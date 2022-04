ByteDance voegt tijdslimiet voor kinderen toe aan Chinese versie van TikTok

De Chinese versie van videoplatform TikTok, genaamd Douyin, krijgt een tijdslimiet voor kinderen die jonger zijn dan veertien. Kinderen mogen de app maximaal veertig minuten per dag gebruiken. De dienst wordt daarnaast tussen 22.00 en 06.00 uur onbereikbaar voor kinderen.

TikTok-moederbedrijf ByteDance meldt in een blogpost dat Douyin-gebruikers onder de veertien automatisch in een 'jeugdmodus' terechtkomen die ze zelf niet kunnen uitschakelen. Die maatregel geldt voor gebruikers met een 'geverifieerde echte naam'. Nieuwe gebruikers die dertien jaar of jonger zijn, worden ook automatisch in de jeugdmodus geplaatst. ByteDance roept ouders op om hun kinderen te helpen bij het registreren met een geverifieerde echte naam of om de jeugdmodus handmatig in te schakelen.

Gebruikers die in deze modus zitten, kunnen maximaal veertig minuten per dag video's bekijken op Douyin. De app is bovendien alleen beschikbaar tussen 6.00 uur 's ochtends en 22.00 uur 's avonds. Buiten die tijden is het platform onbereikbaar voor kinderen onder de veertien.

ByteDance meldt verder dat bij de content die beschikbaar is voor gebruikers in de jeugdmodus, ook educatieve content zal zitten. Daarbij noemt het bedrijf 'wetenschappelijke experimenten, tentoonstellingen in musea en uitleg van historische gebeurtenissen' als voorbeelden.

De nieuwe tijdslimiet volgt eerdere maatregelen van de Chinese overheid, die de tijd die minderjarigen online spenderen, wil beperken. Zo introduceerde Beijing eerder maatregelen die de online gametijd van minderjarigen beperkt tot drie uur per week. Gameontwikkelaars moeten ook 'obscene en gewelddadige content' uit hun titels halen.