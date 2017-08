Capcom brengt Street Fighter II opnieuw uit op SNES-cartridge

Ter ere van de dertigste verjaardag van Street Fighter brengt Capcom in samenwerking met iam8bit Street Fighter II opnieuw uit op een werkende SNES-cartridge. De uitgave is beperkt tot 5500 exemplaren.

De heruitgave wordt geleverd inclusief een boekje en een speciale verpakking. Er komen twee varianten van de cartridge, met de namen Opaque Ryu Headband Red en Glow in the Dark Blanka Green. Eerstgenoemde is een rode cartridge en de tweede is doorzichtig en afgewerkt met groene fluorescerende verf.

Capcom en iam8bit maken 5500 exemplaren van de heruitgave, waarvan 4500 op de rode cartridge en 1000 op de doorzichtige variant. Bij het bestellen is het niet mogelijk om te kiezen, de twee versies worden willekeurig uitgeleverd. De heruitgave van de SNES-klassieker kost 100 dollar. Dat is omgerekend met btw zo'n ongeveer 102 euro. Bestellingen worden in november geleverd.