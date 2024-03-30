Deelmenu Windows 11 krijgt optie om url en bestanden via qr-code te delen

Het deelmenu van Windows 11 krijgt een optie om url’s en bestanden te delen via een qr-code. Dat blijkt uit een previewbuild van Windows 11. Microsoft lijkt ook te experimenteren met widgets op het inlogscherm van het besturingssysteem.

De nieuwe functies zijn terug te vinden in Windows 11 Insider Preview Build 22635.3420. Gebruikers van deze previewbuild die een qr-code willen genereren, dienen het deelmenu van Windows 11 te openen en daarin vervolgens op het icoontje met de qr-code te klikken. Previewbuild 22635.3420 bevat volgens Microsoft ook de optie om widgets op het inlogscherm weer te geven. Deze komen onderaan het scherm te staan en kunnen geactiveerd worden via het instellingenmenu.