebruikers.

De website is sinds twee weken actief. Het lek is nu naar alle waarschijnlijkheid gedicht, hoewel het FD dat niet uitdrukkelijk zegt. Wat het wel zegt is dat de stichting het lek 'moet dichten' en dat de e-mailbeveiliging 'niet op orde was', wat impliceert dat het lek inmiddels inderdaad gedicht is.

De Nederlandse Vereniging van Banken meldde vorige maand nog dat phishing en telefoonnummerspoofing in het betalingsverkeer in 2020 sterk toenamen. De schade door phishing steeg met ruim zestig procent tot 12,8 miljoen euro. Nummerspoofing zorgde voor ruim twee keer zoveel schade.