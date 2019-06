Zo snel kan het dus gaan. Vorige week vrijdag waren we nog in de veronderstelling dat Harry Potter: Wizards Unite vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zou verschijnen, maar een etmaal later zag de wereld er al anders uit. Letterlijk, want de spelwereld van Harry Potter: Wizards Unite, die vrijdag voor Nederlandse spelers nog leeg was, bleek zaterdag ineens te zijn geactiveerd. Een wat vreemd begin van de game, maar wat deert het. Onderaan de streep betekende het immers dat Nederlanders voorzien van een telefoon met Android of iOS ook aan de slag kunnen met de nieuwe game van Niantic en Portkey Games.

De basis van Harry Potter: Wizards Unite is simpel, want erg vergelijkbaar met Pokémon Go. Spelers kunnen dus opnieuw de straat op, maar nu om allerlei figuren en voorwerpen uit de wereld van Harry Potter te vinden. Gelukkig tekenen de verschillen met de populaire Pokémon-game zich ook al snel af. De Harry Potter-game kan bijvoorbeeld rekenen op veel meer verhaal. Dat begint al met de setting en de rol die spelers aannemen. Elke speler wordt als digitale tovenaar of heks onderdeel van de Statute of Secrecy Task Force. Wat is er namelijk aan de hand: door een bepaalde mysterieuze gebeurtenis zijn allerlei personen, beesten en voorwerpen uit de tovenaarswereld uit hun plaats in tijd en ruimte getrokken en in de dreuzelwereld neergegooid. Dat is niet wenselijk, want het Statute of Secrecy schrijft voor dat de tovenaarswereld verborgen moet blijven voor de normale mensen. Het is dus zaak om alle verdwaalde onderdelen te vinden en terug naar hun eigen plek in de tovenaarswereld te sturen. Daarnaast word je betrokken bij het onderzoek naar de Calamiteit, en ook voor dat onderzoek dien je de nodige voorwerpen te verzamelen.

Al spelend ontdek je meer over wat er is gebeurd n over de voorwerpen die je her en der vindt. Het verhaal wordt daarbij in tekstballonnetjes verteld, vergelijkbaar met hoe je in Pokémon Go speciale opdrachten krijgt. Het verschil is dat er in dit geval daadwerkelijk een verhaal is. Dat dat verhaal mede wordt verteld door herkenbare figuren als Harry Potter zelf, helpt daar natuurlijk bij. Harry Potter is een franchise die kan bouwen op jaren aan verhaallijnen, en die verhaallijnen worden vergezeld door herkenbare personages. Het duurt bepaald niet lang voor je bijvoorbeeld Severus Snape, Hagrid en/of Alastor 'Mad-Eye' Moody tegenkomt. Al die personages zijn voorzien van hun gelijkenissen uit de films, wat uiteraard sterk bijdraagt aan de herkenbaarheid.