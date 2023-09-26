Getty Images en Nvidia onthullen AI-tool die rechtenvrije afbeeldingen genereert

Afbeeldingdatabase Getty Images kondigt in samenwerking met Nvidia een afbeeldinggenerator aan genaamd Generative AI by Getty Images. Met de AI-tool kunnen gebruikers straks rechtenvrije afbeeldingen genereren, waarna de auteursrechtlicentie voor altijd voor de gebruiker is.

Getty Images AIGenerative AI by Getty Images is een tool vergelijkbaar met Dall-E en Stable Diffusion, waarbij gebruikers door middel van een prompt een afbeelding kunnen genereren. Daarvoor maakt Getty Images gebruik van het Edify-model van Nvidia. Hetzelfde model gebruikt Nvidia ook voor de beeldgenerator Picasso. Het is met het oog op veiligheid en om misinformatie tegen te gaan niet mogelijk om bekende personen te genereren.

Het model is voor de generatieve AI van Getty getraind op afbeeldingen uit de Getty Images Creatief-database, waardoor gebruikers zich volgens het bedrijf geen zorgen hoeven te maken om eventuele inbreuk op auteursrecht. De gebruiker die een afbeelding genereert, kan via Getty Images een licentie krijgen voor de specifieke afbeelding, die dan voor altijd exclusief voor de gebruiker is. Gegenereerde afbeeldingen worden ook niet aan de database van Getty toegevoegd en kunnen dus niet door anderen gebruikt worden. Het bedrijf zegt fotografen en andere makers te compenseren voor het gebruik van hun beeldmateriaal in de trainingsdata.

Vooralsnog is er alleen een demo van Generative AI by Getty Images beschikbaar; gebruikers kunnen een demo aanvragen om een voorproefje van de tool te krijgen. Het is niet duidelijk wanneer de tool volledig uitgebracht wordt. Voor zover bekend valt het gebruik van de tool onder het huidige abonnement, maar Getty heeft nog geen verdere details gegeven over de eventuele kosten. Het bedrijf belooft dat gebruikers later ook eigen data kunnen uploaden om het model te trainen, bijvoorbeeld zodat het afbeeldingen in een bepaalde merkstijl kan genereren. Deze functie moet later dit jaar uitkomen.

Het is niet voor het eerst dat Getty Images iets met AI doet. Het bedrijf verzette zich namelijk eerder tegen generatieve AI van Stable Diffusion vanwege vermeend auteursrechtinbreuk. Ook legde de afbeeldingbibliotheek een verbod op voor het uploaden van door AI gegenereerde afbeeldingen. Dat lijkt vooralsnog onveranderd.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 26-09-2023 13:32
50 • submitter: Yellow

26-09-2023 • 13:32

50

Submitter: Yellow

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Reacties (50)

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ErikT738 26 september 2023 13:36
waarna de auteursrechtlicentie voor altijd voor de gebruiker is.
Hoe kunnen ze dit garanderen als er nog helemaal niet duidelijk is of en in hoeverre er überhaupt rechten kunnen worden toegekend aan (deels) met AI-gegenereerd materiaal?
Het bedrijf zegt fotografen en andere makers te compenseren voor het gebruik van hun beeldmateriaal in de trainingsdata.
Ik hoop dat die makers tevreden zijn met die paar cent die ze hiervoor gaan ontvangen, vooral omdat hun afbeeldingen niet langer nodig zijn. Naar mijn idee is het door het volume afbeeldingen wat nodig is om een AI te trainen onmogelijk om makers eerlijk te compenseren.

[Reactie gewijzigd door ErikT738 op 23 juli 2024 04:00]

geert1 @ErikT73826 september 2023 13:44
Hoe kunnen ze dit garanderen als er nog helemaal niet duidelijk is of en in hoeverre er überhaupt rechten kunnen worden toegekend aan (deels) met AI-gegenereerd materiaal?
Sterker nog, er liggen al meerdere uitspraken van rechters (volgens mij in Zwitserland en de VS) die zeggen dat resultaten uit een generatief model niet beschermd kunnen worden door auteursrecht. Want geen van de stakeholders heeft een significante creatieve bijdrage geleverd behalve het algoritme zelf, en een algoritme is geen persoon. De persoon die het prompt intypt kan niet gezien worden als de maker van het creatieve werk, noch de artiesten wiens materiaal als trainingsdata is gebruikt. Edit: dit is wat ik tot nu toe weet uit die enkele rechtszaken; het is nog geen uitgemaakte zaak wereldwijd.

Dit is wel te omzeilen: als het resultaat uit een AI daarna door een mens wordt afgemaakt of bewerkt, kan er auteursrecht op komen als die menselijke bijdrage significant genoeg is. Maar een puur gegenereerd werk dus niet, zoals het nu lijkt.

Dus ik ben benieuwd wat Getty precies bedoeld met die licentie waarmee de gebruiker toch auteursrecht zou hebben. Misschien kan een advocaat hier meer over zeggen, maar het klinkt vreemd.

Edit: het lijkt erop dat de gebruiker van deze AI geen werkelijk auteursrecht krijgt. In de brontekst staat dat niet expliciet. Ook heb ik deze reactie met minder zekerheid verwoord want het is allemaal nog in wording, juridisch.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 04:00]

watercoolertje @geert126 september 2023 14:00
Ik lees het bij Getty Images niet echt terug dat je de auteursrechten krijgt, dus ik denk dat dat gewoon verkeerd staat in het artikel hier.

Enige wat er staat over rechten:
Customers creating and downloading visuals through the tool will receive Getty Images’ standard royalty‑free license, which includes representations and warranties, uncapped indemnification, and the right to perpetual, worldwide, nonexclusive use in all media.
https://newsroom.gettyima...fe-generative-ai-offering
MSalters
@watercoolertje26 september 2023 14:27
Precies: dit is een contractueel recht: een recht dat jij hebt tegenover Getty. Het auteursrecht is een wettelijk recht dat je als auteur tegen iedereen hebt. Niemand mag jouw werk kopieren.

Omdat een contract tussen twee partijen is, kun je daar veel meer afspreken dan wat er wettelijk geregeld is. Beeld gemaakt door een AI? Geen probleem in een contract.
djwice
@MSalters27 september 2023 10:34
In de FAQ voegen ze toe dat alle input die jij geeft en selecties die je maakt en plaatjes die worden gegenereerd ook door Getty zal worden gebruikt o.a. voor het verbeteren van het model.

Dus je krijgt in iedergeval niet het alleen recht om het plaatje en afgeleiden daarvan te gebruiken, en alles wat je 'creatief' in brengt (een mooie poëtische invoer tekst bijvoorbeeld voor de AI om een fantastisch plaatje te maken) doe je ook afstand van.
TweakerTom @geert126 september 2023 14:09
In China speelt dit blijkbaar nog (2 tegengestelde uitspraken), maar zij eisen wel watermerken.
Dit is wel eenvoudig te omzeilen: als het resultaat uit een AI daarna door een mens wordt afgemaakt of bewerkt, kan er auteursrecht op komen
Dat is nog maar de vraag en de eisen daaraan zijn nog juridisch in volle gang...

[Reactie gewijzigd door TweakerTom op 23 juli 2024 04:00]

geert1 @TweakerTom26 september 2023 14:29
Ik sprak met iets te veel zekerheid wellicht; reactie aangepast.

Maar met genoeg menselijke input moet een creatief werk haast wel te beschermen zijn. Want er worden al eeuwen creatieve werken gemaakt waar iets van bestaand materiaal of gereedschap voor gebruikt is. Dat is eerder niet genoeg geweest om te zeggen dat de maker dan geen auteursrecht zou hebben, zolang de persoon een juridisch significante hoeveelheid creatieve beslissingen heeft genomen om het werk te maken. Als een werk uit een generatief model dus flink is aangepast, nabewerkt, in een compositie geplaatst, enzovoort, dan moet er haast ergens een punt zijn waar de menselijke maker auteursrecht kan claimen. De vraag nu is vooral hoeveel bewerking geldt als significant.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 04:00]

djwice
@geert127 september 2023 10:37
Want er worden al eeuwen creatieve werken gemaakt waar iets van bestaand materiaal of gereedschap voor gebruikt is. Dat is eerder niet genoeg geweest om te zeggen dat de maker dan geen auteursrecht zou hebben...
Het concept/idee "auteursrecht" is nog niet zo oud. Volgens wikipedia bestaat het nog geen 140 jaar (1886).

1511 was een van de eerste keren lees ik nu.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 04:00]

Fordox @geert126 september 2023 13:59
Ik weet niet hoe ze 'creatieve bijdrage' in deze willen beschrijven, want AI prompten kan al een kunst opzich zijn om te finetunen tot je iets hebt waarmeer je tevreden bent. AI is een gereedschap, het is nog steeds wat je er zelf mee doet.
Het enige dat AI van de kunst af haalt is de ambacht, het daadwerkelijk maken van de kunst, maar de visie en het idee zijn nog steeds van een persoon.

Ik vraag me daarom af hoe ze de creatieve bijdrage hebben bepaald.
geert1 @Fordox26 september 2023 14:13
Het is blijkbaar nog geen gedane zaak; er is juridisch nog onenigheid over. Maar in enkele zaken wordt het intypen van de prompt niet als voldoende gezien voor het maken van een creatief werk. Want als ik als prompt intyp: "Een man en hond in het bos [hier nog 15 specifieke termen voor stijl en sfeer]", dan maakt het algoritme zelf nog steeds veel meer creatieve beslissingen dan de prompter. Namelijk de compositie, lichtinval, kleur van het shirt van de man, ras van de hond, en alles dat maar niet letterlijk in de prompt voorkomt. Het prompt is daarmee meer een briefing of opdracht, en niet het uitvoeren van het werk.

Hoe dan ook, dit kan allemaal nog wel eens opgeschud worden met meer gerechtelijke uitspraken in meer landen.
Paul_Bokslag @geert126 september 2023 14:52
Puur uit interesse: ik begrijp niet hoe dit anders is dan fotografie; je richt een camera en drukt op een knopje. De automatische camera doet de rest van het harde werkt (witbalans/sluitertijd etc.). Maar daar kan wel auteursrecht voor gelden?
geert1 @Paul_Bokslag26 september 2023 15:14
Ik ben geen jurist, maar de fotograaf bepaalt volgens mij veel meer van de details dan de camera zelf doet. Namelijk precies welke objecten er wel en niet op de foto komen, de invalshoek, compositie, eventuele filters en gekozen instellingen. Ook de gedachte en het doel achter de foto komt van de fotograaf (dat het beeld een metafoor is voor iets anders, of een bepaald gevoel moet oproepen, bijvoorbeeld). De automatische stand van een camera bepaalt maar een beperkt aantal factoren zelf, en die factoren zijn meer technisch dan creatief. Dat zou mijn redenering zijn in elk geval.

Maar er ontstaat meer grijs gebied hoe slimmer onze gereedschappen worden. We zullen zien waar het eindigt met deze generatieve modellen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 04:00]

Verwijderd @geert126 september 2023 15:53
Hoi hier ook geen jurist.

Een mooie spiegelreflexcamera op de auto stand bepaalt echt heel veel zaken zelf. Dan mag de fotograaf richten en timen. Dat is blijkbaar al meer dan een eeuw genoeg. Ik kan uit eigen ervaring in beide creatieve bezigheden bepalen dat het tunen van je prompt voor generatieve AI's factoren meer hands-on kan zijn. Wat mij betreft is dit anekdotische feit voldoende om 'kan nooit auteursrecht hebben' te ontkrachten. Als je wilt kun je er namelijk heel veel creativiteit en tijd in kwijt. Net als bij het maken van plastisch werk, of een foto. Of je doet gewoon het eerste wat in je opkomt en hebt pardoes een kunstwerk gecreëerd. Net als bij een foto, of een sculptuur. En soms worden je emoties bewogen door het resultaat. Heb ik in zowel klassieke kunst als generatieve kunst ervaren. Maar auteursrecht?? Brrrr nee, het is echt anders dus dik stopbord er op jongens.

Het lijkt er veel meer op dat gentry/gevestigde orde/creatievelingen werkzaam in de huidige markt nieuwe dingen eng vinden en dan maar snel met de MAG NIET staf zwaaien want anders komen bestaande geldstromen in het geding. Of de definitie van creativiteit dan moet veranderen of hun werkveld binnenkort 99% overbodig kan zijn is blijkbaar niet zo interessant, houden wat je al hebt is natuurlijk veel belangrijker. Lijkt mij juist extreem interessant, een paradigma verschuiving in creativiteit. Voorlopig vooral een hoop angst en dichtgeslagen deuren.
geert1 @Verwijderd26 september 2023 16:44
Ik kan niet beoordelen of je argumenten over het invoeren van een prompt versus het schieten van een foto juridisch steek houden. Ik blijf er voor nu bij dat de fotograaf toch veel meer inbreng heeft op het resultaat dan de fotocamera zelf heeft. Die auto-stand gaat niks bepalen van de factoren die ik hierboven noemde. Het bijstellen van de sluitertijd voor voldoende licht doet die stand wel zelf, maar dat vind ik toch meer technisch dan creatief.

En bij deze leermodellen is dat overwegend andersom: het algoritme neemt meestal veel meer creatieve beslissingen dan de invoerder van het prompt (zelfs met een lang en complex prompt). Elke vouw in elk kledingstuk, elk blaadje aan elke boom wordt getekend door het algoritme. Zelfs als ik specifiek vraag om een gotisch, 18e eeuws metalen hekwerk, dan nog geeft het algoritme het vorm in detail. Van het aantal spijlen tot de exacte kleur en de decoraties. Dat maakt voor mij het prompt meer een opdrachtomschrijving/briefing, en niet de uitvoering.

Maar je hebt gelijk dat er op z'n minst een ingewikkeld grijs gebied is ontstaan hoe meer onze gereedschappen dingen voor ons bepalen.

En dat het om angst gaat, is sowieso duidelijk. Maar volgens mij hoeven we niet direct zo neerbuigend te doen over die angst. Want de meeste makers van teksten, foto's en afbeeldingen zijn absoluut niet rijk, hebben veel te verliezen, en er staan hier hele sectoren van de economie op het spel. Het is niet onlogisch dat er verzet is. Uiteindelijk zullen er veel meer sectoren aan de beurt zijn qua vervanging door AI, maar tegen die tijd is er misschien een ander economisch model zoals een basisinkomen. De vroege sectoren die nu hard geraakt worden hebben daar nu nog niks aan.

Dus ja, het is deels een angstige knietrekreactie, maar die is niet geheel onterecht. Je beroep verliezen waar je decennia in doorontwikkeld was, is niet voor de poes. Dit is ook gebeurd met de koetsenmakers toen de auto kwam, en honderden andere voorbeelden, maar ook toen ging het niet zonder weerstand en verzet. En er waren meer opties om bestaande kennis toe te passen in een andere sector (zoals als koetsenmaker zelf automaker worden). De tekenaar, schrijver of videomaker kan straks misschien nergens terecht met die skillset, en mag vanaf de eerste trede opnieuw beginnen. Dat is uiteindelijk misschien nodig, en niet te voorkomen, maar dan nog is het logisch dat we verzet zien.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 04:00]

Verwijderd @geert126 september 2023 20:42
Bedankt voor je interessante reactie!

Het is inderdaad te verwachtten dat er zo veel verweer komt, mede door hoe de economie is ingericht. Ik begrijp ook waar het vandaan komt, maar dat maakt het niet minder kleinzielig in mijn ogen. De uitwerking van de angstige reactie is namelijk dat de vooruitgang (of verandering, tis maar hoe je het ziet) ten koste van de uiteindelijke totale waarde van je werkveld, of ten koste van de gereedschappen die de generatie na jou wil gebruiken. Beslissingen gemaakt op grond van ego, en niet op grond van het belang van velen.

Ik ga er zelf van uit dat mijn uitleg van de prompt juridisch geen steek houd en dat interesseert me niet zo, ik ben het op bijna geen enkel vlak eens met de huidige wetgeving omtrent auteursrecht E.D. . Ik ben wel geintresseerd over de uiteindelijke toegevoegde waarde die met dit nieuwe gereedschap kan worden bereikt, en die lijkt me welhaast onbeperkt. Vandaar dat het extra pijn doet om te zien hoe de meute hier op reageert. Elke dag nieuwe teleurstellingen ;-) Nature is amazing.

Nog een laatse brainteaser voor ons:
... het algoritme neemt meestal veel meer creatieve beslissingen dan de invoerder van het prompt (zelfs met een lang en complex prompt). Elke vouw in elk kledingstuk, elk blaadje aan elke boom wordt getekend door het algoritme...
Is dit volgens jou echt wezenlijk anders dan een foto? Ik bedoel, sommige kunstfoto's hebben inderdaad letterlijk elke pixel beinvloed op het uiteindelijke werk. Van heel dichtbij bijvoorbeeld je eigen tekening of schildering fotograferen. Maar vaak heb je slechts een deel van je compositie echt zelf bewerkt. Ik denk bijvoorbeeld aan een mooie panoramische natuurfoto, waar je prima auteursrecht op kunt claimen. Jij bent echter enkel onderdeel van dat geheel, de flora en fauna hebben _zelf_ hun pad bepaald, misschien zelfs voordat de fotograaf was geboren, waardoor ze een uniek uiterlijk hebben. Dat zijn nonpersonen die een significant deel van jouw foto waar je auteursrecht op kunt claimen hebben bepaald, je kunt de compositie wel aanpassen maar een deel van je onderwerp heeft een uiterlijk waar je geen invloed op hebt uitgeoefend. In dat geval is dat geen probleem voor auteursrecht.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 23 juli 2024 04:00]

Sangreall @geert126 september 2023 13:58
Even snel een check gedaan, Getty Images holding zit in Amerika. Getty Images B.V (ik neem aan de licentiehouders als bedoeld in de voorwaarden) zit in Nederland.

Kan jij mij de relevantie van een Amerikaans en Zwitsers vonnis (beide niet EU) kunnen toelichten?
geert1 @Sangreall26 september 2023 14:16
Die uitspraken in andere landen zullen niet direct en letterlijk van toepassing zijn in de EU, uiteraard. Maar rechters kijken wel vaak naar wat er elders is besloten en waarom. Het maakt de kans groter dat rechters in de EU ook zo zullen beslissen. Het zou niet voor het eerst zijn dat de VS de lijn bepaalt en dat die elders wordt opgevolgd, ook al is die uitspraak ver weg niet officieel van toepassing.

Hoe dan ook, het is nog niet in kannen en kruiken. Er blijken ook andere uitspraken te zijn gedaan, in andere landen, dus deze kwestie speelt nog.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 04:00]

MSalters
@Sangreall26 september 2023 14:28
Zwitserland zit in de Europese Economische Ruimte. Dat maakt het alsnog relevant - dit is een economische kwestie.
D.nukem @geert126 september 2023 14:02
Gedachte experiment, de invoergever, zou die niet gezien kunnen worden als opdrachtgever en de AI als "uitvoerende werknemer"?

De auteursrechten zullen misschien nooit ontstaan, maar de licentie en eigendom zouden dan wel op de "opdrachtgever" overgaan.
MSalters
@D.nukem26 september 2023 14:32
Nee, dat is juridisch onzin.

Een "licentie" is hier een licentie om een werk te kopieren in weerwil van auteursrechten. Geen auteursrechten, geen licentie. En "eigendom" is hier het eigendom van de auteursrechten. Alweer, geen auteursrechten, dan ook geen eigendom, en ook geen eigendomsoverdracht.

En sowieso, hoe zouden de auteursrechten kunnen overgaan van de AI op de opdrachtgever? De AI is óók geen rechtspersoon, en kan dus ook geen rechtshandelingen verrichten.
ErikT738 @geert126 september 2023 14:00
Het probleem is dat de technologie zich nog in een sneltreinvaart ontwikkeld. De uitspraken van die rechters lijken betrekking te hebben op generaties waar de gebruiker enkel een prompt invoert en op "generate" klikt. De mogelijkheden van AI afbeeldingen generators gaan tegenwoordig echter al veel verder. Kijk bijvoorbeeld naar Stable Diffusion, waar naast de keuze voor een prompt, model, embedding en/of LORA ook de pose door de gebruiker kan worden gekozen middels ControlNet. Het wordt wel lastig om hard te maken dat de gebruiker na al die keuzes nog steeds geen creatieve bijdrage heeft geleverd.

[Reactie gewijzigd door ErikT738 op 23 juli 2024 04:00]

kftnl @ErikT73826 september 2023 14:44
> waarna de auteursrechtlicentie voor altijd voor de gebruiker is.
Hoe kunnen ze dit garanderen als er nog helemaal niet duidelijk is of en in hoeverre er überhaupt rechten kunnen worden toegekend aan (deels) met AI-gegenereerd materiaal?
Ik denk dat je het moet zien als een soort vrijwaring. Van hier krijg je nooit gezeur over.

Als Getty jou een licentie geeft om het werk te gebruiken, dan vrijwaart Getty je dus van auteursrechtenclaims. Bijvoorbeeld als je dan wordt aangeklaagd, dan kun je wijzen naar dat document, en als dat niet voldoende blijkt dan kun je zelf Getty weer aanklagen voor eventuele kosten die je hebt gemaakt omdat hun claim op het hebben van de rechten van de afbeelding niet klopte.

Voor veel bedrijven is het waardevol om zeker te weten dat ze hun gebruik van afbeeldingen juridisch hebben afgedekt, dit zorgt voor zo'n afdekking.

Ze dekken hier een aantal mogelijke risico's af, bijvoorbeeld op auteursrechtenclaims over het trainingproces, resultaten die te dicht liggen op werken die gebruikt zijn bij de training, en of het een afgeleid werk is en dus licentiekosten verschuldigd (die heb je dan al betaald). Je hoeft niet het complete juridische probleem op te lossen om alvast een product in de markt te zetten dat de juridische problemen voor is.
SinergyX 26 september 2023 13:36
'Rechtenvrij' tot de nieuwe eigenaar, ben benieuwd hoeveel 'copyrighttrolls' dat systeem helemaal leegmelken tot elke variant bedacht is, om vervolgens elke variant die er maak op lijkt direct aan te vallen..
watercoolertje @SinergyX26 september 2023 13:40
'Rechtenvrij' tot de nieuwe eigenaar
Dat kan gelukkig niet met terugwerkende kracht. Dus dat zou alleen gelden voor nieuwe afbeeldingen.
ben benieuwd hoeveel 'copyrighttrolls' dat systeem helemaal leegmelken tot elke variant bedacht is, om vervolgens elke variant die er maak op lijkt direct aan te vallen..
Zo werkt copyright volgens mij niet, dat is daadwerkelijk een kopie dus geen 'variant' die er op lijkt.

Als ik een foto wil maken van de skyline van new york heb ik gewoon copyright op die specifieke foto ookal is dat al door een miljoen andere vrijwel diezelfde foto gemaakt.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 04:00]

jvdmeer @watercoolertje26 september 2023 13:59
Als ik een foto wil maken van de skyline van new york heb ik gewoon copyright op die specifieke foto ookal is dat al door een miljoen andere vrijwel diezelfde foto gemaakt.
Dat zou je eens moeten proberen met een skyline waar het atomium op staat. Je moet aan wat voorwaarden voldoen wil het Atomium niet het auteursrecht claimen op jouw foto.
locke960 @jvdmeer26 september 2023 14:31
Je linkt naar een pagina van het Atomium zelf, die hebben een belang bij deze strakke uitleg. Dat feit is voor mij genoeg om de accuraatheid van de gelinkte informatie in twijfel te trekken. Een beoordeling door een onafhankelijke expert lijkt me noodzakelijk om conclusies te kunnen trekken.
MSalters
@jvdmeer26 september 2023 14:37
Precies, dus toegestaan als onderdeel van een skyline. Dat is die "panoramavrijheid". Het auteursrecht van het Atomium komt pas aan de orde als ze zelf het centrale onderwerp zijn van de foto.
jvdmeer @MSalters26 september 2023 14:52
Als onderdeel van de skyline is dus alleen maar als particulier toegestaan. Dus zelfs als je het atomium alleen maar in hoekje hebt staan, zoals bijvoorbeeld:
https://as2.ftcdn.net/jpg...nUWAf844p3vSUxvFh6J1u.jpg

mag je die niet commercieel gebruiken zonder toestemming van het atomium.
MSalters
@jvdmeer26 september 2023 15:03
Onzin. De tekst van het Atomium is verwarrend, vermoedelijk met opzet. Maar de wet is hier leidend. En die wet maakt geen verschil in het gebruik van de foto. Die skyline mag jij gewoon op een ansichtkaart verkopen. Het atomium heeft pas een recht indien jij een ansichtkaart van het atomium wil verkopen.

(Die toestemming voor niet-commercieel gebruik betekent dus dat jij wél een whatsapp naar je vrienden mag sturen van het Atomium)
poktor @SinergyX26 september 2023 13:43
Dit inderdaad. Hier zullen copyrighttrollen uiteraard helemaal op los gaan. Ze vragen er met zo'n bericht ook wel een beetje om. Maar goed, met een bedrijf als nvidia hoef je geen medelijden te hebben, die hebben miljarden en overleven het wel.
Robinio010 26 september 2023 13:44
Als fotograaf zou ik toch niet blij zijn hier mee en mijn foto's van Getty af halen.
watercoolertje @Robinio01026 september 2023 13:54
En wat als je de prijs van jou foto krijgt voor de AI versie van jou foto (dus andere hoek oid)? Ik zou het wel weten dan zou ik juist mijn foto's online houden!

Daarnaast zijn je foto's al gebruikt om te trainen dus nu nog offline halen zou dom zijn, dan krijg je natuurlijk niks meer. Nieuwe uploaden zou je dan inderdaad wel kunnen overwegen niet te doen...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 04:00]

ErikT738 @watercoolertje26 september 2023 14:08
Dat is alleen niet hoe AI gegenereerde foto's werken. Een gegenereerde afbeelding kan niet naar 2, 20 of 200 bronnen worden herleid. Alle miljoenen afbeeldingen zijn gebruikt om het model te leren hoe dingen er uit zien. Getty kan dus hooguit een vaste vergoeding per gebruikte afbeelding bieden.
watercoolertje @ErikT73826 september 2023 14:11
Het punt is dat je er dus niet perse op achteruit gaat, en dat valt/staat dus met hoeveel ze je betalen.

Had liever dat je daar op reageerde dan een verzonnen voorbeeld probeert onderuit te halen. Ik acht het trouwens helemaal niet onmogelijk dat de AI de bron aan kan wijzen voor specifieke images.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 04:00]

Cid Highwind @Robinio01026 september 2023 13:52
De vraag is of je als fotograaf niet reeds op voorhand akkoord bent gegaan met deze gang van zaken.

Wellicht dat er iemand is die de gebruikersovereenkomst reeds wat beter kent om die vraag te beantwoorden?
ro8in @Robinio01026 september 2023 13:58
Tja als fotograaf kom je heel moeilijk bij Getty binnen en vaak een van de weinige manieren nog om als iets onbekende fotograaf geld te verdienen afgezien van je standaard bruiloften etc. Dus denk dat er veel niet heel erg happig zijn om maar meteen al hun werk eraf te halen. Betekent zo goed als meteen geen inkomen meer namelijk. Ik denk dat 90% van die plaatjes gekocht worden enkel al beeld aanvulling voor blog posts etc dus als straks de AI plaatjes goedkoper zijn denk ik dat veel mensen dan daarvoor zullen gaan. Denk dat je straks al fotograaf alleen nog werk hebt in paparazzi vanuit de struiken bekende mensen stalken. Het is al jaren een doodlopend beroep en dat wordt alleen maar erger. Denk dat je je als fotograaf er gewoon bij moet neerleggen dat sommige beroepen gewoon verdwijnen.

Ik vraag mij alleen meer af wat er gaat gebeuren als AI straks gaat trainen op AI generated data. Nu hebben alle AI modellen nog het geluk dat er te trainen is op voor 99% door mensen gemaakte data. Maar als straks het internet gevuld is met AI gegenereerd spul waar gaan ze dan nog nieuwe modellen op trainen?
haam @Robinio01026 september 2023 14:31
De vraag of dat al te laat is. Weet niet precies hoe de generatie werkt, maar het model is al getrained. Ik neem aan dat bij een generatie vraag de AI niet op dat moment de relevante fotos combineert tot een nieuwe, maar juist iets maakt vanuit zijn 'geheugen'.
Jimmy_ 26 september 2023 13:43
Gegenereerde afbeeldingen worden ook niet aan de database van Getty toegevoegd en kunnen dus niet door anderen gebruikt worden. Het bedrijf zegt fotografen en andere makers te compenseren voor het gebruik van hun beeldmateriaal in de trainingsdata.
Welke fotografen/andere makers hebben we het hier over? Ik neem aan dat Getty het internet heeft afgestruind voor trainingsdata, in welk geval het mij lastig lijkt om deze mensen te compenseren.

Of bedoelen we hier voorgaande zin, dat deze nu gebruik mogen maken van Getty en rechten behouden van de gegenereerde afbeelding? Lijkt mij ook vreemd om als compensatie te geven, immers hebben de oorspronkelijke fotografen hier zelf niet voor mogen kiezen..
EraYaN @Jimmy_26 september 2023 13:45
Getty heeft natuurlijk zelf gewoon heel veel materiaal, dus neem aan dat dat de bron is.
watercoolertje @Jimmy_26 september 2023 13:49
Welke fotografen/andere makers hebben we het hier over? Ik neem aan dat Getty het internet heeft afgestruind voor trainingsdata, in welk geval het mij lastig lijkt om deze mensen te compenseren.
The tool is trained solely from Getty Images’ vast creative library, including exclusive premium content, with full indemnification for commercial use.
Juist super makkelijk voor ze lijkt me!
ro8in 26 september 2023 13:51
Wat als een AI toevallig precies hetzelfde plaatje heeft gegenereerd als een bestaande foto en je hebt gewoon netjes de rechten bij Getty gekocht? Gaat Getty dan ook de rechtszaak voor je voeren, wanneer de ander rechthebbende bij je komt aankloppen?
MSalters
@ro8in26 september 2023 14:43
Getty biedt inderdaad indemnification aan. Als iemand anders bij jou komt aankloppen, dan zal Getty bij de rechter verklaren dat het hun foto is, dat het AI-gegenereerd is, en dús rechtenvrij.
De rechter heeft hier niet zoveel harde feiten, maar wel verklaringen van de klager, jou en Getty. Gezien de bewijseis zal de klager dit verliezen.
ro8in @MSalters28 september 2023 07:26
Dat lijkt me echt niet waar. Als ik jouw werk met de hand compleet na maak is het nog steeds gewoon een kopie ook al heb ik het met de hand gemaakt. Waarom zou dit voor AI anders zijn? Een kopie blijft een kopie, hoe deze gemaakt is doet er niets aan af. Anders zou het hele rechtensysteem compleet nutteloos zijn. Ik denk dat de klager gewoon wint en jij moet betalen. Zie maar of Getty voor jou de rekening gaat forken.
MSalters
@ro8in28 september 2023 20:01
Daar zit je er toch naast. Juridisch is het een vereiste dat een kopie door nabootsing tot stand komt - dat precieze proces telt. Een AI die een afbeelding genereert is iets anders.

Dit is niet theoretisch. Voor computersoftware hebben we al zoiets gezien. Iemand beweerde dat een paar regels software gekopieerd waren, maar de rechter stelde vast (na getuigen gehoord te hebben) dat de overeenkomsten het gevolg waren van hetzelfde doel, of dat hadden kunnen zijn. Daardoor was het niet vaststaand dat de overeenkomsten ontstaan waren door nabootsing, en viel het niet onder het auteursrecht.
kikibu 26 september 2023 14:11
Dit lijkt me zo jammer voor de hobbyfotografen die waarschijnlijk jaren de website hebben geholpen.
Atmosfeer @kikibu26 september 2023 14:51
Klopt. maar aan de andere kant is de vraag hoelang mensen uberhaupt nog geld kunnen verdienen met diensten als Getty. Ze hadden ook niets kunnen doen maar ik vermoed dat de fotografen dan langzaam hun inkomsten zouden zien wegzakken de komende jaren tot er uiteindelijk niemand meer op de site komt. Want iedereen zit dat met AI te genereren wat ze nodig hebben.

Het is dus een beetje een kwestie van meedoen of doodbloeden.

[Reactie gewijzigd door Atmosfeer op 23 juli 2024 04:00]

kikibu @Atmosfeer26 september 2023 18:42
Inderdaad. Dat begrijp ik zeker, maar de hobbyfotografen die meer voor de eer dit deden, zullen dus waarschijnlijk een minder groot podium krijgen, of de site geheel verlaten.
Verwijderd 26 september 2023 16:31
Mooi, als je straks op zoek bent naar een t cept voor appeltaarten kom je op een WordPress site, met ellenlange teksten gegenereerd door ai, met fotos van ai, comments van ai, vol met affiliate links, en Google blijft die rommel maar hoog ranken
Roel1966 26 september 2023 23:29
Tja ik blijf van mening dat dit soort ontwikkelingen de eigen creativiteit van mensen om zeep helpt. Kijk elektronische hulpmiddelen vind ik oke zoals dan tekenen met een pen op een tablet. Maar als dan ook het ontwerpen uit handen genomen word, tja, waar blijft dan nog de creativiteit.

En je ook zal gaan zien dat er dan allerlei fantastische ontwerpen komen van z.n. wannabee creatieve mensen die dan AI gebruikt hebben. Daardoor worden dan de echte creatieve mensen eigenlijk aan de kant gezet en krijgen geen kans meer. Vind gewoon dat menselijke creativiteit niet door techniek vervangen mag worden.
Codin the Coder 27 september 2023 10:30
"Disrupt yourself, or be disrupted."

Getty Images kiest wijselijk.

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