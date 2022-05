Britse autoriteit gaat concurrentie op markt voor muziekstreaming onderzoeken

De Britse autoriteit voor concurrentie zal een onderzoek openen naar de staat van de Britse muziekmarkt in relatie tot muziekstreaming. De studie moet nagaan of er genoeg concurrentie en innovatie zijn en of de consumentenbelangen voldoende beschermd worden.

"In de afgelopen tien jaar is de muzieksector enorm geëvolueerd, waardoor hij bijna niet meer te herkennen is", schrijft de autoriteit. "Meer dan tachtig procent van alle muziek die in het Verenigd Koninkrijk wordt beluisterd, wordt via streamingdiensten aangeleverd. Via een marktonderzoek willen we nagaan of er nog genoeg competitie heerst en of er actie ondernomen moet worden."

In een brief naar de Britse ministers voor media, cultuur en innovatie, bevestigt het hoofd van de autoriteit dat het zinvol is om een marktstudie uit te voeren naar de Britse muziekmarkt en met name naar de invloed van muziekstreaming. De autoriteit wil nagaan of er op de markt nog genoeg competitie en innovatie mogelijk zijn en of de consumentenbelangen voldoende beschermd worden. In een volgende stap wordt het onderzoek voorbereid alvorens het definitief van start gaat.