Stability AI kondigt Stable Diffusion 3 aan met brede reikwijdte aan parameters

Stability heeft Stable Diffusion 3 aangekondigd. De tekst-naar-beeldgenerator is als bèta beschikbaar. Stable Diffusion 3 werkt met verschillende hoeveelheden parameters zodat de tool op verschillende soorten hardware werkt.

Stability zegt dat Stable Diffusion 3 als vroege preview beschikbaar is. Het gaat om een gesloten bèta waarvoor gebruikers zich op een wachtlijst kunnen plaatsen. Het bedrijf achter de tool zegt niet wanneer de software breder beschikbaar komt.

Stable Diffusion werkt met modellen die tussen de 800 miljoen en 8 miljard parameters bevatten. Parameters zijn het aantal verbindingen waarop Stable Diffusion een beschrijving genereert. De range die Stable Diffusion voor het derde model aanhoudt, is relatief breed. Zo had Stable Diffusion 1.0 860 miljoen parameters, meer dus dan het minimum van die nieuwste model, maar Stable Diffusion XL 1.0, dat vorig jaar uitkwam en tot nu toe het krachtigste model is, heeft 3,5 miljard parameters. Versie 3.0 zit daar daar met de reikwijdte dus zowel onder als boven.

Volgens maker Stability is die breedte bedoeld om het model voor zoveel mogelijk hardwareopties aan te bieden. Met minder parameters is bijvoorbeeld veel minder krachtige hardware nodig om een afbeelding te genereren, terwijl de krachtigste variant van het model ook weer meer rekenkracht nodig heeft.

Stability zegt dat Stable Diffusion 3 een combinatie van diffusion transformer architecture en flow matching gebruikt. Het is voor het eerst dat Stable Diffusion die technieken krijgt. Diffusion transformer architecture is een proces waarbij een datamodel in kleine stukjes wordt opgebroken en gegenereerd, waardoor een afbeelding uit meerdere van die kleine stukjes wordt opgebouwd in plaats van als geheel. Flow matching is een technologie waarbij afbeeldingen beter kunnen worden gegenereerd vanuit ruis zonder de berekening constant te moeten herhalen. Dat moet de generator een stukn sneller maken.

Vooralsnog ontbreken veel technische details. Stability zegt 'binnenkort' technische papers beschikbaar te maken. Het bedrijf zegt verder nieuwe veiligheidsmaatregelen te hebben genomen zodat het model 'veilig en verantwoordelijk' kan worden gebruikt, maar zegt er niet bij hoe dat kan.