Pokémon Go en Ingress werken vanaf juli niet meer op Android 4.4 KitKat

Niantic stopt de ondersteuning voor Android 4.4 KitKat met zijn games Pokémon Go en Ingress. Vanaf 1 juli 2019 werken de games alleen nog op toestellen met Android 5 of nieuwer. Dat moet verdere ontwikkeling van de games makkelijker maken.

Volgens Niantic zal de verdere ontwikkeling van de games beter verlopen door te stoppen met Android 4.4-ondersteuning. Er hoeven minder middelen ingezet worden om de oude Android-versie te blijven ondersteunen. De ontwikkelaar schrijft dat op zijn supportpagina's van Pokémon Go en Ingress.

Niantic zegt ook dat een grote meerderheid van de gebruikers inmiddels op Android 5 of nieuwer zit. Cijfers van Google die in oktober 2018 zijn gepubliceerd, tonen aan dat 7,6 procent van de Android-toestellen op Android 4.4 Kitkat draait. Die Android-versie kwam in 2013 uit.

Begin vorig jaar stopte Niantic de ondersteuning van iOS 10 bij Pokémon Go. Dat deed de ontwikkelaar omdat er veranderingen werden doorgevoerd die alleen bij iOS-versie 11 en nieuwer mogelijk waren.