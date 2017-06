Netflix voegt ondersteuning voor Dolby Atmos toe

Netflix is begonnen met het ondersteunen van Dolby Atmos. De eerste film met een Dolby Atmos-track, is Okja, die over een genetisch gemodificeerd supervarken gaat. De film is vanaf woensdag wereldwijd beschikbaar op het videoplatform.

Okja is de eerste titel die door Netflix wordt aangeboden met ondersteuning voor Dolby Atmos, maar Dolby Laboratories zegt dat er binnenkort meer titels beschikbaar komen die het audioformaat ondersteunen. Netflix zou het aantal titels dat dit surroundformaat ondersteunt, steeds verder willen uitbreiden. De anime-serie Blame!, Death Note en de film Bright zullen binnenkort ook op Netflix beschikbaar zijn met Dolby Atmos. De tegenhanger van Dolby Atmos, DTS:X, wordt niet ondersteund.

Gebruikers die de 360-gradengeluidservaring van Dolby Atmos willen ervaren, hebben een Xbox One nodig en een ontvanger of een soundbar die het Dolby Atmos-formaat kan decoderen. Windows 10-systemen die de Creators Update hebben doorgevoerd, hebben via de Dolby Access-app ook toegang tot de titels met Dolby Atmos op Netflix. Tot slot wordt er volgens Netflix binnenkort een update uitgebracht voor LG-oled-tv's uit 2017, zodat bezitters van deze tv's ook toegang hebben tot het Dolby Atmos-materiaal op Netflix.

Netflix biedt al langer een selectie van films en series aan in 4k-resolutie en met ondersteuning voor de hdr-technologie Dolby Vision, maar wat geluid betreft bleef het bij de relatief verouderde ondersteuning voor Dolby Digital 5.1. Het formaat Dolby Atmos wordt al sinds 2015 ondersteund bij bepaalde videostreams van Vudu, een Amerikaans videoplatform dat films aanbiedt.

In april bracht Microsoft een update uit voor de Xbox One, waarmee Dolby Atmos werd ondersteund. Er werd toen bitstream pass-through toevoegd. Met deze technologie worden digitale audiosignalen onveranderd naar versterkers doorgestuurd. De technologie is in feite een vooraf opgenomen datastream die digitaal 1-op-1 wordt doorgestuurd naar een ander apparaat. De console hoeft het geluid dan niet meer te verwerken.

Dolby Atmos is een surroundformaat dat al langer bestaat in bioscopen. Het formaat kenmerkt zich door een heel precieze positionering van geluidseffecten in de ruimte; het geluid komt niet alleen van de zijkant en van achter, maar ook van boven de luisterpositie. Door gebruik te maken van luidsprekers in het plafond of soundbars die het geluid via het plafond weerkaatsen, is deze ruimtelijke geluidservaring ook beschikbaar voor consumenten.