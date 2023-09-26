Getty Images en Nvidia onthullen AI-tool die rechtenvrije afbeeldingen genereert

Afbeeldingdatabase Getty Images kondigt in samenwerking met Nvidia een afbeeldinggenerator aan genaamd Generative AI by Getty Images. Met de AI-tool kunnen gebruikers straks rechtenvrije afbeeldingen genereren, waarna de auteursrechtlicentie voor altijd voor de gebruiker is.

Generative AI by Getty Images is een tool vergelijkbaar met Dall-E en Stable Diffusion, waarbij gebruikers door middel van een prompt een afbeelding kunnen genereren. Daarvoor maakt Getty Images gebruik van het Edify-model van Nvidia. Hetzelfde model gebruikt Nvidia ook voor de beeldgenerator Picasso. Het is met het oog op veiligheid en om misinformatie tegen te gaan niet mogelijk om bekende personen te genereren.

Het model is voor de generatieve AI van Getty getraind op afbeeldingen uit de Getty Images Creatief-database, waardoor gebruikers zich volgens het bedrijf geen zorgen hoeven te maken om eventuele inbreuk op auteursrecht. De gebruiker die een afbeelding genereert, kan via Getty Images een licentie krijgen voor de specifieke afbeelding, die dan voor altijd exclusief voor de gebruiker is. Gegenereerde afbeeldingen worden ook niet aan de database van Getty toegevoegd en kunnen dus niet door anderen gebruikt worden. Het bedrijf zegt fotografen en andere makers te compenseren voor het gebruik van hun beeldmateriaal in de trainingsdata.

Vooralsnog is er alleen een demo van Generative AI by Getty Images beschikbaar; gebruikers kunnen een demo aanvragen om een voorproefje van de tool te krijgen. Het is niet duidelijk wanneer de tool volledig uitgebracht wordt. Voor zover bekend valt het gebruik van de tool onder het huidige abonnement, maar Getty heeft nog geen verdere details gegeven over de eventuele kosten. Het bedrijf belooft dat gebruikers later ook eigen data kunnen uploaden om het model te trainen, bijvoorbeeld zodat het afbeeldingen in een bepaalde merkstijl kan genereren. Deze functie moet later dit jaar uitkomen.

Het is niet voor het eerst dat Getty Images iets met AI doet. Het bedrijf verzette zich namelijk eerder tegen generatieve AI van Stable Diffusion vanwege vermeend auteursrechtinbreuk. Ook legde de afbeeldingbibliotheek een verbod op voor het uploaden van door AI gegenereerde afbeeldingen. Dat lijkt vooralsnog onveranderd.