Microsoft stopt op 31 mei met Test Base voor Microsoft 365

Microsoft stopt op 31 mei 2024 met Test Base voor Microsoft 365: een Azure-cloudplatform waarmee ontwikkelaars kunnen nagaan of apps compatibel zijn met de nieuwste releases van Windows. De data van ontwikkelaars wordt na die datum onherroepelijk verwijderd.

Een medewerker van Microsoft schrijft in een blogpost dat er geen nieuwe updates voor Test Base zullen worden uitgebracht en dat er ook geen nieuwe functies zitten aan te komen. Het bedrijf meldt dat ontwikkelaars tot 31 mei 2024 de tijd hebben om hun data te raadplegen en deze te exporteren.

In een ondersteuningspagina legt Microsoft uit waarom het stopt met Test Base. Het bedrijf meent dat "de doorlopende innovatie van Windows 11 een hoog percentage van de compatibiliteitsproblemen" heeft opgelost en dat de leveranciers van applicaties zelf al heel wat ondersteuning bieden. Hierdoor zouden klanten steeds minder op Test Base rekenen. Microsoft verwijst gebruikers van het cloudplatform door naar andere diensten van het bedrijf, waaronder App Assure en het Security Update Validation Program.