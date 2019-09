Pokémon Go-speler behaalt als eerste een miljard XP

Een YouTuber met de naam Brandon Tan heeft als eerste speler een miljard XP in Pokémon Go behaald. Dit is vijftig keer de benodigde ervaringspunten om het hoogste niveau in het spel te bereiken. Brandon deed ruim drie jaar over deze prestatie.

Brandon Tan begon zijn Pokémon Go-avontuur op 7 augustus 2016. Na een uur bereikte hij level tien en werd hij naar eigen zeggen volledig in de game gezogen. Hij stopte met zijn andere mobiele liefde, Clash of Clans, en stortte zich volledig op het vangen van Pokémon. Brandon had voorheen een YouTube-kanaal met Clash of Clans-video's, dus dit was voor hem een grote stap.

Na 82 dagen bereikte Tan level 40, het hoogte niveau in de game. Om level 40 te bereiken heb je twintig miljoen ervaringspunten nodig. Hiervoor heeft Brandon hele dagen lang in het Vivocity-winkelcentrum in Singapore doorgebracht. Brandon was na het bereiken van level 40 naar eigen zeggen 'erg voldaan'. Elke dag behaalde hij zo'n 300.000 ervaringspunten.

In januari van 2017 ontdekte Brandon een nieuwe plek om te grinden. Deze locatie was op slechts vijf minuten afstand van zijn huis, bij het Marine Crescent park in Singapore. Daar kon Brandon ieder uur zo'n 20 tot 25 Pidgeys vangen. Op dat moment ving Brandon vooral Pidgeys, Caterpies en Weedles. Dit is omdat je voor het evolueren van deze Pokémon slechts twaalf 'snoepjes' nodig hebt. Volgens Brandon zijn dit daarom de beste Pokémon om te vangen voor het vergaren van XP.

Brandon en zijn vrienden spelen Pokémon Go

Niet lang daarna vond Brandon met zijn vrienden een nieuwe route om te grinden. Dit deed hij vanaf twee uur 's middags tot half zeven in de avond. Van half acht tot half één 's nachts speelden Brandon en co. het spel in Crescent Park. Daarna propte Brandon zoveel mogelijk vrienden in zijn auto, waarna ze opnieuw in de auto gingen grinden. Dit deden ze tot half zeven 's ochtends. Zes maanden lang was Pokémon Go naar eigen zeggen het leven van de YouTuber.

In juni van 2017 werden raids geïntroduceerd in Pokémon Go. Brandon en zijn vrienden maakten hier optimaal gebruik van. De groep vrienden reed de hele dag rond en speelde niets anders dan raids. Na een dag realiseerden ze dat het efficiënter is om direct na het starten van een gevecht alvast richting de volgende raid te rijden.

Hierna focuste Tan zich voornamelijk op legendarische raids, die werden uitgebracht in juli 2017. Tijdens de Rayquaza-raid speelde Tan naar eigen zeggen elf dagen lang iedere dag van zes uur 's ochtends tot half tien 's avonds. Hij meldt dat hij samen met zijn vrienden wel de tijd heeft genomen om te eten en te slapen. "Geloof het of niet, ik ben ook gewoon een mens." In april van 2018 besloot hij om iets minder vaak Pokémon Go te spelen. Dat wil niet zeggen dat hij volledig stopte met het spel, maar wel nam hij naar eigen zeggen 'meer tijd voor zichzelf'.

Brandon houdt een speech na het behalen van een miljard XP

Daarnaast is het niet allemaal rozengeur en maneschijn voor de Pokémon-veteraan. In 2018 werd zijn account voor dertig dagen geblokkeerd omdat hij Pokémon aan andere spelers verkocht voor maximaal 300 euro. Hij vroeg deze bedragen voor legendarische Pokémon als Mewtwo.

In mei 2019 behaalde Brandon 900 miljoen ervaringspunten. Over de laatste 100 miljoen XP deed de YouTuber zo'n vier maanden. Hij reisde in die tijd onder andere naar Japan, Indonesië en Australië. De miljard ervaringspunten haalde Brandon in zijn thuisland. Hij behaalde zijn ultieme mijlpaal in het bijzijn van een publiek van vrienden en fans.