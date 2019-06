Harry Potter: Wizards Unite komt vrijdag uit in VS en Verenigd Koninkrijk

Niantic en Warner Bros. brengen het mobiele spel Harry Potter: Wizards Unite op 21 juni uit in de VS en het VK. Tot nu toe was er nog geen releasedatum bekend; in maart sprak het bedrijf alleen nog van een release ergens in 2019 en oorspronkelijk had de game al in 2018 moeten uitkomen.

In een bericht op Twitter maakt Niantic de komst van Harry Potter: Wizards Unite bekend, al zegt het bedrijf bij de uitgebrachte trailer dat de release op vrijdag alleen voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk geldt. Meer informatie over wanneer de release in andere landen plaatsvindt, geeft Niantic nog niet; het bedrijf zegt alleen dat spelers alert moeten zijn voor de komst van meer informatie, 'omdat het spel binnenkort in jouw regio live gaat'. Het mobiele spel was eerder als bèta al beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

Harry Potter: Wizards Unite wordt gemaakt door Niantic, het bedrijf dat eerder ook het succesvolle Pokémon Go uitbracht. Net als die mobiele game is Harry Potter: Wizards Unite te beschouwen als een augmentedrealitygame waarbij spelers, afhankelijk van hun locatie, onder andere magische beesten en objecten uit de Harry Potter-wereld moeten vangen. Tweakers maakte in maart een preview van Harry Potter: Wizards Unite.