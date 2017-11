Programmeur laat neuraal netwerk eigen Mario Kart-speelstijl imiteren

Programmeur en YouTube-persoonlijkheid SethBling heeft een neuraal netwerk getraind om zijn eigen speelstijl in Super Mario Kart te imiteren. Daarvoor gebruikte hij opnames van door hemzelf gereden races.

In de bijbehorende video legt hij uit dat hij vijftien uur aan videomateriaal heeft gebruikt om het neurale netwerk te trainen. Aan de hand van het materiaal moest het netwerk voorspellen welke knop SethBling zou indrukken in bepaalde situaties. De programmeur maakte daarbij gebruik van een zogenaamd recurrent neural network, oftewel rnn.

Als het rnn een verkeerde voorspelling maakt, wordt het 'gewicht' van een bepaalde input verzwaard, zodat het netwerk in de toekomst een andere afweging maakt en dichter in de buurt komt van de gameplay van SethBling, zo legt de programmeur uit. Hij kwam erachter dat als hij alleen zijn opnames gebruikte, het netwerk in situaties terechtkwam waar het niet meer uit kon komen. Daarom hield hij ook speelsessies waarin hij het neurale netwerk liet spelen en alleen in bepaalde gevallen ingreep.

SethBling gebruikte Googles opensourcebiliotheek TensorFlow om zijn netwerk te bouwen en heeft instructies online beschikbaar gesteld. Super Mario Kart vierde onlangs zijn 25e verjaardag.