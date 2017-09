Mario is geen loodgieter meer, doet nu 'coole dingen'

Na een carrière als loodgieter van zo'n 34 jaar, heeft de welbekende mollige Italiaan uit Mushroom Kingdom een nieuwe baan. Althans, als we Nintendo mogen geloven is Mario niet langer een loodgieter. Wat hij dan wel doet? 'Coole dingen'.

Of Mario nieuw werk heeft, is te betwijfelen. Waarschijnlijk is de bekendste Nintendo-mascotte met vervroegd pensioen, want volgens zijn nieuwe profielpagina houdt hij zich tegenwoordig bezig met activiteiten als tennis, baseball en racen. Hij doet alles wat cool is, aldus de pagina op de Japanse Nintendo-website. Zijn carrière als loodgieter is iets uit een ver verleden, staat erbij.

Mario is niet altijd loodgieter geweest. Hoewel er niet veel bekend is over zijn jeugd en opleiding, begon hij zijn carrière als timmerman. Dat blijkt uit zijn eerste verschijning in 1981 in Donkey Kong - toen hij nog bekend stond als 'jumpman' - en uit een interview dat Mario-bedenker Shigeru Miyamoto af aan USA Today in 2010. Het timmeren gaf hij na enkele jaren op en in 1983 begon hij als loodgieter in Mario Bros.

In de film Super Mario Bros. uit 1993 was het loodgietersduo Mario en Luigi in levende lijve te zien. Of ook Luigi is gestopt met zijn loodgieterscarrière is niet zeker. Op zijn profielpagina staat dat hij over de gave beschikt om alles te doen wat Mario doet. De kans lijkt groot dat hij er dus ook de brui aan heeft gegeven.

Mario mag dan wel geen loodgieter meer zijn, volgens zijn vernieuwde profiel is hij nog altijd de tweelingbroer van Luigi, onverminderd verliefd op Princess Peach en even vrolijk als voorheen. Ook het springen op Koopa's en het vergaren van power-ups is hij niet verleerd. Die kunsten mag hij binnenkort weer vertonen, als Super Mario Odyssey uitkomt op 27 oktober voor de Nintendo Switch. Mario heeft al in meer dan tweehonderd games zijn opwachting gemaakt.

Videopreview van Super Mario Odyssey