Testversie Windows 11 bevat ondersteuning voor Wi-Fi 7

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 11 uitgebracht. Deze build bevat ondersteuning voor Wi-Fi 7. De softwaregigant heeft via Insider Preview Build 26063 ook enkele bugs gerepareerd.

Microsoft schrijft in een blogpost dat Wi-Fi 7 enkel beschikbaar is op apparaten met Wi-Fi 7-hardware. Die apparaten moeten dan ook verbonden zijn met een Wi-Fi 7-accesspoint. Het bedrijf verwijst ook naar de Wi-Fi Alliance die begin dit jaar van start is gegaan met het certificeren van Wi-Fi 7-apparaten.

De softwaregigant meldt dat er zestien nieuwe acties zijn toegevoegd aan Microsoft Copilot, boven op de dertien acties die al actief waren. Microsoft loste ook enkele bugs op waaronder een bug die ervoor zorgde dat er een foutief netwerkicoon werd getoond in het systeemvak van Windows 11 bij gebruikers met een actieve vpn-verbinding.

Wi-Fi 7 is de nieuwste generatie wifitechnologie die een hogere snelheid en dubbel zoveel bandbreedte heeft dan met Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E. De standaard biedt onder meer 320MHz-kanaalbreedtes, ondersteuning voor de 6GHz-frequentieband en Multi-Link Operation. Die laatstgenoemde functie, ook wel MLO, laat apparaten tegelijkertijd verbinding maken met de 2,4GHz-, 5GHz- en 6GHz-banden voor hogere doorvoersnelheden en lagere latency. Tweakers schreef eerder een hands-on en een achtergrondartikel over Wi-Fi 7.