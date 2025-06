Sennheiser brengt HD 660S2-koptelefoon uit voor 599 euro

Sennheiser introduceert de HD 660S2-koptelefoon, die te beschouwen is als de opvolger van de bijna identiek ogende HD 660S. Een belangrijke vernieuwing is de verhoging van de impedantie. Het nieuwe model krijgt een adviesprijs van 599 euro.

Een opvallende vernieuwing is het feit dat de driver van de HD 660S2 een impedantie van 300 ohm heeft, terwijl dat bij de 660S 150 ohm is. Daardoor vergt het nieuwe model nog meer dan zijn voorganger een versterker met een hoog vermogen. Daarmee maakt dit het nieuwe model minder geschikt voor gebruik in combinatie met bijvoorbeeld een laptop of smartphone.

Sennheiser noemt de HD 660S2 een upgrade voor audiofielen en zegt te hebben geluisterd naar feedback van de hificommunity 'door een hoofdtelefoon te creëren die een geslaagd evenwicht weet te vinden tussen detail van referentieniveau en een meeslepende frequentierespons'. De 660S is op zijn beurt de opvolger van bekendere koptelefoons als de HD600 en HD650.

De Sennheiser HD 660S2 is vanaf woensdag vooruit te bestellen en is vanaf 21 februari te koop.