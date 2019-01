Pokémon Go-maker Niantic gaat 'OS voor ar' sneller ontwikkelen

Niantic Labs, het bedrijf achter Pokémon Go, gaat zijn 'augmentedreality-engine' Real World Platform sneller ontwikkelen. Daarvoor komen er veel medewerkers bij. Met Real World Platform wil Niantic een besturingssysteem voor augmented reality bouwen.

Voor het aannemen van die mensen heeft Niantic een investering gekregen van 245 miljoen dollar, meldt het bedrijf. Het is onbekend hoeveel sneller Niantic het Real World Platform af wil hebben. Het gaat om een groot project, waarmee Niantic software wil maken die andere ontwikkelaars kunnen gebruiken om apps en games te maken voor augmented reality.

Die software moet onder meer objecten snel kunnen classificeren en herkennen, om zo op te nemen in de gameplay. Officieel ondersteunt Pokémon Go ook augmented reality, maar veel spelers schakelen het zien van de pokémon in het camerabeeld uit, omdat de pokémon niets doen met de omgeving en het niets toevoegt aan de gameplay.

Niantic is ook bezig met de ontwikkeling van Harry Potter: Wizards Unite, een variant op Pokémon Go in Ingress met Harry Potter-thema. Die game had vorig jaar moeten uitkomen, maar de release is uitgesteld tot dit jaar.