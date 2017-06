Nintendo brengt miniversie van SNES uit op 29 september

Nintendo heeft de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System aankondigd. Deze miniversie van de Super Nintendo-spelcomputer komt op 29 september uit met in totaal 21 verschillende games.

De SNES Classic Mini heeft games 21 games ingebouwd, zoals Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Super Metroid en Star Fox 2. De laatste genoemde game werd officieel nooit voor de oorspronkelijke SNES uitgebracht, maar komt nu wel beschikbaar voor de mini-versie. Star Fox 2 is een vervolg op het originele Star Fox, dat in Europa werd uitgebracht onder de naam Starwing.

Standaard worden er twee controllers meegeleverd bij de 16 bit-console. Sommige games kunnen met zijn tweeën worden gespeeld, zoals Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III The Alien Wars en Secret of Mana. De laatstgenoemde game werd in Europa uitgebracht onder de naam Super Probotector: Alien Rebels.

De SNES Classic Mini zal er qua uiterlijk verschillend uitzien per regio, zoals dat bij de oorspronkelijke SNES ook het geval was. Zo kwam de console in de Verenigde Staten uit in het grijs met paarse kleuraccenten op het apparaat en paarse knoppen op de controllers. In Europa was de console vrijwel geheel grijs en hadden de controllers knoppen in verschillende kleuren.

In de Verenigde Staten gaat het apparaat 80 dollar kosten. Een Europese adviesprijs is door Nintendo niet bekendgemaakt. Ook is onduidelijk hoeveel exemplaren Nintendo van de SNES Classic Mini gaat maken. Bij de SNES Classic Mini wordt een hdmi-kabel meegeleverd en een stroomkabel met usb-aansluiting; een voeding wordt niet meegeleverd.

Eind 2016 werd al gespeculeerd dat Nintendo een kleine versie van de SNES zou uitbrengen. Er werd toen een patent ingediend voor een controller die uiterlijk sterk leek op de controllers van de originele in Europa uitgebrachte SNES-console. In april meldde Eurogames op basis van bronnen dat de miniversie van de SNES eind dit jaar zou uitkomen.

De SNES Classic mini is een miniversie van de SNES-console die oorspronkelijk in 1992 op de Europese markt kwam, en wordt de opvolger van de NES Classic Mini. Nintendo kondigde de NES Classic Mini vorig jaar in juli aan en bracht de console uit in november. De console bleek erg populair en al snel was de vraag groter dan het aanboden was de spelcomputer slecht leverbaar. In april bevestigde Nintendo dat de productie van de kleine NES is gestopt. Wereldwijd waren er eind april al 2,3 miljoen exemplaren verkocht.