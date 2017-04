Door Joris Jansen, vrijdag 7 april 2017 12:15, 38 reacties • Feedback

Microsoft heeft een update uitgebracht voor de Xbox One, waarmee Dolby Atmos wordt ondersteund. Het gaat om bitstream audio-passthrough, waarvan gebruikgemaakt kan worden via de blu-ray-speler van de console.

Om van de nieuwe update gebruik te kunnen maken, moet het systeem opnieuw worden opgestart. Gebruikers kunnen dan via de blu-ray-instellingenpagina kiezen om de nieuwe functionaliteit aan te zetten. Dat heeft Larry Hryb, die bekendstaat onder de alias Major Nelson en een topman bij Microsofts Xbox-divisie is, gezegd op Twitter. De toevoeging is beschikbaar voor de Xbox One en de Xbox One S en biedt ondersteuning voor games en video's. Onder meer audioformaten als Dolby Atmos en DTS-X worden ondersteund.

De toevoeging werd vorig jaar november al aangekondigd door Microsoft. Eind vorig jaar kondigde Larry Hryb aan dat Microsoft de blu-ray bitstream passthrough zou doorvoeren in een previewversie van het besturingssysteem van de Xbox One.

Met deze technologie worden digitale audiosignalen onveranderd naar versterkers doorgestuurd. Deze toevoeging is met name gericht op blu-ray-video's. De technologie is in feite een vooraf opgenomen datastream die digitaal 1-op-1 wordt doorgestuurd naar een ander apparaat. De console hoeft het geluid dan niet meer te verwerken. Enkele games op de pc ondersteunen al Dolby Atmos, zoals Battlefield 1 en Star Wars: Battlefront.