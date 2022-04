AP krijgt geen hoger budget, veiligheidsdiensten krijgen 15 miljoen extra

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in de komende jaren weer een budget van 25 miljoen euro, evenveel als dit jaar. De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen wel meer geld. Dat gaat om een structurele verhoging van 15 miljoen per jaar per dienst.

De budgetten blijken uit de miljoenennota, die dinsdag is gepresenteerd. Het kabinet gaat daarmee in tegen de wens van de Tweede Kamer, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP pleit al langer voor een veel hoger budget en liet een onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat de instantie per jaar honderd miljoen euro nodig heeft. Dat bedrag is vergelijkbaar met wat andere Nederlandse toezichthouders krijgen.

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om het budget van de AP te verhogen en de mankracht uit te breiden, maar het kabinet heeft daar niet mee ingestemd. In april zei Sander Dekker, demissionair minister van Rechtsbescherming, het te vroeg te vinden om de capaciteit van de AP te vergroten. Hij zei dat een volgend kabinet daarover moet besluiten. Uit de begroting blijkt dat dit standpunt niet is gewijzigd. Het budget van de AP wordt daarin aangegeven met een bedrag van 25 miljoen euro per jaar tot 2026.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat zeer zorgelijk te vinden. "Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren". De privacytoezichthouder trekt al jaren aan de bel over het gebrek aan budget en mankracht. Daardoor blijven veel meldingen liggen.

Meer geld voor AIVD, MIVD en politie

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgen wel een structurele budgetverhoging. Beide diensten krijgen per jaar 15 miljoen euro extra. Volgens de AIVD worden daarmee 'noodzakelijke investeringen gedaan in technologische innovatie'. Het geld moet ook ingezet worden voor onderzoek naar rechts-extremisme en de versterking van cybercapaciteiten.

Ook de politie krijgt meer geld om digitale criminaliteit aan te pakken. In 2022 gaat dat om een 'bijzondere bijdrage' bij het budget van 14 miljoen euro, bestemd voor verdere digitalisering en de aanpak van cybercrime. De politie wil een 'versterkte basisinfrastructuur opzetten om trends waar te nemen en tijdig in te grijpen' bij digitale dreiging.