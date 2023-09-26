Sennheiser brengt Accentum Wireless-koptelefoon met accuduur van 50 uur uit

Sennheiser kondigt de Accentum Wireless aan voor een adviesprijs van 179,90 euro. De koptelefoon heeft volgens het audiomerk een accuduur van vijftig uur en biedt ondersteuning voor hybride actieve noisecancelling. De headset is vanaf 4 oktober verkrijgbaar.

Sennheiser belooft dat gebruikers van de Accentum Wireless vijftig uur naar muziek kunnen luisteren op een volle accu. Dit geldt als de koptelefoon via bluetooth is verbonden en anc is ingeschakeld. Met de snellaadfunctie moet daar binnen tien minuten nog eens vijf uur bovenop komen. De accu, met een capaciteit van 800mAh, moet binnen drie uur volledig opgeladen kunnen worden. Opladen gaat via de USB-C-poort, die ook gebruikt kan worden om de koptelefoon bedraad te gebruiken. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.2 en multipointconnectiviteit.

Wat het design betreft borduurt de nieuwe Accentum-productlijn voort op de duurdere Momentum-serie. De nieuwe overear koptelefoon heeft een vergelijkbaar minimalistisch ontwerp en is ook in het wit en in het zwart verkrijgbaar. Gebruikers kunnen de headset aansturen met de vier knoppen op de rechteroorschelp of via de Smart Control-app.

De Accentum Wireless heeft drivers met een diameter van 37mm en een bereik van tussen de 10Hz en 22kHz. In beide oorschelpen is een 'overkapte microfoon' verwerkt voor wat Sennheiser 'hybride actieve noisecancelling' noemt. De anc werkt met passieve isolatie van de microfoons in combinatie met actieve filtering van omgevingsgeluid. Ook zegt het audiomerk dat er een speciale windbeperkingsmodus beschikbaar is tijdens telefoongesprekken.