Video-analyse laat duidelijk zien hoe computer valsspeelt in Street Fighter II

De computergestuurde speler in Street Fighter 2 speelde vals. Een YouTuber gespecialiseerd in vechtspellen zet in een video uiteen hoe de computer onze muntjes afhandig maakte door klappen te negeren, sneller te herstellen, aanvallen veel sneller uit te voeren en meer.

YouTuber desk komt met onweerlegbaar videobewijs van de zaken. Hij gebruikt opnames van gevechten tegen de cpu en bootst dezelfde situaties na in speler-versus-speler-situaties. Het is eenvoudig te zien dat de cpu dingen doet die een speler simpelweg meer frames kosten of helemaal niet mogelijk zijn. Hij verdeelt zijn video in vier hoofdstukken: God Mode, Dizzy, Charging, Mashing en Unblockables. Desk linkt overigens ook naar een artikel dat dieper ingaat op de kunstmatige intelligentie en zijn schaduwzijde in SFII.

Geheel verrassend zijn deze praktijken wellicht niet. Street Fighter II kwam oorspronkelijk uit op arcadekasten. Daarbij moesten spelers met muntgeld betalen om een aantal levens te krijgen in een game. Het was dus in financieel opzicht vrij belangrijk dat de games in arcadehallen niet te makkelijk waren. Een stiekem valsspelende cpu is dan natuurlijk een enorm effectieve manier om te zorgen dat spelers niet al te succesvol waren en maar bleven spenderen.

Voor wie in de jaren '90 met frustratie maar zonder zekerheid riep dat de computer valsspeelt: je had zeker gelijk. Voor wie zich afvraagt of dit soort praktijken in nieuwere Street Fighter-games nog voorkomt: jazeker.