Pokémon Trading Card Game Live verschijnt binnenkort voor smartphones en pc's

The Pokémon Company introduceert zijn Pokémon TCG Live-kaartspel. Het is de opvolger van Pokémon TCG Online uit 2012. De nieuwe Live-versie verschijnt 'binnenkort' voor Android en iOS. Er komt ook een webversie beschikbaar, waarmee de game speelbaar wordt via pc en Mac.

Pokémon Trading Card Game Live wordt een free-to-play-game, meldt The Pokémon Company in een persbericht. Het is de eerste keer dat het Pokémon-kaartspel speelbaar wordt op smartphones, naast tablets, pc's en Mac-computers. Het spel verschijnt 'binnenkort' in de Apple App Store en Google Play Store en wordt ook via webbrowsers speelbaar op de Pokémon-website.

Het TCG Live-kaartspel krijgt onder andere ondersteuning voor cross-platform multiplayer tussen de Android-, iOS- en webversie van de game. De game komt beschikbaar in zes verschillende talen, maar Nederlands is vooralsnog geen optie. De smartphoneversie wordt volgens een pdf van The Pokémon Company ondersteund op de iPhone 7 of nieuwer, naast Android-smartphones met Android 8.0 of nieuwer.

Spelers kunnen in Pokémon TCG Live het Pokémon-kaartspel spelen volgens de officiële regels. Gebruikers kunnen daarnaast hun collectie speelkaarten opbouwen. Daarbij kunnen spelers nieuwe kaarten verzamelen door codekaarten te scannen, die worden geleverd met pakjes echte Pokémon-kaarten. Spelers kunnen ook in-game boosterpacks aanschaffen en deelnemen aan dagelijkse quests om nieuwe kaarten te vergaren.

Er is nog geen releasedatum voor TCG Live bekend, maar de ontwikkelaar meldt dat er dit jaar een mobiele soft launch in Canada en een wereldwijde open bèta voor pc's en Macs plaatsvinden. Een volledige wereldwijde release volgt op een later moment.