Privacywaakhond: aantal hacks gericht op persoonsgegevens groeide met 30 procent

De Autoriteit Persoonsgegevens meldt dat het vorig jaar beduidend meer meldingen binnenkreeg van hacks gericht op het buitmaken van persoonsgegevens. Het gaat om een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

De privacytoezichthouder meldt in een rapport dat er in 2020 in totaal 1.173 meldingen binnenkwamen van incidenten die samenhangen met hacking, malware of phishing, met als doel het stelen van persoonsgegevens. Dit vormt een stijging van 30 procent en in 2019 was er ook al sprake van een stijging van 25 procent. De toezichthouder spreekt van een 'explosieve toename'.

Het totale aantal datalekmeldingen kwam vorig jaar uit op 23.976. Dat is een daling van zo'n 11 procent: in 2019 werden er 26.956 meldingen van datalekken gemaakt. In 2018 zat dat aantal op 20.881. De daling van 11 procent verklaart de AP door te wijzen op een aanpassing in de werkwijze van incassobureaus. Daardoor zijn er volgens de toezichthouder veel minder betalingsherinneringen bij verkeerde ontvangers beland, waardoor er ook minder datalekken zijn gemeld.

De instantie wijst er verder op dat datadiefstal in veel gevallen is te voorkomen door een betere beveiliging. 'Naar schatting zijn er in 2020 tussen de 600.000 en 2.000.000 personen getroffen door een datalek waar slechts één stap nodig was om in te loggen', schrijft de toezichthouder. Het toepassen van meerfactorauthenticatie zou volgens de organisatie dan ook een belangrijke stap zijn. "Meerfactorauthenticatie is een heel eenvoudige beveiligingsmaatregel die verplicht is bij de verwerking van gevoelige persoonsgegevens, maar die organisaties eigenlijk overal standaard zouden moeten doorvoeren. Dat zou veel leed kunnen voorkomen", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

De Autoriteit Persoonsgegevens erkent dat het slechts bij een beperkt deel van de gemelde datalekken in actie komt. Dat verklaart de toezichthouder door te wijzen op een tekort aan personeel en budget. Drie weken geleden sprak de Tweede Kamer nog de wens uit dat de AP in 2022 moet groeien naar 470 voltijdwerknemers. Momenteel zijn dat 184fte. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid concludeerde al dat dat huidige aantal onvoldoende is om alle taken in de toekomst goed uit te kunnen voeren.