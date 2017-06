Hasbro komt met Mario-versie van bordspel Monopoly met 'fysieke dlc'

Spelletjesfabrikant Hasbro komt met een Mario-versie van Monopoly. Het bordspel bevat figuurtjes van Mario, Princess Peach, Yoshi en Donkey Kong. Ook Bowser zit in de game, als eindbaas. Het papieren geld is vervangen door muntjes.

Niet alleen het thema is aangepast, de Mario-versie van Monopoly bevat ook andere spelregels, schrijft Kotaku. Zo hebben alle personages een Super Star-mogelijkheid, die geactiveerd wordt als spelers hun poppetje op een bepaald vakje mogen plaatsen. Mario mag bijvoorbeeld de dobbelsteen werpen en het overeenkomstige aantal muntjes uit de bank pakken. Donkey Kong steelt drie muntjes van iedere speler als hij zijn Super Star-functie mag inzetten.

Ook bevat het spel speciale kaartjes met acties die bij het Mario-thema passen. De game wordt gespeeld met een gewone dobbelsteen en een speciale Power Up-dobbelsteen, waarop onder andere een rood schildje en muntjes staan. Als spelers het Go-vlak passeren, begint er een eindbaasgevecht. Er zitten acht Boss Cards in de game en als alle eindbazen zijn verslagen, is het spel voorbij. Spelers vechten met de dobbelstenen. De duurste 'straat' is natuurlijk Bowser's Castle.

Volgens Kotaku komt Hasbro ook met 'fysieke dlc' voor het spel. Er zijn Booster Packs die andere figuurtjes uit het Mario-universum bevatten, waaronder Luigi, Wario en Tanooki Mario. Deze figuurtjes hebben ieder een eigen Super Star-mogelijkheid en gaan drie dollar per stuk kosten.

Hasbro brengt de Mario-versie van Monopoly in augustus uit voor een adviesprijs van 25 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat ongeveer 26,60 euro. Het is onbekend of het spel en de uitbreidingen ook in de Benelux in de winkelschappen komen te liggen.