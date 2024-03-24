Microsoft stopt op 31 mei met Test Base voor Microsoft 365

Microsoft stopt op 31 mei 2024 met Test Base voor Microsoft 365: een Azure-cloudplatform waarmee ontwikkelaars kunnen nagaan of apps compatibel zijn met de nieuwste releases van Windows. De data van ontwikkelaars wordt na die datum onherroepelijk verwijderd.

Een medewerker van Microsoft schrijft in een blogpost dat er geen nieuwe updates voor Test Base zullen worden uitgebracht en dat er ook geen nieuwe functies zitten aan te komen. Het bedrijf meldt dat ontwikkelaars tot 31 mei 2024 de tijd hebben om hun data te raadplegen en deze te exporteren.

In een ondersteuningspagina legt Microsoft uit waarom het stopt met Test Base. Het bedrijf meent dat "de doorlopende innovatie van Windows 11 een hoog percentage van de compatibiliteitsproblemen" heeft opgelost en dat de leveranciers van applicaties zelf al heel wat ondersteuning bieden. Hierdoor zouden klanten steeds minder op Test Base rekenen. Microsoft verwijst gebruikers van het cloudplatform door naar andere diensten van het bedrijf, waaronder App Assure en het Security Update Validation Program.

Test Base voor Microsoft 365
Test Base voor Microsoft 365

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 24-03-2024 10:11 21

24-03-2024 • 10:11

21

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Reacties (21)

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bush 24 maart 2024 10:58
Nu ben je toch echt aan het overdrijven. Azure features die "GA" status hebben blijven altijd vrij lang gesupporteerd en je krijgt maanden op voorhand een notificatie als iets zal verdwijnen.
En al zeker features waar je de hale omgeving voor moet ombouwen, noem eens een paar voorbeelden?
kodak @bush24 maart 2024 11:48
Deze dienst was in 2020 geïntroduceerd en maanden geleden was men vanuit Microsoft nog volledig excited over de uitbreidingen. Dan kunnen we niet vreemd opkijken als mede-tweakers stellen dat het geen lange dienstverlening is of kritisch zijn op de gegeven redenen en de plotselinge omslag. Niet iedereen heeft iets met gebruiken zolang het kan en omschakeling in enkele weken.

Het mag zelfs een verklaring zijn dat klanten van dit soort clouddiensten voor concurrenten kiezen: gebruik van andermans cloud is vaak ook een kwestie van betrouwbaarheid. Bijvoorbeeld dat je niet zwaar afhankelijk bent om je eigen bedrijfsvoering in te moeten richten op de wispelturigheid van de leverancier, die ieder moment plotseling de stekker uit een clouddienst kan trekken terwijl ze geen enkele blijk geven naar klanten te luisteren.

[Reactie gewijzigd door kodak op 23 juli 2024 03:43]

StackMySwitchUp 24 maart 2024 10:52
De mate waarin Microsoft diensten verandert binnen hun Azure platform begint echt hinderlijk vaak te worden. Ik krijg nu ongeveer wekelijks een mail waarin ze weer een feature uitfaseren waardoor je de halve omgeving van je klant moet verbouwen.
In dit geval is het gelukkig een feature waar geen gebruik van gemaakt wordt, maar wel weer 'als je voor die tijd je shit niet opgeslagen hebt gooien we het voor altijd weg'

Het is in elk geval amper bij te houden, voor de wat kleinere bedrijven is het niet te doen.
84hannes @StackMySwitchUp24 maart 2024 11:08
Het is in elk geval amper bij te houden, voor de wat kleinere bedrijven is het niet te doen.
En toch voorspel ik dat niemand anders over https://killedbymicrosoft.info/ gaat beginnen. Op één of andere manier is het prima als Microsoft een tool stopt, maar wordt er moord en brand geschreeuwd als een niet nader te noemen concurrent dat doet.
Notlupus @84hannes24 maart 2024 11:21
De helft van die lijst gaat over producten die nog bestaan maar onder een andere naam... Hebben ze echt MS Antivirus vermoord als je Windows Defender gewoon nog hebt? Internet Explorer "Killed by Microsoft"? Hyper-V Server? Dat kun je nu toch gewoon in Azure doen? Yammer bestaat ook gewoon nog als Viva Engage, enzovoort, enzovoort.
TheVMaster Moderator WOS
@Notlupus24 maart 2024 13:44
Inderdaad. Ik zie veel producten staan, die gewoon nog bestaan (of een andere naam hebben gekregen).
Blokker_1999
@TheVMaster24 maart 2024 14:03
Maar bestaan ze nog?

IE en Edge zijn dag en nacht imho. Er is nog vele oude software die vertrouwd op het bestaan van bijv. een browser met ActiveX. Dat is spijtig, maar zo is het nu eenmaal. Is Edge dan echt een vervanger?

Hyper-V Server is een freeware hypervisor waarmee je een bare metal server kunt omvormen tot een virtualisatieplatform. Ja, je kan in Azure ook VMs gaan opspinnen. Maar dat is niet gratis. En natuurlijk bestaan er nog gratis alternatieven, maar dat vereist weer een migratie en het leren kennen van de verschillen.

Het is dus zeker niet zo simpel als te zeggen dat MS de boel gewoon hernoemt. Functionaliteit veranderd ook.
Tomatoman @Blokker_199924 maart 2024 16:17
Microsoft Internet Explorer werd in 1995 geïntroduceerd. Of Edge de vervanger is of niet doet helemaal niet terzake, want dat is helemaal niet het punt dat killedbymicrosoft.info probeert te maken. Het punt dat die website probeert te maken is dat Microsoft zoveel van zijn producten kort na introductie alweer uitfaseert. En laat Internet Explorer nou juist een voorbeeld zijn van een product dat het letterlijk tientallen jaren heeft uitgehouden – precies het tegenovergestelde dus van wat killedbymicrosoft.info probeert te bewijzen.
84hannes @Tomatoman24 maart 2024 17:01
Het punt dat die website probeert te maken is dat Microsoft zoveel van zijn producten kort na introductie alweer uitfaseert.
Kun je laten zien waar je die kennis vandaan haalt? Ik zie alleen:
We aim to be a source of factual information about the history surrounding Microsoft's dead projects.
Zelf denk ik dat er niets mis mee is dat bedrijven poroducten uitfaseren, en ook niet dat bedrijven af en toe iets nieuws proberen. Maar als je denkt dat Google producten voortdurend laat vallen terwijl Microsoft eens een product bestaat, er nooit meer mee stopt, dan verkijk je je lelijk. Toch is precies dat het beeld dat vaak gerschetst wordt.
RogerWilco2 @84hannes25 maart 2024 11:09
Ik vond wat dat betreft de naam Microsoft PlayForSure echt geweldig.

Zelfs hun Zune was er toen niet compatibel mee.
84hannes @Notlupus24 maart 2024 13:35
Ik denk dat je mijn punt onderstreept. Als Microsoft iets annuleert doen Tweakers hun best dat te relativeren. Als Google iets annuleert moet het benadrukt worden. En ik snap niet waarom, zoals @The Zep Man al stelt: het is niet nodig fanboy van de een of de ander te zijn.
The Zep Man
@84hannes24 maart 2024 11:46
En toch voorspel ik dat niemand anders over https://killedbymicrosoft.info/ gaat beginnen.
Dat jij erover begonnen bent is toch genoeg? Zowel Google als Microsoft kunnen fout bezig zijn. Het is niet nodig om een fanboy/-girl van de één of de ander te zijn.
84hannes @The Zep Man24 maart 2024 13:33
Zowel Google als Microsoft kunnen fout bezig zijn.
Exact. En toch zijn er bij Google afkondigingen altijd een handvol of meer van dit soort reacties en bij Microsoft hooguit één.
Tomatoman @84hannes24 maart 2024 16:19
Ga de reacties over het uitfaseren van een Microsoft- product eens even tellen bij dit artikel, dan zie je dat je ongelijk hebt.
Bongoan @84hannes25 maart 2024 15:55
Ik heb even snel gekeken, maar van de 163 genoemde, is er slechts 1 geweest die binnen 1 jaar is gestopt, en nog eens 10 die na ongeveer een jaar zijn gestopt t.o.v. 26 bij de niet nader te noemen concurrent.

Nu ben ik bij Google tegenwoordig minder bekend, maar ik heb ook een heel aantal gezien dat nog wordt doorgezet onder een andere naam, of wat qua functionaliteiten grotendeels is opgenomen in andere producten. Dit vind ik persoonlijk bij Google heel wat minder.
84hannes @Bongoan25 maart 2024 20:59
Ik heb even snel gekeken, maar van de 163 genoemde, is er slechts 1 geweest die binnen 1 jaar is gestopt, en nog eens 10 die na ongeveer een jaar zijn gestopt t.o.v. 26 bij de niet nader te noemen concurrent.
Ik heb het niet nageteld, maar is het volgens jou erger of minder erg als je een product cancelt voordat andere bedrijven flink geïnvesteerd hebben om er gebruik van te maken?
HKLM_
24 maart 2024 11:07
Ja zonde dit, Microsoft Test Base was een hele mooie tool voor je packages. Sinds een aantal maanden zat er ook een goede integratie naar Microsoft Intune in.

Daarentegen was het ook echt best complex om goede testbase scripts te maken en gebruiken voor de juiste output. Vorig jeer hebben ze organisaties welke Windows Enterprise E3/E5, and Microsoft 365 E3/E5 hebben 500 uur (waarde $4000) aangeboden in de licentie. Helaas heeft dat zo te zien niet tot een resultaat geleid waarbij er meer van of meer betalende users zijn die test base zijn gaan gebruiken.

Packaging is best een job soms en voor je business critical applicatie was het een mooie tool om deze via Test base tegen update en feature update aan te testen. Er was zelfs een speciaal programma waarbij je vroegtijdig toegang kreeg tot security updates om je applicaties hiermee te testen via test base.

Hopelijk komt Microsoft in de toekomst met een mooie vervanger, maar voorlopig staat deze niet op de planning begreep ik van het test base team ;(

[Reactie gewijzigd door HKLM_ op 23 juli 2024 03:43]

Rarz 24 maart 2024 10:47
Zal wel niet genoeg gebruik gemaakt van worden.
TheVivaldi @Rarz24 maart 2024 13:18
Dat staat ook in het artikel…
Yggdrasil 24 maart 2024 19:41
Voor het eerst dat ik ervan hoor als 365 admin. Is dat erg?
Scriptkid @Yggdrasil24 maart 2024 19:50
Nee want product stopt :)

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