Sennheiser kondigt gesloten koptelefoon HD 620S van 349,90 euro aan

Sennheiser heeft de HD 620S aangekondigd. Dat is een koptelefoon met gesloten oorschelpen in de HD 600-reeks, al lijkt het uiterlijk van de koptelefoon meer op apparaten in de HD 500-reeks. De koptelefoon is vanaf 6 juni verkrijgbaar voor 349,90 euro.

De Sennheiser HD 620S heeft volgens het bedrijf 'de beste kenmerken van de 600-reeks', maar dan met gesloten oorschelpen zodat er minder omgevingsgeluid hoorbaar is en gebruikers meer privacy hebben. De koptelefoon krijgt 42mm-drivers met een 150-ohm aluminium spreekspoel.

De band en oorschelpen zijn versterkt met metaal en Sennheiser levert de koptelefoon met opbergzakje. De HD 620S heeft een afneembare kabel met dezelfde aansluiting als andere Sennheiser-koptelefoons; standaard krijgt de koptelefoon een 1,8 meter lange kabel.