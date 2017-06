Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 11:02, 17 reacties • Feedback

Microsoft heeft bekendgemaakt dat Crackdown 3 op 7 november uitkomt voor de Xbox One en Windows 10. De game was oorspronkelijk al in 2014 aangekondigd, maar Microsoft stelde de release in 2016 uit.

In de game, waarvan de eerste versie in 2007 uitkwam, kruipen spelers in de huid van een agent, die met uiteenlopende wapens de strijd aangaat met criminelen. Tijdens de aankondiging in 2014 was er sprake van een co-opmodus en een vernieuwde multiplayermodus. De game ondersteunt 4k-weergave en hdr, en volgens TechRadar is Crackdown 3 samen met Gears of War 4 de eerste Xbox-game die Dolby Atmos ondersteunt.

Microsoft voegde deze mogelijkheid in 2016 aan de Xbox One toe door middel van een update. Crackdown 3 liet enige tijd op zich wachten en zou eigenlijk vorig jaar uitkomen. Toen maakte Microsoft bekend dat de game was uitgesteld, omdat de multiplayer nog niet volledig af was. De game is onderdeel van het Play Anywhere-programma, dat Microsoft vorig jaar introduceerde. Daarmee zijn Xbox One-games ook op Windows 10, en andersom, te spelen zonder dat een nieuwe aanschaf nodig is.