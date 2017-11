Engineer tweakt e-paperscherm om hogere refreshrate te halen

De Amerikaanse engineer en designer Bren Krasnow heeft een video online gezet, waarin hij laat zien hoe hij een op AliExpress gekocht e-paperscherm tweakt om hogere refreshrate te halen. En passant legt hij ook uit hoe een e-paperscherm eigenlijk werkt.

Met de truc laat hij het scherm zich verversen in 0,3 seconden, terwijl dat normaal enkele seconden duurt. Bovendien is het hem gelukt om met aangepaste firmware delen van het scherm alleen te updaten, terwijl dat in de standaardfirmware niet mogelijk is.

Om dat te doen, past hij de code aan die regelt hoe hoog de spanning is die over het scherm heen loopt, hoe vaak dat gebeurt en hoe lang dat duurt. Door dat te doen, is het mogelijk om de positieve of negatieve deeltjes naar de oppervlakte van het scherm te sturen om zo zwart of wit te laten zien.

Krasnow, die in het dagelijks leven een baan heeft Google-zusterbedrijf Verily, heeft de code van de aangepaste firmware online gezet, zodat gebruikers zelf ook aan de slag kunnen gaan. De engineer gebruikt een 4,2"-scherm van e-paper voor zijn demonstratie. E-paper is onder meer in gebruik in e-readers en enkele horloges van Sony, maar door de lage refreshrate zijn ze ongeschikt voor andere consumentenelektronica. Pebble wilde in eerste instantie e-paper gebruiken voor zijn smartwatches, maar koos later voor memory lcd, een variant op een regulier lcd-scherm dat weinig stroom verbruikt als het scherm hetzelfde beeld blijft tonen.