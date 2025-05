Website Microsoft Store biedt voortaan standalone .exe-bestanden aan

Windows-gebruikers kunnen voortaan rechtstreeks .exe-bestanden van de Microsoft Store-website downloaden. De website vraagt geen koppeling meer met de geïnstalleerde Microsoft Store-app en biedt eigen standalone .exe-bestanden aan.

Rudy Huyn, een medewerker van Microsoft, heeft de wijziging aangekondigd op X. Huyn schrijft dat de webomgeving van de Microsoft Store voortaan undocked .exe-bestanden aanbiedt en ook geen aparte dialoogvensters meer toont die om een koppeling met de geïnstalleerde Microsoft Store-app vragen.

Deze aanpak zou volgens Huyn enkele voordelen bevatten: het vergt minder muiskliks om apps via de website te downloaden, de bijgeleverde installer zou lichter en sneller zijn dan die van de Microsoft Store zelf en het .exe-bestand van het programma zou altijd beschikbaar zijn, ook al is de Microsoft Store-app van een Windows-apparaat verwijderd. Huyn meent ook dat er via deze aanpak meerdere appinstallaties tegelijkertijd mogelijk zijn en dat de recentste versie van de app altijd wordt aangeboden.

Deze nieuwe manier van appdistributie via de Microsoft Store zou de voorbije vijf maanden zijn uitgetest en ook tot goede resultaten hebben geleid. Huyn meent dat Microsoft daarom heeft beslist om de functie breed uit te rollen en hij stelt dat er in de toekomst nog verbeteringen verwacht mogen worden.