Deelmenu Windows 11 krijgt optie om url en bestanden via qr-code te delen

Het deelmenu van Windows 11 krijgt een optie om url’s en bestanden te delen via een qr-code. Dat blijkt uit een previewbuild van Windows 11. Microsoft lijkt ook te experimenteren met widgets op het inlogscherm van het besturingssysteem.

De nieuwe functies zijn terug te vinden in Windows 11 Insider Preview Build 22635.3420. Gebruikers van deze previewbuild die een qr-code willen genereren, dienen het deelmenu van Windows 11 te openen en daarin vervolgens op het icoontje met de qr-code te klikken. Previewbuild 22635.3420 bevat volgens Microsoft ook de optie om widgets op het inlogscherm weer te geven. Deze komen onderaan het scherm te staan en kunnen geactiveerd worden via het instellingenmenu.

Bestanden en url's delen via qr-code in Windows 11
Bestanden en url's delen via qr-code in Windows 11 - Bron: Microsoft

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 30-03-2024 11:47 105

30-03-2024 • 11:47

105

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Reacties (105)

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beerse 30 maart 2024 13:18
Een tijdje geleden had ik op het microsoft platform een paar speciale qr-codes nodig. Op het microsoft platform is dat tot nu to slecht te vinden. De msOffice applicaties hebben het standaard niet aan boord.

Zelf ben ik wat meer een opensource aanhanger en dus is libreoffice nooit ver weg. Die kan standaard heel goed qr-codes maken zodat je ze in documenten kan opnemen. Insert -> OleObject -> QR&Barcode.

Aan de andere kant had ik ooit een link naar een website om qr-codes te maken waarbij je ook een zwart-wit plaatje kon uploaden zodat de qr-code op het zwart-wit plaatje leek. Helaas ben ik die link kwijt, als iemand ze weet, dan heb ik wel interesse.
himlims_ @beerse30 maart 2024 17:40
deze? https://www.uniqode.com/qr-code-generator/with-logo
beerse @himlims_30 maart 2024 23:37
Nee, dat is een qr-code standaard dat je in het midden een logo kan en mag plaatsen. Het midden van de qr-code is in de regel 'leeg', daar kan en mag een logo staan.

Wat ik mij herinner is een qr-code generator die een web-adres (https://tweakers.net/ bijvoorbeeld) aanvult met 'commentaar' (een # en daar achter 'random' tekst) zodat het geheel een qr-code wordt waarin het plaatje als zwart-wit beeld terug te zien is. Het werkte het beste met echt zwart/wit dus zonder grijstinten. Ik heb het toen gedaan met bedrijfslogo's.
PrinsEdje80 @beerse31 maart 2024 11:43
De QR standaard is zo gemaakt dat er error correctie inzit. Daardoor zit er "te veel" informatie in een QR code. Daarom kan en mag je het midden weglaten voor een (bedrijfs-)logo. Echter, is de kans op leesfouten groter daardoor.
beerse @PrinsEdje8031 maart 2024 22:46
Dat klopt helemaal. Als je libreoffice gebruikt kan je zelf instellen hoeveel redundancy je wenst.

De qr-code generator die ik bedoel is andersom. Een webpagina zoals https://tweakers.net/ zal daar worden gevolgd door een # en daar achteraan heel veel onleesbare tekst die bij elkaar een qr code levert die best veel op het plaatje lijkt.
karelvandongen @beerse31 maart 2024 08:29
like this, https://my-qr.art ?
beerse @karelvandongen31 maart 2024 22:42
Yes, that is something I recall. Thank you!
notonoto @beerse2 april 2024 22:53
Maken van een QR-code kan met (Desktop) Microsoft Word:

1. Ctrl+F9
2. Typ DISPLAYBARCODE "https://www.delink.nl/enz/enz" QR
3. F9

[Reactie gewijzigd door notonoto op 22 juli 2024 13:18]

kodak 30 maart 2024 15:55
Users will be able to now generate QR codes for URLs and cloud file links through the Windows share window to seamlessly share webpages and files across their devices.
Naadloos heeft bij mij niet de betekenis dat je eerst een url moet gaan omzetten naar een qr-code-plaatje, om vervolgens dat plaatje via bijvoorbeeld een camera of chat naar een ander apparaat te krijgen, om vervolgens terug te converteren naar een url, om vervolgens bij de gegevens te laten komen die je wil delen. Dat is eerder omslachtig.
En als je dit al moet gaan bedenken voor een cloud-bestand-deelplatform lijkt dat platform op zich al niet naadloos genoeg.
Verwijderd @kodak31 maart 2024 01:33
Je werkt samen naast iemand. Je "deelt", qr-code verschijnt op scherm, de andere gebruikt de barcode scanner (in veel telefoons tegenwoordig standaard in de camera-applicatie) en heeft nu de link.

Of het nu zo nuttig is dat het met zoveel heisa aangekondigd moet worden waag ik te betwijfelen, maar naadloos is het in dit specifiek geval wel. Vooral voor de mensen met een toetsenbord-fobie.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 13:18]

Coffee @Verwijderd31 maart 2024 10:36
Wordt het met veel heisa aangekondigd dan? Volgens mij staat het alleen halverwege een blogpost aangekondigd (lijkt me ook gepast om kleine updates te delen). Alleen technieuwssites pakken het wellicht wat meer op. Desalniettemin, lijkt me een prettige functie.
F_J_K Forummoderator 30 maart 2024 12:24
Ugh. Waarom is het nou nodig om QR-codes verder te normaliseren?

https://www.digitaltrustcenter.nl/informatie-advies/qr-codes
kodak @F_J_K30 maart 2024 15:46
Microsoft stelt niet waarom ze precies qr-codes acceptabel willen maken, maar het hoeft niet te verbazen als ze er belang bij hebben om er zelf beter van te worden. Bijvoorbeeld omdat het ze in de weg zit dat gebruikers url-shortners niet vertrouwen of omdat ze hiermee andere vormen van qr-code-gebruik (zoals voor mfa) willen normaliseren.

[Reactie gewijzigd door kodak op 22 juli 2024 13:18]

Oon @F_J_K30 maart 2024 18:19
Het feit blijft dat QR-codes verrekte handig zijn om snel wat informatie te delen, zelfs al zitten er wat haken en ogen aan. Je moet gewoon nooit een QR-code openen die je niet vertrouwt, en al helemaal niet een met uitvoerbare code.
De meeste QR-code scanner apps zullen je ook laten zien welke app geopend gaat worden en wat de inhoud van de QR-code is.
Orangelights23 @Oon31 maart 2024 09:44
Een wachtwoord in plain text delen is ook verrekte handig. Alleen verstandig is wat anders. Genoeg voorbeelden uit de praktijk waarin QR’s misbruikt zijn, bijvoorbeeld in phishingcampagnes die afkomstig lijken van Microsoft waarin een QR-code staat.
xFeverr @F_J_K30 maart 2024 18:23
Een QR-code die je zelf aanmaakt om iets met jezelf te delen is toch heel wat anders dan een QR-code in het openbaar die overstickert oid zou kunnen zijn.
Waswat @F_J_K30 maart 2024 18:29
Kul argument gezien het niet opgaat als je het voor jezelf wilt sharen.

Of tik je liever de link over?

[Reactie gewijzigd door Waswat op 22 juli 2024 13:18]

kuurtjes 30 maart 2024 13:53
Ik ben blij dat ik op Linux zit :)

Maar dit kan misschien wel handig zijn voor mij om via een Addon in FireFox te gebruiken nu dat ik er aan denk.
DrPoncho @kuurtjes30 maart 2024 14:21
Wat is dat toch met Linux gebruikers dat zelfs als het gesprek totaal niet over ze gaat, en het compleet niet relevant is, ze het toch nodig vinden om te roepen dat ze 't zijn.
EnigmaNL @DrPoncho30 maart 2024 14:24
Hoe moeten ze anders aan iedereen vertellen dat ze Linux gebruikers zijn?
Pedr0 @DrPoncho30 maart 2024 14:27
Iedereen heeft zijn/haar tekortkomingen, zo ook deze Linux gebruikers. Laat ze toch ;)
CodeCaster @DrPoncho30 maart 2024 15:29
Het zijn net vegans. Of gebruikers van zit/stabureaus.
Waswat @CodeCaster30 maart 2024 18:31
We get it, you vape.
PCG2020 @CodeCaster30 maart 2024 20:38
Vegan Linuxgebruikers met een zit/stabureau, dat zijn de ergsten. Ik mag dat zeggen want ik ben er ongeveer zelf één :+

(Ook nog wel Windows overigens, Linux is meer hobbymatig. De rest klopt wel.)
kuurtjes @DrPoncho31 maart 2024 08:54
Om aan te tonen aan mensen dat niet iedereen als een schaap op Windows zit en we goed ons best doen om een open landschap te creëren waar niet alles door je strot geduwd wordt.

Dat moet een medetweaker toch begrijpen denk ik dan.
_Pussycat_ @kuurtjes1 april 2024 06:51
Echt niemand heeft daar behoefte aan.

Ik heb een motorfiets maar geen auto. "Ik zit niet als een schaap in een auto, en werk mee aan een divers verkeer en minder files".
En dat dan in het rond blèren bij elk artikel waar het over een auto gaat. En elke autorijder aanspreken dat hij toch echt eens een motorfiets proberen moet.
En elke keer als er iets met autos misgaat zeggen dat "met een motorfiets dat nooit gebeurd was".

Sorry maar de linux-evangelisten zijn ongeveer zo prettig als de getuigen Jehovah's. Gebruik war je fijn vindt, en laat andere mensen met rust, vooral als NIETS in dit artikel wat met Linux te maken heeft.
kuurtjes @_Pussycat_1 april 2024 16:49
Waarom downmod je dan niet gewoon en ga je verder met je dag?
CivLord @DrPoncho31 maart 2024 09:20
Voor sommigen is Linux een OS, dat naast andere OS-en bestaat.
Voor anderen is het een religie, die te pas en te onpas uitgedragen moet worden in een poging 'onwetenden' te bekeren.
Manatwork @DrPoncho31 maart 2024 12:15
Om zichzelf boven de Windows gebruikende sheeple te plaatsen denk ik. Ik gebruik overigens ook Linux, om een Raspberry Pi en een NAS. Maar mijn pc is gewoon op W11 en draait als een tierelier.
Prlwytzkowsky @kuurtjes30 maart 2024 23:37
Die is er al een tijdje kuurtjes.
https://addons.mozilla.or...dons-manager-reviews-link
Werkt op alle platforms maar wel ff Firefox gebruiken...
beerse @kuurtjes3 april 2024 09:40
OF dat nu in firefox, op de grafische omgeving of vanaf de commandline komt, er zijn onder linux genoeg qr-code-generatoren. Afhankelijk van je grafische omgving kan je volgens mij betrekkelijk eenvoudig je copy-paste buffer of je selectie-buffer met een druk op de knop omzetten in een qr-code.

Zoek binnen je distributie naar "qr generator" of Dr Google: "linux qr code generator" en gebruik bij voorkeur een code generator voor jou linux distributie waarvoor je niet extra repositories hoeft te koppelen of die je niet appart hoeft te downloaden.
forclanz 30 maart 2024 11:53
Prima ontwikkelingen, soms begrijp ik echt niet dat mensen nog vrijwillig op Windows 10 zitten voor 95% van de gebruikers is 11 zoveel prettiger en meer ontwikkeld
Kaastosti @forclanz30 maart 2024 11:58
Die overige 5% denk ik dan :) W11 stuurt nog voor de installatie klaar is al een hele bende gegevens richting Microsoft. Dat is bij W10 een stuk minder, dus blijf ik lekker zitten. Dat soort onzin zoveel mogelijk beperken.
Cyb @Kaastosti30 maart 2024 12:20
Tip, je kan privacy op Windows verhogen met https://privacy.sexy/

In oktober 2025 wordt W10 end of life.
computerjunky @Cyb30 maart 2024 15:08
End of life is irrelevant het werkt nog prima. En veiligheid ben je voornamelijk zelf. Dus voor de wat meer slimme gebruikers is het risico nul. Mijn main pc draait nog steeds probleemloos op windows 10 21h1 en mijn oude pc windows 7 stock zonder ook maar een service pack als Media pc.
D0ubleD0uble @computerjunky30 maart 2024 17:09
Totdat het wel een keer fout gaan met zo'n ongepatchte PC, externe software die stopt met werken, het is gewoonweg vragen om problemen die vrij makkelijk te verhelpen zijn. Het risico is voor de slimmere gebruiker absoluut niet nul als je het hebt over ongepatchte zerodays en andere kwalen door zo'n systeem aan het internet te hangen.
computerjunky @D0ubleD0uble30 maart 2024 17:28
Tja ik hoor dat al 20 jaar en nergens last van. Ik heb wel het voordeel dal alle problemen die anderen met updates hebben voor mij nooit een issue geweest zijn.
Als ze nou netjes zoals een fatsoenlijk bedrijf security los zouden aanleveren dan had ik wel willen updaten maar updates slopen meer en voegen meer bagger toe dan dat ze voor mij oplossen. Over het algemeen is updaten of het nou windows, android of software is een slechte negatieve ervaring die me te veel stress oplevert en soms zelfs mijn hele werkwijze verkloot en software onklaar maakt.

Enige nadeel dat ik in 25 jaar ondervonden heb is websites die niet meer werken of niet fatsoenlijk werken (doordat develeowes hier moedwillig voor kiezen). Ik zit bijvoorbeeld nog op Firefox 88 omdat vanaf 89 de bovenbalk achterlijke dik is de status balk verdween in huidige vorm en de voornaamste reden ik tabs niet meer kon uitschakelen. Ik wil ALLES in een nieuw window. Ik wil geen enkele tab or ruimte verspilling door een tab balk.

Hierdoor werken sommige sites dus niet of nauwelijks waaronder ook Tweakers deels (puur een .css issue en dus een keuze) maarja voor iedere site 10 anderen die me nog wel willen bedienen.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 22 juli 2024 13:18]

PCG2020 @computerjunky30 maart 2024 20:33
Jij computert natuurlijk ook nog op een CRT-monitor met een resolutie van 1024×768, dan snap ik wel dat je geen ruimte wilt verspillen aan een tabbalk.

</s>
computerjunky @PCG202030 maart 2024 21:42
Hadden we nog maar CRT monitoren. Ik vind 16:9 helemaal geen vooruitgang.
Alex3 @computerjunky30 maart 2024 23:32
Met losse vensters verplaats je het probleem naar de taakbalk.
computerjunky @Alex331 maart 2024 00:10
Op de taakbalk is het geen probleem het is overzichtelijk en de taakbalk is er toch wel.
Ik vind het veel prettiger werken als tabs was gewoon een cm ruimte in neemt voor niets plus dat de nieuwe versie al een dikke balk heeft die een cm extra kost.

Zeker als in informatie aan het vergaten ben open ik heel veel nieuwe vensters en kan ze dan 1 voor 1 af werken.
Wiepz @computerjunky31 maart 2024 07:48
Grappige discussie, dit is denk ik ook geheel afhankelijk van de gebruiker of doel van apparaat.

[Reactie gewijzigd door Wiepz op 22 juli 2024 13:18]

CivLord @computerjunky31 maart 2024 09:05
End of life is irrelevant het werkt nog prima. En veiligheid ben je voornamelijk zelf. Dus voor de wat meer slimme gebruikers is het risico nul.
Famou last words van de grbruiker die niet weet waar hij het over heeft. (Of van de gebruiker die zijn ongepatchte PC niet aan het internet heeft hangen.)
The Zep Man
@Cyb30 maart 2024 15:14
2029 of 2032 voor de tweakende tweaker.

Toen Windows 10 in 2015 uitkwam zag ik de bui al hangen m.b.t. hoe MS met de gegevens van de gebruiker omgaat. Daarmee was voor mij de cyclus goede Windows-slechte Windows verbroken. Ik heb de privacyvriendelijkste oplossing gekozen en een tijdje geleden mijn laatste (legacy maar ondersteunde) machine die Windows draaide uitgezet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:18]

dasiro @Kaastosti30 maart 2024 12:33
als dat de enige reden is zou ik me eens verdiepen in firewall-oplossingen
Kaastosti @dasiro30 maart 2024 14:43
Die moeten dan wel buiten je windows machine staan, anders ben je al te laat. Daarnaast helpt een firewall niet als er ook prima legitiem verkeer naar dezelfde servers moet... om te zien of er updates zijn bijvoorbeeld. Het verkeer is versleuteld, dus je kunt niet zien _wat_ er in een call verstuurd wordt, het is alles of niets.
dasiro @Kaastosti30 maart 2024 15:26
uiteraard spreek ik over een externe oplossing en voor zover ik weet zijn er ook gewoon lijsten met specifieke adressen die voor telemetry worden gebruik en geen invloed hebben op "legitieme" functionaliteit zoals idd updates.
Kaastosti @dasiro30 maart 2024 16:45
Goeie trigger om de pi-hole blocked domains weer eens bij te werken :) prima methode om verkeer tegen te houden, al zou het natuurlijk niet nodig moeten zijn.
forclanz @Kaastosti30 maart 2024 13:08
Tja gegevens sturen, als je met zulke eisen rekening moet houden…. Dan houd je je denk ik met de verkeerde eisen bezig..
Kaastosti @forclanz30 maart 2024 14:46
Dat mag jij denken. Persoonlijk vind ik privacy wel enigszins belangrijk... niet elke zoekactie of interactie met mijn besturingssysteem hoeft gedeeld te worden. Ieder z'n ding.
Xfade @Kaastosti30 maart 2024 13:18
Dan installeer je het zonder netwerk.
YGDRASSIL @Kaastosti1 april 2024 23:12
Bijvoorbeeld omdat je CPU+Mobo geen TPU x.y module heeft of secure boot mist. Dan weigert win11 te installeren.
iqcgubon @Kaastosti30 maart 2024 12:42
Probeer https://atlasos.net/ eens. Een script dat een hoop zever disabled.
SherlockHolmes @iqcgubon30 maart 2024 12:55
Ik raadt iedereen echt af om Atlas te gebruiken. Er worden gigantisch veel dingen uit je Windows gesloopt die zorgen voor stabiliteit en veiligheid (updates, UAC, component store), waarvan de laatste moeilijk te 'unfucken' is. Ik zou dit echt absoluut niet gebruiken.
iqcgubon @SherlockHolmes30 maart 2024 13:28
Dat was vroeger zo. Updates en UAC staan nu default enabled. En ze leveren een hoop scripts aan om zaken na de feiten terug aan te zetten.
UrbanWoodz @iqcgubon30 maart 2024 14:07
Ze zeggen op hun FAQ pagina dat je Windows moet herinstalleren als je de wijzigingen wil terugdraaien.
iqcgubon @UrbanWoodz30 maart 2024 16:27
Na installatie staan er een hoop scripts op je desktop om nog verder te tweaken. Gisteren nog de print services zo terug enabled.
_Pussycat_ @iqcgubon1 april 2024 10:46
Het zet printen uit?!!? Goed te horen, ik blijf wel ver weg.
iqcgubon @_Pussycat_1 april 2024 11:38
En met 1 druk op de knop zet je het weer aan. Hoe minder bloat voor een gaming build hoe beter imo
Firestorm666 @iqcgubon1 april 2024 14:18
En hoeveel (meetbare) prestaties heb je nu werkelijk meer?

Heb dat vroeger ook wel eens gebruikt, zo een gestripte versie van Windows, was meer bezig met uit te zoeken waarom xyz nu weer niet werkt dan dat ik echt betere prestaties had.
fuzzyIon @iqcgubon30 maart 2024 12:59
Ik enable het liefst zoveel mogelijk, vooral security related:-)

Zoals:https://github.com/HotCakeX/Harden-Windows-Security
!mark @forclanz30 maart 2024 12:14
Alleen de installatie van Windows 11 vind ik dus een voor mijn gevoel nooit eindigende zee aan schermen met Dark Pattern na Dark Pattern.

Van simpelweg geen optie meer bieden voor een lokaal account tot de knoppen van de door MS gewenste keuze veel groter en zichtbaarder tot maken. Net als de dat je vaak alleen kunt kiezen tussen 'Ja' en 'Herinner mij later', ik wil gewoon een 'Nee'.

Het wordt helemaal leuk als je ofwel zeer recente of wat meer obscure hardware hebt waar Microsoft standaard de netwerkdriver niet voor kan vinden. Het is namelijk letterlijk niet mogelijk om Windows 11 te installeren zonder internet, tenzij je met hele specifieke CMD commands tijdens het installatieproces deze verder forceert (99% zou daar niet uitkomen).

Als het er eenmaal opstaat en je hebt wat dingen aangepast zoals het contextmenu terugzetten dan werkt het prima en zitten er zeker wel verbeteren in t.o.v. Win 10. Maar die setup is zo verschrikkelijk dat ik zelf nog altijd eerst Windows 10 installeer en dan de updater gebruik om naar 11 te gaan I.p.v. direct een USB stick met 11 te gebruiken |:(


@iqcgubon
Zonder ethernetkabel manier werkt dus niet meer met Windows 11 (althans niet met de Home versie), als je een USB maakt met de officiële Media Creation Tool dan weigert de setup simpelweg verder te gaan totdat je verbinding hebt gemaakt met een netwerk. Dat is vooral heel erg 'fijn' als Windows zoals gezegd je netwerkchip niet zonder externe driver kan aansturen. Ja je kunt met Shift+F10 wel de commandprompt erbij halen en dit skippen maar het is zo'n gedoe; vooral om uit te leggen aan anderen.

Rufus zou ik idd eens naar moeten kijken dan, maar vooralsnog uitsluitend Windows 10 USB's gebruiken en deze direct na installatie up te graden naar 11 opzich ook wel.

[Reactie gewijzigd door !mark op 22 juli 2024 13:18]

iqcgubon @!mark30 maart 2024 12:44
Als je een installatie-USB maakt met Rufus dan heb je de optie om al die OOB zever te skippen en een lokale account aan te maken.

Maar als je installeert zonder ethernetkabel kom je er ook wel doorheen. Deze week nog gedaan voor mijn home PC met de laatste Win 11 ISO

[Reactie gewijzigd door iqcgubon op 22 juli 2024 13:18]

Mizgala28 @iqcgubon30 maart 2024 13:42
Dat laatste heb ik dus nooit met 11 Home.

Op 11 Pro resulteert de kabel eruit wel in een optie voor een lokaal account, maar met Home mag ik alsnog iedere keer commandprompt toveren omdat ook zonder de kabel, hij alsnog een MS account eist.

En dit heb ik al tientallen keren meegemaakt, dus doe ik iets fout of zo? (Nooit Rufus geprobeerd dus die onthoud ik wel, altijd Universal UDB Installer gebruikt tot nu toe)

@!mark het hele MS account pushen zie ik als de grootste "dark pattern", zou MS sieren als ze het net als Android aanpakken waarbij je account puur voor de extra diensten bedoeld is, en niet dat je PC achter deze account gegijzeld is.

Dus inloggen puur voor de store, office, xbox, mail en ga zo door, maar dat je account gewoon lokaal is (zo heb ik dat in Windows 10 nu, lokaal account voor PC en ingelogd in de store voor mijn games)

Het kan nog steeds in W11, alleen blijft MS die ellendige account pushen voordat je daar komt.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 13:18]

KeesAlderlieste @Mizgala2830 maart 2024 14:46
Lokaal account aanmaken gaat 't simpelste door tijdens installatie 't ms account no@thankyou.com en een willekeuring wachtwoord in te vullen. Dat geeft ie een foutmelding en kan je daarna gewoon een lokaal account aanmaken.
Carlos0_0
@KeesAlderlieste30 maart 2024 16:27
Inderdaad en mooie is kan gewoon met de internet kabel erin.
klakkie.57th @iqcgubon30 maart 2024 16:30
Wel jammer dat je zo’n “truukjes” moet uithalen
IrBaboon79 @!mark30 maart 2024 21:55
Je hebt geluk - in de komende release (zat al ergens in een recente insider) hebben ze de OBE eindelijk aangepast zodat je netwerk drivers vanuit setup kunt laden… kleine troost natuurlijk maar het komt iig…
Nephalem82 @!mark31 maart 2024 09:28
Tip, maak de boot usb stick met Rufus van je windows iso. Deze heeft een ingebouwde optie om alvast een lokaal account aan te maken / w11 hardware check te omzeilen / nog wat meer tweaks.
Ablaze @forclanz30 maart 2024 12:20
Ik zie nog niet zoveel meerwaarde, gebaseerd op deze functie.

Een link kopiëren werkt sneller met Ctrl-C.
Ik zie verder allerlei contacten staan in het Share venster, dat hoort mijns inziens niet in een OS maar in applicaties waar mensen bewust voor kiezen.

Een QR code genereren is fijn, maar niet vaak nodig en er zijn genoeg invoegtoepassingen en websites die dit ook kunnen.

Zelf heb ik geen MS account en hekel ik popups, reclame en onnodige telemetry, dat is eerlijk gezegd al teveel in W10.

[Reactie gewijzigd door Ablaze op 22 juli 2024 13:18]

Zenomyscus @forclanz30 maart 2024 13:10
Het draait niet op mijn 6,5 jaar oude laptop die nog prima draait. Waarom zou ik ~1500 euro uitgeven aan een nieuwe laptop als de mijne nog prima werkt? Dan moet ook een ander dockingstation kopen. Dat allemaal omdat W11 niet draait met mijn hardware. Nou dan maar niet.
forclanz @Zenomyscus31 maart 2024 11:24
Als je kan niet dan kan je niet, maar als je kan, zelfs dan twijfelen mensen vaak nog.
m_snel @forclanz30 maart 2024 15:20
Soms moet je dan andere hardware aanschaffen. Zo maak ik dan nog gebruik van de register sleutels waarmee je bepaalde blokkades kan voorkomen. Mijn workstationlaptop uit 2017 draait nu al een hele tijd gemakkelijk Windows 11.
Maar je moet dat als gebruiker natuurlijk wel weten en kunnen. Volgens MS zijn de TMP chip en de processor niet geschikt voor W11, maar ik ben nog geen probleem tegengekomen.
carlpls @forclanz30 maart 2024 11:59
Ik wacht op Windows 11 LTSC, en dan ga ik eens nadenken of ik wil upgraden.
Tonerider @forclanz30 maart 2024 12:18
design-gewijs vraag ik me toch af waarom ze sommige zaken moesten veranderen. De windows-knop in het midden? Why? Dus die zet ik terug naar links. Klik je op de windows-knop staat het afsluiten bizar genoeg helemaal rechts. Why?
(grappig ook dat als je over dat tekentje hovert er 'Aan/uit' verschijnt. Hoezo aan?
Damic @Tonerider30 maart 2024 13:02
Ik snap de windows knop in het midden wel als je een ultra ultra wide hebt, dan is muizen van de ene kant van het scherm naar de andere niet zo prettig.

Het windows menu aanpassen dat is dan weer zoiets van: "WAAROM, moet dat in elke versie anders :r "

[Reactie gewijzigd door Damic op 22 juli 2024 13:18]

Tonerider @Damic30 maart 2024 13:13
percentage gewijs vraag ik me dan af hoeveel mensen een ultra wide hebben en hoeveel gewoon meerdere schermen of een gewoon enkel scherm. Maar goed, dat is nog aanpasbaar, dus het is een kleine moeite als je een beetje basiskennis hebt van windows. Maar die aan/uit heeft echt geen reden om plotseling rechts te staan. Nu ja, snap wel dat het account afmelden/vergrendelen in een bedrijfsomgeving dan weer nuttiger is dan volledig afsluiten, maar laat dan tenminste de optie om te switchen van positie.
nightgold @forclanz30 maart 2024 13:37
Nog altijd niet mogelijk om mijn taskbar aan de linkerkant van mijn scherm te zetten (En dan bedoel ik niet uitlijnen). Breedte heb ik genoeg, hoogte niet.
Jan VP @forclanz30 maart 2024 15:16
Op het werk grondig onderzocht, maar we denken dat gebruikers meer na- dan voordelen zullen ondervinden. Indien mogelijk zullen we "11" overslaan (net zoals "8") en (dus) zo lang mogelijk uitstellen.

[Reactie gewijzigd door Jan VP op 22 juli 2024 13:18]

jpsch @forclanz30 maart 2024 17:16
Hoezo vrijwillig? 3 Laptops die prima Windows 10 draaien, geen eentje kan er naar Windows 11.
RobbyTown @forclanz30 maart 2024 12:03
Vergeet niet dat cpu gen 7 of ouder en nog een reeks modellen niet mee mogen doen met Windows 11 terwijl het systeem nog prima werkt.
Damic @RobbyTown30 maart 2024 13:01
Rufus gebruiken om een goede usb stick te maken ;)
RobbyTown @Damic30 maart 2024 13:18
Ja, maar daarna volgen er geen updates meer. Je dient keer op keer opnieuw te installeren als je de 23H2 of wat dan ook wilt ontvangen. Zit je op W11 22H2 met een i5-6600 prima, maar de W11 23H2 komt daar niet op binnen ;).
Vuurvleugelhart @forclanz30 maart 2024 12:01
Windows 11 is nog privacy-onvriendelijker dan 10. Windows 7 was helaas de laatste fatsoenlijke Windows versie.
Ook Microsoft is gevallen, net als o.a. Apple en Google, voor het zoveel mogelijk verzamelen van data van hun gebruikers.
spokje @Mr. Freeze30 maart 2024 12:31
Gevallen voor zoveel mogelijk Dara verzamelen van hun gebruikers zegt ie toch.
Mr. Freeze @spokje30 maart 2024 12:41
Ja, maar je kan die twee niet op 1 hoop gooien, het zijn twee totaal verschillende bedrijven in zowel verdienmodel als filosofie.
spokje @Mr. Freeze30 maart 2024 12:50
De één komt er openlijk voor uit dat ze data verzamelen en ook 'anoniem' verkopen aan derden, de producten zijn veelal 'gratis', de ander verzameld data van hun gebruikers om er beter van te worden, zegt dat ze niet verkopen. Terwijl je een premium voor hun producten betaalt.

Microsoft combineert het deels omdat hun verdienmodel in licenties zit, maar voor Windows boeit ze dat minder en dus verzamelen ze inmiddels alles wat los en vast zit binnen het OS.

Imo zijn alle drie de partijen niet OK bezig. Maarja, honger naar data, want macht & geld. Het zijn bedrijven dus ergens te verklaren maar ik zou nooit een bedrijf verdedigen. Ze gaan alle drie over lijken als het moet en als je denkt dat zo'n bedrijf het met je voor heeft omdat je bij de één net iets minder hard genaaid wordt dan bij de ander kom je uiteindelijk van een koude kermis thuis.

[Reactie gewijzigd door spokje op 22 juli 2024 13:18]

_Pussycat_ @spokje1 april 2024 10:51
De één komt er openlijk voor uit dat ze data verzamelen en ook 'anoniem' verkopen aan derden
Ik neem aan dat "de één" Google is. Google zegt altijd de data niet te verkopen volgens mij. Waar zeggen ze openlijk het tegendeel?
spokje @_Pussycat_1 april 2024 12:54
Ze bieden advertentieruimte voor het profiel wat het bedrijf zoekt. Hoe is dat niet verkopen :P
_Pussycat_ @spokje1 april 2024 14:19
"Data verkopen" en "advertentieruimte verkopen" is nogal wat anders. Verkoopt de NS dan ook treinen, of verhuurt ze plaats in de trein?

Je gegevens blijven bij Google, en de adverteerder weet niet wie ze ziet. Dat is heel wat anders dan je gegevens verkopen.
_Pussycat_ @theduke19891 april 2024 10:52
HOPELIJK GAAN ZE OOK HET GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS VERBIEDEN!!!11
computerjunky 30 maart 2024 15:16
Tja ben net een defecte platenspeler maar nog maar een keer: alles wat ik zie is weer meer bloat die er uit verwijderd moet worden. Ben geen fan van QR en wil het niet op mijn desktop hebben. Als ik dat wel had gewild had ik daar wel een OPTIONELE app voor geïnstalleerd.
Ablaze @computerjunky30 maart 2024 18:17
Enigszins offtopic, maar bedoel je een hangende plaat?
Defecte platenspelers herhalen meestal niet...
darknessblade 30 maart 2024 15:57
Ik hoop dat ze dit een OPT-IN feature maken.

ik zie het namelijk al gebeuren dat 1 pixel van de QR-code verkeerd staat, en je ipv dat MP3-tje een malware bestand download
DrPoncho @darknessblade30 maart 2024 17:55
Er zit error correction op qr dus één pixel gaat niet veel doen.

En wat bedoel je opt-in, je wordt hoe dan ook niet gedwongen om het te gebruiken

[Reactie gewijzigd door DrPoncho op 22 juli 2024 13:18]

Tr1pke 30 maart 2024 22:33
Eindelijk. Hier wacht ik toch al een tijdje op.
TIMBERWOLFS 30 maart 2024 23:24
w 10 naar 11 upaten krijg je een beschaafde w 11 zonder de troep die een ww1 vers instal heeft.

geen pin, m acount ww recl enz onzin.
mutley69 1 april 2024 18:55
Een QR-code is niet getekend - dus per definitie extreem onveilig. We zouden beter vragen aan Microsoft om dat opnieuw te doen - en sterk te verbeteren. Dit is geknoei! Betalen met QR - nee bedankt (dat is mijn staalharde standpunt - tot het verifiëerbaar wordt).

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