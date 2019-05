The Pokémon Company kondigt Pokémon-game aan die slaapgewoontes analyseert

The Pokémon Company kondigt Pokémon Sleep aan, een mobiele game die slaapgewoontes van gebruikers analyseert. Verder komt het bedrijf met een vervolg op Detective Pikachu voor de Nintendo Switch en Pokémon Home.

Over Pokémon Sleep is niet zoveel bekend, alleen dat de app in 2020 uitkomt en de slaapgewoontes van gebruikers analyseert en bijhoudt. Verder laat The Pokémon Company weten dat het de bedoeling van de app is om gebruikers te belonen voor de tijd die ze slapen, waarna ze 'een goede reden hebben om 's ochtends op te staan'. Er komt speciale hardware voor Pokémon Sleep, de Pokemon Go Plus+. Deze werkt vergelijkbaar als de Pokemon Go Plus, maar kan dankzij zijn accelerometer 's nachts slaapgegevens bijhouden en via bluetooth doorsturen naar een gekoppelde smartphone.

Pokémon Masters komt naar verwachting in het najaar uit voor iOS en Android en brengt niet alleen gevechten tegen andere spelers maar ook tegen gymleaders en trainers met zich mee. De game wordt gemaakt in samenwerking met DeNa, de ontwikkelaar achter Super Mario Run.

Ook komt er een vervolg op de 3DS-versie van Detective Pikachu. Het vervolg komt uit voor de Nintendo Switch en zal de vragen die speelden bij het origineel beantwoorden. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekend.

Verder werd Pokémon Home aangekondigd. Pokémon Home is een internetdienst waarmee spelers met elkaar in contact kunnen komen ongeacht het platform. Gebruikers kunnen vervolgens Pokémon ruilen tussen verschillende games of met andere spelers. Verder worden er Pokémon Centers in Tokyo en Singapore geopend.