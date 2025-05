Sennheiser Conversation Clear Plus

De Conversation Clear Plus van Sennheiser is een bijzonder stel in-ears. Je kunt ermee bellen en naar muziek luisteren, maar dat is niet waar deze dopjes in uitblinken en op zijn gericht. Waar ze dan wel speciaal voor zijn bedoeld? Om je in lastige situaties te helpen beter te focussen op gesprekken. Daarmee lijkt de set een soortgelijke functie als een hoorapparaat te hebben, maar dat is niet helemaal het geval, als we Sennheiser goed hebben verstaan.

‘Dit is geen hoorapparaat’, schrijft Sennheiser op zijn website, waarbij de audiofabrikant onderstreept dat de draadloze oordopjes niet zijn bedoeld voor mensen met gehoorverlies. De beoogde gebruiker heeft geen enkele moeite om gesprekken op een normaal volume in rustige situaties goed te volgen zonder hulpmiddelen, en kan buiten de ‘vogeltjes horen fluiten’. Kortom, Sennheiser mikt met de Conversation Clear Plus op mensen met een normaal gehoor die graag moeiteloos gesprekken willen volgen in lastige situaties. Denk daarbij aan locaties met veel omgevingslawaai, zoals een volle kroeg of een drukbezocht congres, waar het vele geroezemoes om je heen een gesprek tot een vermoeiende bezigheid kan maken.

Gesprekken versterken

Toch is de werking van deze in-ears in grote lijnen wel vergelijkbaar met die van een hoorapparaat. Dat is ook niet zo gek, als je bedenkt dat de consumententak van Sennheiser enkele jaren geleden is overgenomen door Sonova. Dit Zwitserse concern verkoopt bijvoorbeeld ook hoortoestellen onder merknamen als Phonak en Unitron, en is eigenaar van de Nederlandse audicienketen Schoonenberg. Terwijl de Sennheiser-merknaam prominent op de verpakking van deze in-ears staat, tref je de naam van het moederbedrijf op de zijkant aan.

Het idee is dat de Conversation Clear Plus het geluid versterkt van gesprekken waar jij op focust. Stemmen die zo ongeveer recht voor je klinken, worden meer versterkt dan stemgeluid achter je. Ondertussen proberen de in-ears geluiden met andere frequenties te dempen. Het grote verschil met echte hoorapparaten is dat die meer versterking bieden en nog wat meer op de individuele gebruiker zijn toegespitst. Ook kunnen die apparaatjes veel duurder uitvallen, al is dit setje van Sennheiser met zijn adviesprijs van 849 euro ook niet bepaald goedkoop. Wij hebben eens goed de tijd genomen om te onderzoeken of deze in-ears erin slagen om gesprekken in lastige situaties te vergemakkelijken en of ze hun stevige prijs waard zijn.

Uiterlijk en draagcomfort

De Conversation Clear Plus mag dan geen normaal setje in-ears zijn, het bestaat wel gewoon uit een oplaaddoosje met twee oortjes erin. Het doosje en de dopjes zijn fors uitgevallen; de laadetui van de Apple Airpods Pro past bijna twee keer in die van Sennheisers gespreksversterker. Toch valt het gewicht van de oortjes mee; ze wegen 5,7 gram per stuk, wat vrij gemiddeld is. De in-ears en hun laaddoosje zijn volledig uitgevoerd in zwart, met uitzondering van het witte Sennheiser-logo en de grijskleurige siliconen op de oortjes. Met hun IPX4-rating zijn de oortjes spatwaterbestendig, maar niet stofdicht.

Naast de standaard geïnstalleerde mediumsilicoontjes worden ook een grotere en kleinere maat meegeleverd. De in-ears zijn voorzien van zogenoemde oorvinnen, waarvan eveneens drie setjes worden meegeleverd. Dankzij die extra oorvinnen blijven de dopjes goed zitten, is onze ervaring. Dat is ook het geval bij matig intensieve sportieve bezigheden. Bovendien drukken de in-ears niet te veel tegen je oren en zijn ze licht genoeg om er urenlang ongestoord mee rond te lopen.

Specificaties Sennheiser Conversation Clear Plus Adviesprijs 849 euro Bluetoothversie 4.2 Ondersteunde audiocodecs AAC, SBC Frequentiebereik 20-20.000Hz Driverformaat 12mm (diameter) Accu-inhoud per oortje 70mAh Accu-inhoud laaddoosje 500mAh Gewicht per oortje 5,7 gram Gewicht laaddoosje 55 gram Afmetingen per oortje 27,1 x 18,2 x 20,6mm Afmetingen laaddoosje 68 x 66,9 x 32,6mm App Conversation Clear (iOS en Android)

Aanraakbediening en app

De bovenste helft van de steeltjes van beide oordopjes kun je indrukken. Doordat alleen de bovenkant indrukbaar is, duw je de oortjes daarmee niet los of uit je oren. Door ze even ingedrukt te houden, schakel je probleemloos tussen de drie gebruiksmodi. Druk je een knop in, dan volgt er directe auditieve feedback. Dat is fijn. Wel is het jammer dat je de bediening van de steeltjes niet naar eigen smaak kunt aanpassen.

Je kunt de in-ears uiteraard ook bedienen via de bijbehorende Conversation Clear-app. Hij laat de laadstatus van de oortjes zien en is op zich helder ingedeeld, maar heeft ook een paar vervelende grillen. Als je een instelling verandert en vervolgens je telefoon vergrendelt, schieten de dopjes eerst terug in de vorige instelling, om pas na een seconde of drie de nieuwe instelling toe te passen. Steeds als je de app even minimaliseert en vervolgens weer op je scherm tovert, moet er opnieuw verbinding worden gemaakt met de oortjes. Hetzelfde geldt als je je telefoon bij gebruik van de app vergrendelt en later weer ontgrendelt. Die verbinding is soms binnen twee seconden weer hersteld, maar we hebben ook regelmatig ruim tien seconden moeten wachten. Dat gaat vrij snel vervelen.

Daarnaast verplicht de app je om een Sennheiser-account aan te maken voordat je de software überhaupt kunt gebruiken. De reden is dat de app een individueel geluidsprofiel voor je aanmaakt. Door dit aan een account te koppelen, kun je het via de cloud weer oproepen als je bijvoorbeeld van smartphone verandert. Dat is misschien handig, maar het was toch fijner geweest als Sennheiser de keuze voor die mogelijkheid aan de gebruiker had overgelaten.