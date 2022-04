Belgische staatssecretarissen vragen om nationale maatregelen tegen TikTok

Twee Belgische staatssecretarissen vragen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit wat ze kunnen doen tegen de 'dubbelzinnige en onduidelijke' voorwaarden van TikTok. De politici willen risico’s vermijden als het Ierse onderzoek vertraging oploopt.

De staatssecretarissen vinden dat de voorwaarden van TikTok 'in schril contrast' staan met privacywetgeving. Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker en staatssecretaris voor Privacy Mathieu Michel stellen dat in de brief: "TikTok doet alsof het gratis is, terwijl het gebruikers vraagt om heel wat data."

Volgens De Bleeker en Michel betalen de gebruikers met hun persoonlijke gegevens en krijgen ze ook geen vergoeding voor het onherroepelijke recht dat TikTok krijgt om gepubliceerde video’s zelf te gebruiken. De staatssecretarissen stellen bovendien dat consumenten ongevraagd verborgen en agressieve reclame krijgen voorgeschoteld. "Vaak verloopt dit via influencers en challenges waardoor de commerciële intenties niet altijd even duidelijk zijn."

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft zich aangesloten bij het onderzoek van zijn Ierse evenknie dat op Europees niveau nagaat hoe TikTok gegevens van kinderen beheert en verwerkt. Toch willen De Bleeker en Michel dat er onderzocht wordt wat de Belgische autoriteit op nationaal niveau kan doen. Ze vragen dit naar eigen zeggen om het risico op een ‘bottleneck’ in Ierland te vermijden. Met de vraag aan de Gegevensbeschermingsautoriteit willen de politici bovendien 'een meer efficiënte bescherming van jonge gebruikers van het populaire sociale mediaplatform'.