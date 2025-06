Microsoft geeft Copilot tientallen nieuwe functies in Windows 11-preview

Microsoft test meerdere nieuwe features voor Copilot in Windows 11. In een bètabuild kunnen gebruikers veel meer instellingen aanpassen via de assistent en veel toegankelijkheidsfuncties instellen. Copilot kan in die build via een plug-in ook kleine automatiseringstaken uitvoeren.

De nieuwe features zitten in Insider Preview Build 26058 van Windows 11, zowel in de Canary- als de Dev-channels. Daarin test Microsoft een groot aantal nieuwe functies voor Copilot, de AI-assistent die sinds een half jaar in het besturingssysteem zit. Het gaat om een van de grootste uitbreidingen in aantallen functies van Copilot tot nu toe.

Gebruikers kunnen in de testbuild tientallen nieuwe taken uitvoeren met de assistent. Die kan bijvoorbeeld draadloze netwerken weergeven, of informatie over het systeem, het apparaat of de accu. Ook kan Copilot onder meer de Prullenbak legen, bluetooth inschakelen of bureaubladachtergronden wisselen.

In de nieuwe runtime voor Copilot zitten ook nieuwe features voor toegankelijkheid. Gebruikers met een visuele beperking kunnen de assistent bijvoorbeeld gebruiken om de voorleesfunctie in te schakelen, het Vergrootglas te starten of de hoogcontrastmodus in te schakelen.

Microsoft zet ook een plug-in in de Store voor Preview-gebruikers die geautomatiseerde taken kan uitvoeren. De plug-in, Power Automate, kan worden geïntegreerd in de plug-insectie van Copilot en kan daarna taken uitvoeren voor gebruikers. Microsoft noemt als voorbeeld het schrijven van e-mails, het aanmaken van Excel-spreadsheets met informatie van internet, het wijzigen van bestandsnamen of het verplaatsen van alle documenten met een bepaald formaat.