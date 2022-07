Netflix gaat als eerste ruimtelijke audiotechnologie van Sennheiser inzetten

Netflix gaat gebruikmaken van nieuwe geluidstechnologie van Sennheiser, genaamd Ambeo 2-Channel Spatial Audio. Hierdoor wordt stereogeluid omgezet in ruimtelijke audio zonder dat er speciale apparatuur aan te pas komt. Het vierde seizoen van Stanger Things mag de spits afbijten.

Via Ambeo 2-Channel Spatial Audio wordt stereogeluid, dat standaard uit twee audiokanalen bestaat, omgezet in ruimtelijke audio. Die zal volgens Sennheiser eveneens gebruikmaken van twee geluidskanalen. Het wordt voor de makers van content bovendien mogelijk om de implementatie van de ruimtelijke audio aan te passen. De technologie werkt met de meest gangbare bestandsformaten die gebruikt worden in de filmindustrie.

Ambeo 2-Channel Spatial Audio werkt op elke stereo-geluidsinstallatie en het maakt volgens Sennheiser niet uit of het een televisie, een hoofdtelefoon, een tablet of een laptop betreft. Een speciale geluidsinstallatie, die op ruimtelijke audio is voorzien, is voor deze technologie dan ook niet nodig.

De nieuwe geluidstechnologie werd in samenwerking met Netflix en andere partners uit de industrie ontwikkeld. De Amerikaanse streamingsgigant gaat Ambeo 2-Channel Spatial Audio nu toepassen op het vierde seizoen van de serie Stranger Things, de Netflix-film Red Notice, The Witcher-serie en de toekomstige Resident Evil-live-action-serie. Netflix-abonnees hoeven de functie niet manueel in te schakelen, dat doet Netflix automatisch bij titels die gebruikmaken van Ambeo 2. Sennheiser stelt dat het de technologie in licentie aanbiedt aan geïnteresseerde bedrijven.