maandag 12 juni 2017

Sony brengt maandag in Japan de tweede versie uit van zijn horloge met een scherm en bandje van e-paper. Het horloge is te koppelen aan een telefoon, maar toont geen notificaties of andere info van een smartphone. Ten opzichte van de vorige versie is het ontwerp gewijzigd.

Zo heeft het horloge nu een bezel van metaal en er zit nu een accu in, in plaats van de knoopcel van de vorige versie. Sony zegt dat het horloge het een paar weken lang volhoudt op een enkele acculading. De nieuwe versie is een stuk duurder.

De FES Watch U heeft een scherm en bandje van e-paper, waarbij het de bedoeling is dat het patroon van de watchface doorloopt in het bandje. Gebruikers kunnen via de app op de telefoon ontwerpen selecteren die op het horloge verschijnen. Sony belooft elke maand met nieuwe ontwerpen te komen van bekende Japanse ontwerpers.

De duurdere Premium Black-versie maakt gebruik van synthetisch saffierglas en een duurdere metaalsoort. Verder zijn er een zilveren en een witte variant. Het huis heeft een knop voor de bediening aan de zijkant en meet 43x11,8mm. De breedte van het bandje komt neer op 23,5mm. Dit alles weegt zeventig gram.

De Premium Black kost 64,480 yen, omgerekend zo'n 525 euro. De zilveren en witte varianten kosten 49.680 yen, omgerekend rond 400 euro. De goedkopere horloges zijn spatwaterdicht en de Premium Black is waterdicht tot een meter onder water. De originele FES Watch uit 2015 kwam nooit buiten Japan uit en het ligt voor de hand dat het met dit exemplaar evenmin zal gebeuren.