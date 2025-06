Microsoft Copilot krijgt deze of volgende maand ondersteuning voor Nederlands

Microsofts Copilot-assistent gaat Nederlands ondersteunen. Dat gebeurt in maart of april. Ook komt Copilot beschikbaar voor het onderwijs en brengt Microsoft een tool uit waarmee gebruikers prompts kunnen delen en trainingsvideo's kunnen kijken.

Microsoft schrijft in een blogpost dat Copilot ondersteuning krijgt voor zeventien nieuwe talen. Daar valt Nederlands onder, samen met grote talen als het Arabisch, traditioneel Chinees, Hebreeuws en Russisch. Het is niet bekend wanneer die uitkomen; Microsoft heeft het op de roadmap over maart en april, maar wanneer Nederlandse ondersteuning precies komt is niet bekend.

Het Copilot Lab wordt ook aangepast. Dat bestond al, maar Microsoft bouwt dat platform om tot een kenniscentrum. Gebruikers kunnen er prompts met elkaar delen, maar ook video's bekijken of tips uitwisselen om betere prompts voor de assistent te maken.

Copilot komt verder ook beschikbaar in de mobiele Microsoft 365-app en voor de apps voor Word en PowerPoint. Ook voegt Microsoft Copilot-integratie toe aan Forms. Dat gebeurt in maart. Verder zegt Microsoft dat Copilot beschikbaar komt voor onderwijsinstellingen met Microsoft for Education-pakket.