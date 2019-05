Pokémon Rumble Rush komt naar Android en iOS

The Pokémon Company brengt een nieuwe game uit voor Android en iOS. Pokémon Rumble Rush is een beat-'em-upgame en vooralsnog alleen in de Australische Play Store uitgebracht. Binnenkort komt de smartphonegame wereldwijd uit.

De game is gratis en bevat in-game aankopen van 1,09 euro tot 27,99 euro per stuk. De gameplay is vergelijkbaar met eerdere Pokémon Rumble-games, die voor de Nintendo Wii, Wii U en 3DS verschenen. Spelers kiezen een Pokémon en vechten daarmee tegen andere Pokémon op een speelveld door er op te tikken. Het doel is om zoveel mogelijk tegenstanders te verslaan.

Bij het vechten tegen Pokémon is er iedere keer een kans dat het verslagen monstertje vriendschap sluit met de speler. Als dat het geval is, kan de speler deze Pokémon zelf inzetten voor volgende gevechten. Pokémon Rumble Rush speelt zich af op verschillende eilanden met ieder een eigen Super Boss-gevecht. Het winnen van die gevechten levert items op om Pokémon sterker te maken.

Pokémon Rumble Rush staat al in de Google Play Store, maar kan in de Benelux nog niet gedownload worden. Wanneer de smartphonegame officieel uitkomt, is nog niet bekend. Volgens de aankondiging volgt de wereldwijde release 'binnenkort'.