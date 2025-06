Netflix ondersteunt ruimtelijke audiotech bij ruim 700 titels voor Premium-abo

Netflix breidt de ondersteuning voor de in juli vorig jaar geïntroduceerde ruimtelijke audiotechnologie uit naar veel meer titels op het platform. Het bedrijf zegt dat het op meer dan 700 titels aanwezig is. Deze feature is alleen beschikbaar voor Premium-abonnees.

De ondersteuning voor de spatialaudiofeature wordt in de toekomst ook toegevoegd aan populaire, nieuwe titels zodra ze uitkomen, schrijft Netflix. Daaronder bevinden zich You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun, en Tour de France. Het lijkt er dus niet op dat elke nieuwe productie automatisch de ondersteuning krijgt, maar alleen de populairdere titels.

De technologie moet volgens Netflix een filmischere geluidservaring teweegbrengen op welk apparaat dan ook, zonder dat er speciale apparatuur voor nodig is zoals speakers rondom en boven de luisterpositie. Vorig jaar bracht het streamingplatform de samen met Sennheiser ontwikkelde technologie voor het eerst uit; het was toen beschikbaar bij onder meer de serie Stranger Things.

Het gaat hier om een technologie van Sennheiser, genaamd Ambeo 2-Channel Spatial Audio. Daarmee wordt stereogeluid dat uit twee audiokanalen bestaat, omgezet in ruimtelijke audio terwijl er nog steeds van twee kanalen gebruik wordt gemaakt.

Netflix brengt nog een tweede vernieuwing uit voor afnemers van het Premium-abonnement. Zij kunnen vanaf nu series en films downloaden op meer verschillende apparaten. Het maximale aantal apparaten gaat van vier naar zes.