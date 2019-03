Verschillende fenomenen hebben door de jaren heen voor veranderingen in de game-industrie gezorgd. Soms ging het om grote ontwikkelingen, soms om kleinere. Er zijn altijd weer games die de boel opschudden en op hun eigen, vernieuwende manier succes hebben. De afgelopen jaren was dit bij twee typen games het geval. Enerzijds waren dat de battle royale-games, met de afgelopen anderhalf jaar Fortnite voorop, en anderzijds hebben we het uiteraard over Pokémon Go. Dat is het meest succesvolle spel dat gamen op een mobiele telefoon een andere wending heeft gegeven, met behulp van augmented reality.

Eerder vrijgegeven trailer van Harry Potter Wizards Unite

Het is inmiddels bijna drie jaar geleden dat Pokémon Go voor Android en iOS verscheen, maar het spel is nog steeds populair. De pieken van vervlogen zomers zijn weliswaar uit beeld verdwenen, maar nog steeds komen groepen spelers samen om 'raids' uit te voeren. Alleen al in 2018 deden meer dan drie miljoen mensen mee aan wat ontwikkelstudio Niantic 'real world events' noemt, dus delen van de game waarvoor spelers fysiek samenkomen om ze te kunnen spelen. Al die spelers samen liepen, althans volgens de gegevens van de ontwikkelaar, in alle games van Niantic samen meer dan 23 miljard kilometer. Goed nieuws, want spelers in beweging brengen is een doel op zich, bevestigde Archit Bhargava van Niantic onlangs tegenover Tweakers. "In de ontwikkelde wereld zijn er veel mensen - zowel volwassenen als kinderen - die niet aan voldoende lichaamsbeweging komen. Als de games van Niantic ervoor zorgen dat ze toch wat extra stappen zetten dan normaal, is dat winst."

Gezien de nog steeds voortdurende populariteit van het spel rond de 'Pocket Monsters' is het niet gek dat Niantic verder werkt aan Pokémon Go, maar er is meer. Zo vertelde Bhargava ook dat er bij Niantic inmiddels meer mensen werken aan het 'Niantic Real World Platform' dan specifiek aan de Pokémon-game. Dat platform is de basis, het fundament onder alle games van Niantic. Tot nu toe had je het daarbij over Ingress en Pokémon Go, maar later dit jaar komt er een derde game bij. Niantic en Warner Bros. Games zitten in de laatste fasen van de ontwikkeling van een game die, als het aan de ontwikkelaars ligt, de wereld van mobiele games moet voorzien van wat meer magie: Harry Potter Wizards Unite.

Kleiner dan Pokémon

De Harry Potter-franchise is een van de weinige 'eigendommen' die aan de blauwdruk van Pokémon Go zou kunnen voldoen. Je hebt immers niet alleen een goed werkende mobiele game nodig. De aantrekkingskracht van Pokémon was een belangrijk ingrediënt voor het succes van het spel. Dat de game daarnaast gratis is, zorgt voor een lage drempel om hem eens uit te proberen, wat voor de grote aantallen spelers zorgt. Harry Potter geniet dezelfde wereldfaam als Pokémon. Wel is het zo dat de zakmonstertjes kunnen pochen met een grotere 'franchise', want Pokémon bracht wereldwijd in totaal meer dan 90 miljard dollar op. Daarvan kwam 60 miljard uit gelicenseerde merchandising, wat het verschil met Harry Potters slordige 31 miljard dollar grotendeels verklaart. Duidelijk is echter dat J.K. Rowlings tovenaar gemakkelijk in staat moet zijn een game te dragen die op dezelfde manier in elkaar steekt als Pokémon.

Dat biedt perspectief voor Harry Potter Wizards Unite, en het maakt dat duizenden, zo niet miljoenen gamers en Harry Potter-fans uitkijken naar de game. Tweakers toog onlangs naar Londen, waar enkele ontwikkelaars van Niantic en medewerkers van Warner Bros. Games zich hadden verzameld om een eerste indruk van het spel te delen met de aldaar aanwezige journalisten. Onderdeel van het programma was niet alleen een presentatie en de kans om vragen te stellen, maar ook een bezoek aan St. James's Park, voor onze eerste 'magische' wandeling.