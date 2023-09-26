Sennheiser brengt Accentum Wireless-koptelefoon met accuduur van 50 uur uit

Sennheiser kondigt de Accentum Wireless aan voor een adviesprijs van 179,90 euro. De koptelefoon heeft volgens het audiomerk een accuduur van vijftig uur en biedt ondersteuning voor hybride actieve noisecancelling. De headset is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Sennheiser belooft dat gebruikers van de Accentum Wireless vijftig uur naar muziek kunnen luisteren op een volle accu. Dit geldt als de koptelefoon via bluetooth is verbonden en anc is ingeschakeld. Met de snellaadfunctie moet daar binnen tien minuten nog eens vijf uur bovenop komen. De accu, met een capaciteit van 800mAh, moet binnen drie uur volledig opgeladen kunnen worden. Opladen gaat via de USB-C-poort, die ook gebruikt kan worden om de koptelefoon bedraad te gebruiken. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en multipointconnectiviteit.

Wat het design betreft borduurt de nieuwe Accentum-productlijn voort op de duurdere Momentum-serie. De nieuwe overear koptelefoon heeft een vergelijkbaar minimalistisch ontwerp en is ook in het wit en in het zwart verkrijgbaar. Gebruikers kunnen de headset aansturen met de vier knoppen op de rechteroorschelp of via de Smart Control-app.

De Accentum Wireless heeft drivers met een diameter van 37mm en een bereik van tussen de 10Hz en 22kHz. In beide oorschelpen is een 'overkapte microfoon' verwerkt voor wat Sennheiser 'hybride actieve noisecancelling' noemt. De anc werkt met passieve isolatie van de microfoons in combinatie met actieve filtering van omgevingsgeluid. Ook zegt het audiomerk dat er een speciale windbeperkingsmodus beschikbaar is tijdens telefoongesprekken.

Sennheiser Accentum Wireless
Sennheiser Accentum WirelessSennheiser Accentum Wireless

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 11:55 43

26-09-2023 • 11:55

43

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Reacties (43)

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smerko 26 september 2023 12:12
Ziet er interessant uit. Ik ben benieuwd of er ook een jackplug aansluiting aan zit zodat de koptelefoon ook met lege accu gebruikt kan worden. Kan zo snel op internet geen plaatje van de onderkant vinden
BrianVitesse @smerko26 september 2023 12:14
"Opladen gaat via de USB-C-poort, die ook gebruikt kan worden om de koptelefoon bedraad te gebruiken."

Weet niet hoe het qua audio-jack zit.
Netrunner @BrianVitesse26 september 2023 12:15
Waarom heeft audiojack prioriteit boven usb-c? Is dat vanwege bepaalde geluidsinstallaties? Als dat zo is, zijn er zat andere koptelefoons die beter geschikt zijn.
Killertjuh @Netrunner26 september 2023 12:32
Geef mij maar een audioJack dan een convertor. Ik moet zeggen vanuit mijn telefoon (pixel6 en 7) en Marshall koptelefoon gebruik ik nooit meer de Usb-c -> audioJack convertor. Hij schiet er snel eruit als je gaat lopen.
gamezfreak @Killertjuh26 september 2023 12:50
Vergeet niet dat er ook kabelbreuk bij de USB-C -> 3.5mm convertor kan gebeuren.
Zo heb ik zelf tig van die dingen gehad (zowel goedkope (voor paar euro) als dure (€30,-)). Het gros had kabelbreuk bij de USB-C connector, waardoor het niet meer werkt. Sinds die tijd koop ik de convertors niet meer (heb er wel paar als reserve liggen op kantoor).

Een jaar geleden heb ik de Fiio BTR 5 aangeschaft en dat werkt echt heerlijk!
Je goede bedrade oortjes / koptelefoon draadloos kunnen gebruiken is héél fijn. Zelfs koptelefoons als de BeyerDynamic DT-770 Pro 250 Ohm kan je gebruiken, maar dan gaat dat ten koste van de accuduur.
Nomen-Nescio @gamezfreak27 september 2023 08:19
Hoi, ik heb de FiiO BTR5 alsmede de BTR7. De BTR7 is echt een verbetering, klinkt echt beter en er zit een 4,4 mm gebalanceerde uitgang op. Samen met de FiiO FD7 of de FH9 is het puur genieten. Wel in LDAC mode zetten en dan niet vergeten om daarna in de ontwikkelaars opties van je telefoon de bit-rate van variabel naar geoptimaliseerd voor audio ( 990 Kb/s) te zetten :) (moet je helaas elke keer doen, bij opnieuw verbinden staat die instelling weer op variabel :( )

Verder is de FiiO connect app aan te raden (als je die al niet gebruikt), dan kun je de BTR5 en/of 7 helemaal tweaken, EQ, Filters enz. (Helaas geeft de app de EQ niet vrij bij de BTR5 in LDAC mode, bij de BTR7 wel)

M.b.t. de batterij duur, een korte USB kabel en een creditcard formaat accu doet wonderen, je kunt laden en luisteren tegelijk en het past dan samen ook nog wel in je broekzak :) Ik gebruik hem namelijk ook wel eens met de FiiO FT3 (350 Ohm). Maar het is natuurlijk altijd beter om te luisteren via de FiiO M15S of de FiiO M17 :P

On topic: ik heb bij mijn B&W PX7 S2 nog nooit de kabel gebruikt, bij een goede bluetooth hoofdtelefoon is dat ook niet nodig en de batterij duur is lang genoeg om het een aantal dagen vol te houden. Je koopt tenslotte een bluetooth koptelefoon om draadloos te luisteren.....

[Reactie gewijzigd door Nomen-Nescio op 22 juli 2024 18:14]

DamirB @Killertjuh26 september 2023 13:02
Met USB c kan je gewoon een c naar c kabel gebruiken voor audio.
smerko @Netrunner26 september 2023 13:39
Stel de accu is leeg of de elektronica gaat stuk. Dan is het fijn dat de koptelefoon gebruikt kan worden via de audiojack.
frozen_fire @Netrunner26 september 2023 14:25
Ik gebruik mijn Sony WH-1000XM3 bijna exclusief bedraad, gekoppeld aan mijn laptop/desktop. De batterij gaat zo ongeveer een week mee met noise-cancelling bijna permanent geactiveerd.

Een paar uur per dag luister ik muziek. De rest van de tijd heb ik noise cancelling geactiveerd zonder dat ik muziek luister. Heerlijk, die stilte terwijl ik werk. Maar dit kan helemaal niet als je bluetooth gebruikt: na een paar minuten gaat ie dan in standby.

Ik zou niet anders meer willen en mijn volgende koptelefoon moet dit ook kunnen of ik koop iets anders.
MnrWouterZ @darkjeric26 september 2023 21:54
Haha briljant!
Gohan040 @smerko26 september 2023 12:14
https://nl-nl.sennheiser....1c-4958-9fac-0dd5d7efaf7d

Het lijkt er niet op zo, helaas.

[Reactie gewijzigd door Gohan040 op 22 juli 2024 18:14]

pepsiblik @Gohan04026 september 2023 12:45
Via USB-C
Gohan040 @pepsiblik26 september 2023 13:32
Via USB-C
Klopt, maar de vraag was of er een jack aansluiting op zit, nee dus. Overigens vraag ik me af of je kan luisteren via usb-c naar jack verloop als de accu leeg is.
pepsiblik @Gohan04026 september 2023 13:40
Als de accu leeg is, kun je nergens naar luisteren. Tegenwoordig zijn er steeds meer apparaten die USB-C hebben voor afluisteren van muziek. Maar goed, met 50 uur zul je vast wel een keer gaan slapen en dan kun je het apparaat opladen.
qlum @smerko26 september 2023 14:05
Zoals al eerder aangegeven ondersteund deze koptelefoon dit niet.
Overigens is daar wel een goede reden voor. Het is namelijk veel makkelijker / nauwkeuriger om het frequentiebereik van de koptelefoon digitaal met een equalizer te tunen dan analoog. Hiervoor is stroom nodig. Een 3.5mm poort zou dan nog steeds kunnen maar je hebt dan wel stroom nodig. De stap om die dan weg te laten is ook niet heel vreemd.
Marzman @smerko26 september 2023 15:29
En in het vliegtuig is dat ook wel handig.
Verwijderd @smerko26 september 2023 15:33
Wat kan ik precies met een jackplug? Kan ik die ook gebruiken met mijn Pixel 7 pro?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet snel mee maak dat mijn Bose leeg is terwijl ik net aan het luisteren ben. En anders even paar minuten aan de lader en ik kan weer uurtje verder luisteren.
The_Answer_42 26 september 2023 12:22
Ik zie vooral veel plastic, en dat vind ik persoonlijk jammer. Ik heb liever een headband en rotatiepunten/scharnieren van metaal.
Mancunian4 @The_Answer_4226 september 2023 12:31
Die hebben ze natuurlijk ook, maar niet voor deze prijs. Het model dat wat meer premium features heeft zit ergens achteraan de 300 als ik me niet vergis. Dit is natuurlijk een betaalbare variant en dan weet je dat er ergens op de kostprijs moet gekeken worden, en materiaal kost is vaak het eerste als je de geluidskwaliteit wil behouden.

Als ik dan zelf moet kiezen tussen een premium uitziende koptelefoon wat niet zo goed klinkt maar wel even goed uitziet als the real deal, of een koptelefoon wat net zo goed klinkt maar waar het materiaal minder premium is, doe mij dan optie twee maar. Wil je beide, dan betaal je ook de premium prijs want de optie is er.
The_Answer_42 @Mancunian426 september 2023 17:26
Ik heb een cheapass JBL Live 660 voor woon-werkverkeer en daarop zit een metalen hoofdband. Het kan dus wel.
De scharnier-/draaipunten van de JBL zijn wel nog plastic helaas, maar vooralsnog houden ze het.

In huis een DT770 PRO, dat voelt tenminste nog degelijk maar uiteraard weer niet handig onderweg en geen NC.
Mancunian4 @The_Answer_4226 september 2023 22:17
Het kan heel zeker, daar ben ik ook van overtuigd, maar je zit op een bepaalde price point en verschil moet er zijn. Deze is een goedkope versie van de momentum 4, en als Sennheiser dit product te goed gaat maken dan verkopen ze natuurlijk de momentum 4 niet meer. Nu krijg je 90% van de sound voor 50% van de prijs, dan vind ik het materiaal wat ze gebruikt hebben wel meevallen. Bijkomend zijn er nog zoveel types plastic. Zal het zo duurzaam zijn als metaal, natuurlijk niet, maar na twee jaar zal deze headset ook niet in twee breken als je hem rekt bij het opzetten. Plastic wordt vaak geassocieerd met goedkoop en daarom niet duurzaam, maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Een goede soort plastic is zelfs erg duurzaam en heeft als bijkomende voordelen dat het nog eens licht van gewicht is.

Zelf gebruik ik overigens de DT 990 Pro's thuis, en heb ik al tal van andere merken in huis gehad. Ik moet nog altijd de eerste headset vinden waar de plastic van kapot gaat voor dat er een defect in kabel/driver voorkomt, aliexpress spul niet mee gerekend.
GameNympho @The_Answer_4226 september 2023 12:39
Hier ook, na meerdere headsets gebruikt te hebben met plastic hoofdband, komen die er niet meer in bij mij, reden is dat het plastic na +/- 2 jaar breekt op die punten waar spanning staat, soms al eerder.
Voor mijn laatste AKG GHS-1 moet ik nog naar een goede vervanger kijken (3 gehad en 2 bij het plastic gebroken, 3e leeft nog) Maar zo`n 700 model van AKG zit heerlijk en zelfs de leren band kan vervangen worden. Kost ind weer wat, maar je hebt wel iets goeds ervoor terug.
Cyb 26 september 2023 13:49
Heb zelf een Sennheiser Momentum 4 (de voorganger van deze nieuwe Accentum), Sony WH-1000XM4 en Sony WF-1000XM5.
De Sennheiser zit qua draagcomfort een stuk beter dan de Sony WH.
Sony heeft wel betere ANC. ANC is bij Sennheiser niet gemakkelijk aan/uit te schakelen. Ze zien ANC als een schaal van volledig ANC naar volledig transparant (omgekeerde ANC), en daar ergens in het midden van die schaal is ANC uitgeschakeld, maar dat werkt met een glijdende schaal, waardoor je niet zonder app gemakkelijk het midden kan vinden. Niet dat dat direct heel veel uit maakt, tenzij je in het midden wilt zitten om bijv. batterijduur te maximaliseren. Maar het is wel één van de eerste dingen die je je afvraagt bij de Sennheiser: waar is de knop om het aan/uit te schakelen. Het idee van een glijdende schaal is verder wel goed, dat je gemakkelijk de omgeving kan dimmen naar wens, zodat je nog steeds wat van de omgeving mee krijgt.
Sony WH is erg gevoelig voor vochtproblemen (wat defecten kan veroorzaken), wat ik bij de Sennheiser nog niet heb gehad, maar ik ook probeer te vermijden.
Verder hebben wat Momentum 4 gebruikers (waaronder ik) last van soms krakende stemmen, sinds een firmware update, wat Sennheiser nog steeds niet heeft verholpen.... Vraag me af of dat bij de nieuwe Accentum dan wel verholpen is.
B64 @Cyb26 september 2023 14:34
Heb zelf een Sennheiser Momentum 4 (de voorganger van deze nieuwe Accentum), [...]
Ik denk niet dat je deze koptelefoon als opvolger van de Momentum 4 kunt zien, al was het alleen maar vanwege de prijsstelling. Deze kun je beter zien als opvolger van de HD450BT en/of PXC550-II (hoewel die laatste tegen een veel hogere prijs werd geïntroduceerd).
Cyb @B6426 september 2023 14:53
Nou je het zegt, ik doe mijn eigen Momentum 4 te kort met dat prijsverschil. Momentum was bij lancering €350 en nu €280, terwijl de Accentum €180 zou gaan worden.

Wel verwarrend dat Sennheiser dan zegt:
De ACCENTUM Wireless werd ontwikkeld om boven zijn prijskaartje te presteren en neemt heel wat van het (geliefde) DNA van onze bekroonde MOMENTUM 4 over
en
De strakke en minimalistische look van de ACCENTUM Wireless is meer dan een verlengstuk van de jongste generatie van de MOMENTUM-familie
Toon18 @Cyb26 september 2023 16:45
Mijn gok is dat ze bedoelen dat de nieuwste Momentum gewoon de nieuwe huisstijl is voor Sennheiser en dat nieuwe producten die stijl zal volgen. Sennheiser had/heeft de Momentum, PXC-550, en HD450BT/HD350BT series voor draadloze koptelefoons. Daarbij heb je ook de Momentum en CX (CX/CX Plus/CX Sport) lijn bij de draadloze oordopjes.

Maar van de Momentum 3 naar 4 is heel wat veranderd (Sennheiser heeft ook de afdeling dat de consumentenproducten maakt verkocht). De prijs van de Momentum is gezakt naar het niveau van de PXC-550 van vroeger en de PXC-550 lijn wordt dan ook niet voortgezet. Ik gok dat dit dan de vervanging is van de HD450BT, maar dan in de nieuwe Sennheiser stijl die bij de Momentum 4 is geïntroduceerd.

Ik verwacht dat je het uiteindelijk ook met de andere draadloze oordopjes en koptelefoons zal zien zodra ze worden vernieuwd. Bij de Momentum 4 en Momentum True Wireless 3 is dat al gebeurd. Nu ook bij de HD450BT naar de Accentum. Je hebt dan nog het goedkoopste model, de HD350BT, en de goedkopere CX oordopjes. Maar die zijn 2 jaar geleden nog vernieuwd.
JDx 26 september 2023 12:44
Wil zelf alleen maar open back, DT990 PRO en HD599 SE hier, maar als hybride active noise canceling betekent dat je ook buiten geluiden kan horen, dan is dit wel interessant.
smerko @JDx26 september 2023 13:29
Integendeel, hybride active noise canceling betekend hier dat er juist minder van de buiten geluiden door de koptelefoon komen, ook zonder dat ANC aanstaat.
the acoustics have been optimized for broad ANC performance, dramatically reducing cacophony from the outside world.
https://www.soundguys.com...reless-headphones-100154/
andreetje 26 september 2023 13:15
Alles draait natuurlijk om de geluidskwaliteit. Gezien de prijs zal deze koptelefoon niet met de top kunnen meedraaien. Hopelijk is het geluid in elk geval neutraal.
Aiii @andreetje26 september 2023 13:32
Ik zou daar nog niet zo heel stellig over zijn. Zo te zien aan het design en de specs hebben we hier zeer waarschijnlijk te maken met een vergelijkbare situatie als de Momentum True Wireless en CX Plus True Wireless. Waarbij de laatste een goedkopere variant van de eerste is met nagenoeg dezelfde geluidskwaliteit. Het ontloopt zich niet veel. Met name lever je dan in op wat specs, wellicht wat ANC kwaliteit, en uiteraard is e.e.a. wat minder premium uitgevoerd.

En aangezien de Momentum 4 Wireless naar mijn mening slechts met de AirPods Max concurreren om de top positie in het premium over-ear ANC qua geluidskwaliteit, denk ik dat deze in de midrange best wel eens meteen aan de top kunnen komen te staan.

[Reactie gewijzigd door Aiii op 22 juli 2024 18:14]

andreetje @Aiii26 september 2023 13:49
Dan zou het wel eens een groot succes kunnen worden.
Teun! @andreetje26 september 2023 14:08
De top is toch ook echt wel een ander prijskaartje zeg maar.
andreetje @Teun!26 september 2023 14:16
Ja idd, precies wat ik schreef.
Johnvh 26 september 2023 12:30
Mooi ding voor een prima prijs. Die gaat er misschien wel komen!
Bliksem B 26 september 2023 13:53
Zou dit dan spirituele opvolger kunnen zijn van de uitvoering: Sennheiser PXC 550-II Wireless Hoofdtelefoon (Zwart)?

Sennheiser kwam alleen met de momentum en de goedkopere btc lijn., sinds de afsplitsing van hun commerciële producten. Erg benieuwd naar de reviews. Hopelijk een concurrent voor Sony.
Cyb @Bliksem B26 september 2023 14:10
Het lijkt qua looks meer op de Momentum 4 dan die PXC. Sennheiser zegt ook:
De ACCENTUM Wireless werd ontwikkeld om boven zijn prijskaartje te presteren en neemt heel wat van het (geliefde) DNA van onze bekroonde MOMENTUM 4 over
Toon18 @Bliksem B26 september 2023 16:48
Momentum 4 is als het ware de opvolger van de PXC 550-II en de Momentum 3. Van de Momentum 3 naar 4 is er heel veel veranderd en is het product gedaald naar de prijsklasse van de PXC 550-II.
Bliksem B @Toon1827 september 2023 09:57
Momentum 4 is als het ware de opvolger van de PXC 550-II en de Momentum 3. Van de Momentum 3 naar 4 is er heel veel veranderd en is het product gedaald naar de prijsklasse van de PXC 550-II.
Inderdaad. De momentum 3 en daarvoor waren nogal opvallend, waardoor minder geschikt voor de menigte als je niet te veel wilt opvallen. De PXC 550-II had een wat meer professionelere uitstraling. De Momentum 4 lijkt een middenweg te zoeken. Voor mij is ANC heel belangrijk en hier doet de Momentum 4 het redelijk, maar nog niet zo goed als die van Sony: Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless vs Sony WH-1000XM5 Wireless Side-by-Side Headphones Comparison - RTINGS.com

Deze Accentum lijkt een nog sobere uitstraling te hebben. Volgens TechRadar zijn de grootste verschillen t.o.v. Momentum 4:
  • 37mm vs 42mm drivers
  • (de Sony WH-1000XM4 heeft 40 mm drivers, de WH-1000XM5 30mm).
  • Geen touchcontrol
  • Accuduur van 50 uur i.p.v. 60 uur
  • Mogelijk betere ANC: Sennheiser says that "the acoustics have been optimized for broad ANC performance, dramatically reducing cacophony from the outside world"
Momenteel heb ik Sony WH-1000XM4. Welke tot nu toe de (iets) betere optie blijft. Maar Sony heeft op het prijspunt van €200,- niet heel veel anders te bieden. Sony gebruikt hiervoor vaak de het vorige topmodel, maar deze de (XM4) kost momenteel €245. De eerste hands-on lijken ook veelbelovend: Sennheiser Accentum hands-on: Powerful battery life and noise canceling for less | Tom's Guide

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 18:14]

maceddy2004 26 september 2023 15:15
Mooie aankondiging. Ik ben benieuwd naar de reviews. Ik heb een tijdje terug de JBL Tune 770NC getest maar deze had (voor mij) als grootste nadeel dat de ANC niet uitgeschakeld kon worden.

Ik kan nog niet vinden of dat bij deze koptelefoon wel kan. Ik zal hem vooral thuis gebruiken en heb dan geen ANC nodig. Het punt is dat koptelefoons zonder ANC (die vaak in de wat goedkopere range zitten) ook de geluidskwaliteit wat minder is. Mocht iemand nog tips hebben... :P
Roel1966 26 september 2023 19:39
Ziet er goed uit en Sennheiser nog steeds wel mijn favoriete merk blijft qua koptelefoons, alleen blijft het wel even afwachten hoe het zitcomfort is. Het zitcomfort is voor mij eigenljik nog wel het belangrijkste zeker als je de koptelefoon lange tijd gebruikt. Qua accutijd vind ik eigenlijk wel alles boven de 10 tot 15 uur prima want langer gebruik ik een koptelefoon toch niet.
martijnmaas 27 september 2023 15:53
10 hz is zelfs met hele goede luidsprekers niet eens te halen, laat staan met een oorschelp op je hoofd !!!

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